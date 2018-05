Még nem tudni a küszöbön álló legújabb androidos rendszer, az Android P becenevét (talán Pie lesz?), azt viszont már igen, hogy sok hasznos újdonsága lesz – ezek egy részéről itt olvashatnak, mint ahogy arról is, hogyan tölthető már most le az operációs rendszer publikus bétája. Az új funkciók között lesz egy olyan is, amelyik azzal függ össze, hogy jelenleg sok androidos alkalmazás képes nyomon követni a hálózati tevékenységeket, akár engedélykérés nélkül. A hálózati forgalom tartalmát ugyan nem látják, azt viszont a felhasználó tudta nélkül megállapíthatják, hogy melyik szerverhez csatlakozik.

Most viszont – írja a The Hacker News – a Google véget vethet ennek. Az Android P alatt ugyanis az appok nem tudják majd érzékelni, mikor kapcsolódik egy alkalmazás a netre. Mindezt elsőként az XDA Developers csapata derítette ki az Android Open Source Project (AOSP) egy kódváltoztatásából.

Az XDA fejlesztői persze rámutattak arra, hogy ez a változtatás ugyan nagyon kicsi (a felhasználók észre sem fogják venni), de a felhasználói privát szférára gyakorolt hatása annál nagyobb lesz.