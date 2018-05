Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szlovén Szlovén Demokrata Párt kampánygyűlésén felszólaló Orbán Viktor szerint elveszíthetjük az országainkat, ha Európa nem védi meg magát, illetve Európából meghívókat küldenek a kontinens felé indulni akaróknak.","shortLead":"A szlovén Szlovén Demokrata Párt kampánygyűlésén felszólaló Orbán Viktor szerint elveszíthetjük az országainkat, ha...","id":"20180511_orban_szegyen_hogy_egyes_europai_vezetok_marx_elott_hodolnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3ea528-00dc-4726-b040-ac1ee333c94b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_orban_szegyen_hogy_egyes_europai_vezetok_marx_elott_hodolnak","timestamp":"2018. május. 11. 21:49","title":"Orbán: Szégyen, hogy egyes európai vezetők Marx előtt hódolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc0615e-69a5-4612-863a-c71578d07c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A videón megelevenedik az ország egyik legrégibb vára, Abaújvár XI. századi verziója. ","shortLead":"A videón megelevenedik az ország egyik legrégibb vára, Abaújvár XI. századi verziója. ","id":"20180511_Video_Virtualis_turan_latogathatunk_el_egy_XI_szazadi_magyar_eroditmenybe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc0615e-69a5-4612-863a-c71578d07c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b88b4f3-3c9d-4c00-bea6-3a05b717c0e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Video_Virtualis_turan_latogathatunk_el_egy_XI_szazadi_magyar_eroditmenybe","timestamp":"2018. május. 11. 12:50","title":"Ezen a videón ellátogathatunk egy XI. századi magyar erődítménybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitterre került fel egy kép, ami állítólag a Galaxy Note9-et mutatja. Ha valóban ilyen lesz a készülék, akkor nem erőltették meg magukat túlságosan a Samsung formatervezői.","shortLead":"A Twitterre került fel egy kép, ami állítólag a Galaxy Note9-et mutatja. Ha valóban ilyen lesz a készülék, akkor nem...","id":"20180512_kiszivargott_kep_a_galaxy_note9rol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299503a4-f84c-40d6-b747-361f8e111034","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_kiszivargott_kep_a_galaxy_note9rol","timestamp":"2018. május. 12. 17:00","title":"Van, akinek csalódás: tényleg ilyen lesz a Galaxy Note9?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15569a3e-e955-4f5d-a2c2-5ba6fa354240","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orvosok szerint a 18 éves sofőr és a három utasa is súlyos sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Az orvosok szerint a 18 éves sofőr és a három utasa is súlyos sérüléseket szenvedett.","id":"20180512_baleset_lada_egyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15569a3e-e955-4f5d-a2c2-5ba6fa354240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10625a1-c1c9-47e4-b4b0-6b519f37d10c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_baleset_lada_egyek","timestamp":"2018. május. 12. 11:26","title":"Nem adta ki a földúton a Lada, súlyos baleset lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404d7e2d-bc49-402c-8361-99cd77cb0b51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"The Violin Alone már nyert egy jeles tévés díjat. Hogy hány Emmyt ítélnek neki, az június 9-én dől el.\r

","shortLead":"The Violin Alone már nyert egy jeles tévés díjat. Hogy hány Emmyt ítélnek neki, az június 9-én dől el.\r

","id":"20180513_8_emmyjeloles_a_magyar_hegedumuveszrol_szolo_filmnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=404d7e2d-bc49-402c-8361-99cd77cb0b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf012d-ba3f-4cf6-bbec-d23aa438f9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_8_emmyjeloles_a_magyar_hegedumuveszrol_szolo_filmnek","timestamp":"2018. május. 13. 09:48","title":"8 Emmy-jelölés a magyar hegedűművészről szóló filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bb6289-06ce-409e-9567-bbcacabca26e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Ross, aki a tehén tőgyére felszerelt melltartóval próbált megoldani egy problémát. ","shortLead":"Donald Ross, aki a tehén tőgyére felszerelt melltartóval próbált megoldani egy problémát. ","id":"20180511_Megis_ki_tesz_melltartot_egy_tehen_togyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82bb6289-06ce-409e-9567-bbcacabca26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80aade46-09c2-4a5e-b907-753b598ba3bf","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megis_ki_tesz_melltartot_egy_tehen_togyere","timestamp":"2018. május. 11. 16:17","title":"Mégis ki tesz melltartót egy tehén tőgyére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea669b-081b-4dcd-8a97-85069b152431","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A recept: végy 300 tojást, 15-15 kg lisztet, vajat és cukrot és 50 kiló cukormázat, és ha van 250 órád, már kész is a gigantikus királyi esküvői torta.","shortLead":"A recept: végy 300 tojást, 15-15 kg lisztet, vajat és cukrot és 50 kiló cukormázat, és ha van 250 órád, már kész is...","id":"20180511_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eletnagysagu_tort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea669b-081b-4dcd-8a97-85069b152431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad41258-d899-4638-bf7f-f981c369db85","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eletnagysagu_tort","timestamp":"2018. május. 11. 20:32","title":"Életnagyságú tortát mintáztak Harry hercegről és Meghan Markle-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő...","id":"20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be1643-5a3c-42cb-b7f9-1e69e409b98b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","timestamp":"2018. május. 12. 16:32","title":"Hamiltoné a pole pozíció Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]