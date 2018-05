Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45f05538-90ce-40c7-a4b6-216b5871bde0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georgina Chapman, Harvey Weinstein válófélben lévő felesége először adott interjút azóta, hogy a filmmogul körül kirobbant a zaklatási botrány. ","shortLead":"Georgina Chapman, Harvey Weinstein válófélben lévő felesége először adott interjút azóta, hogy a filmmogul körül...","id":"20180511_Megalazott_voltam_es_osszetort__vegre_megszolalt_Harvey_Weinstein_felesege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f05538-90ce-40c7-a4b6-216b5871bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26946b30-14cc-4b57-a8dc-33ac824f49a3","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megalazott_voltam_es_osszetort__vegre_megszolalt_Harvey_Weinstein_felesege","timestamp":"2018. május. 11. 12:24","title":"\"Megalázott voltam és összetört\" – végre megszólalt Harvey Weinstein felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pont ugyanazért \"földrengésálló\" a pisai ferde torony, mint amiért ferde.","shortLead":"Pont ugyanazért \"földrengésálló\" a pisai ferde torony, mint amiért ferde.","id":"20180509_Kideritettek_miert_nem_romboltak_le_a_foldrengesek_a_pisai_ferde_tornyot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e9a6d0-bf04-4ac3-b262-7dc82eeb23b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_Kideritettek_miert_nem_romboltak_le_a_foldrengesek_a_pisai_ferde_tornyot","timestamp":"2018. május. 09. 20:36","title":"Kiderítették, miért nem rombolták le a földrengések a pisai ferde tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","shortLead":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","id":"20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262f7af-d0b0-4a0b-978a-5d2d7602a901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","timestamp":"2018. május. 11. 09:25","title":"Néha létezik a repülő autó, csak ezt most pont senki nem akarta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66be8e7-d590-4a03-aea6-ce18b3180f8a","c_author":"","category":"vilag","description":"Halálra ítéltek Szudánban egy 19 éves nőt, aki agyonszúrta a férjként rákényszerített férfit. Korábban a férj úgy erőszakolta meg feleségét, hogy a nőt rokonai fogták le. ","shortLead":"Halálra ítéltek Szudánban egy 19 éves nőt, aki agyonszúrta a férjként rákényszerített férfit. Korábban a férj...","id":"20180511_Halalos_itelet_az_eroszakolo_ferjet_agyonszuro_nonek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66be8e7-d590-4a03-aea6-ce18b3180f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83fd220-8c6d-49c4-a927-7f4d24f98edf","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Halalos_itelet_az_eroszakolo_ferjet_agyonszuro_nonek","timestamp":"2018. május. 11. 11:55","title":"Halálra ítélték az erőszakoló férjét agyonszúró szudáni nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök meghívására látogat Izraelbe a magyar kormányfő.","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök meghívására látogat Izraelbe a magyar kormányfő.","id":"20180511_Varso_utan_Izrael_fele_veszi_az_iranyt_Orban_Viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4f3523-4a9d-4e3f-91c5-b6a4e976e42b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Varso_utan_Izrael_fele_veszi_az_iranyt_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 11. 18:55","title":"Varsó után Izrael felé veszi az irányt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az OMSZ 70. születésnapján a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán ma ajándékot kaptak a mentősök, akik egy imázsfilmet is készítettek magukról. ","shortLead":"Az OMSZ 70. születésnapján a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán ma ajándékot kaptak a mentősök, akik...","id":"20180510_Imazsfilmmel_keszult_a_ma_70_eves_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da83e2a-015a-4dae-a7ab-3a98b55796d3","keywords":null,"link":"/elet/20180510_Imazsfilmmel_keszult_a_ma_70_eves_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2018. május. 10. 19:39","title":"Imázsfilmmel készült a ma 70 éves Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b1cf1c-dc04-4f39-9230-6aaec7ae93dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Megyékre lebontva mutatjuk, hol számíthatnak majd ellenőrzésre az autósok a közelgő Speedmarathon során. ","shortLead":"Megyékre lebontva mutatjuk, hol számíthatnak majd ellenőrzésre az autósok a közelgő Speedmarathon során. ","id":"20180511_speedmarathon_sebessgellenorzes_2018_hol_mernek_a_rendorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b1cf1c-dc04-4f39-9230-6aaec7ae93dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3560d233-ff08-4e4a-958d-37c52938128f","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180511_speedmarathon_sebessgellenorzes_2018_hol_mernek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 11. 14:36","title":"24 órára megint rászáll a rendőrség a gyorshajtókra – itt lesik majd az aszfaltbetyárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kétségbeesett betegek panaszai jutottak el a hvg.hu-hoz a transzplantációs klinikáról. Sokan kórházi fertőzésektől félnek, és állítják, hogy az intézmény alaposabb takarításával megelőzhető lenne számos megbetegedés. Megkerestük a kórházat, és az illetékesek igyekeztek is megnyugtatni mindenkit, hogy baj egy szál se. Beszámolójuk hitelességét nem növeli az állami adatszolgáltatásban a transzparencia hiánya, illetve a kórházakra vonatkozó törvények és a megvalósulásuk közt a jogvédők által tapasztalt különbségek.","shortLead":"Kétségbeesett betegek panaszai jutottak el a hvg.hu-hoz a transzplantációs klinikáról. Sokan kórházi fertőzésektől...","id":"20180511_Nehez_tisztan_latni_a_korhazi_fertozesek_ugyeben_a_transzplantacios_klinikan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c1f56-f2e4-4777-adf8-34418698ef77","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nehez_tisztan_latni_a_korhazi_fertozesek_ugyeben_a_transzplantacios_klinikan","timestamp":"2018. május. 11. 07:10","title":"Aggódnak a transzplantációs klinikán: szervre várnak, fertőzést kapnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]