Minden rákbetegnek fel kellene írni a mozgást, az eltiltásuk a sportolástól ugyanis valójában káros lehet.

","shortLead":"Minden rákbetegnek fel kellene írni a mozgást, az eltiltásuk a sportolástól ugyanis valójában káros lehet.\r

Ha tablettába lehetne zárni, óriási áttörés lenne a rákkezelésben Kedden az Országgyűlés dönthet. Meglepetés nincs a dologban. Orbán elfogadta Áder miniszterelnöki felkérését Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban. A bizonyítványban egyébként nincs különbség, a fogvatartottak is ugyanolyan papírt kapnak, mint bárki más. Elsősorban az androidos mobileszközöket veszélyezteti az a korábbiaknál is fejlettebb kártevő, mely az eszközök szinte minden funkcióját képes lekövetni, így csaknem mindent lát, amit a telefon vagy a táblagép tulajdonosa éppen csinál. És ez csak a kisebbik gond. A Millenárisra érkező nemzetközi sztárok és hazai gasztroélet jeles képviselői exkluzív ebédeket és vacsorákat is adna, melyekre érdemes mihamarabb helyet váltani.\r

\r

Sztárséfek főztjét kóstolhatjuk a jövő hétvégén

Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni eddigi irodáját a parlamentben.