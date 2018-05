Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus erőművet veszélyeztetnek.","shortLead":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus...","id":"20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7ed08-2004-45ec-8b38-cbeaf33274ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","timestamp":"2018. május. 23. 07:55","title":"Már egy fontos erőmű területén hömpölyög a láva Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a554d5f6-bbaa-426e-8fd3-4f92424ca6ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének hetvennyolcadik évében elhunyt Berkovits György író, szociológus, a Mozgó Világ alapító szerkesztője – közölte a Szépírók Társasága.\r

\r

","shortLead":"Életének hetvennyolcadik évében elhunyt Berkovits György író, szociológus, a Mozgó Világ alapító szerkesztője – közölte...","id":"20180522_Meghalt_Berkovits_Gyorgy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a554d5f6-bbaa-426e-8fd3-4f92424ca6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da184aa2-0307-467d-8c83-d98469e83a0c","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Meghalt_Berkovits_Gyorgy","timestamp":"2018. május. 22. 15:18","title":"Meghalt Berkovits György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","shortLead":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","id":"20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199a6f59-a502-480c-9542-f3d714413f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","timestamp":"2018. május. 22. 06:49","title":"Egyáltalán nem biztonságos Trump két mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7921a61c-5868-4366-a2e8-f17986fa83f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Étel és ital nélkül voltak összezsúfolva a parányi négylábúak, de már biztonságban vannak.","shortLead":"Étel és ital nélkül voltak összezsúfolva a parányi négylábúak, de már biztonságban vannak.","id":"20180521_Olasz_allatkinzo_karmaibol_mentettek_meg_31_tunderi_kiskutyat_a_zalai_rendorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7921a61c-5868-4366-a2e8-f17986fa83f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aced13-877d-427f-906d-b52e28c66043","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Olasz_allatkinzo_karmaibol_mentettek_meg_31_tunderi_kiskutyat_a_zalai_rendorok","timestamp":"2018. május. 21. 13:22","title":"Olasz állatkínzó karmaiból mentettek meg 31 tündéri kiskutyát a zalai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d579cf50-286d-4754-9e67-f01665928765","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Régen volt olyan kevés meleg szereplő a hollywoodi filmekben, mint tavaly.","shortLead":"Régen volt olyan kevés meleg szereplő a hollywoodi filmekben, mint tavaly.","id":"20180523_keves_a_meleg_szereplo_a_filmekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d579cf50-286d-4754-9e67-f01665928765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419a3ee5-e70f-453a-a7aa-8a97b723520a","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_keves_a_meleg_szereplo_a_filmekben","timestamp":"2018. május. 23. 11:13","title":"Több meleg szereplő kell a filmekbe - nem reális a mostani arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","shortLead":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","id":"20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c656cbb-52f2-45d8-b3ea-24c2535d426f","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","timestamp":"2018. május. 22. 08:19","title":"Haderőfejlesztés: 40 helikopter kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan felbukkant hiba miatt teljes hozzáférést kért az androidos telefonoktól a közösségi oldalhoz tartozó mobilapp, amely így a használója minden lépését követni tudta. Már kijavították, de hogy pontosan hány embert érintett, azt egyelőre nem közölték.","shortLead":"Egy újonnan felbukkant hiba miatt teljes hozzáférést kért az androidos telefonoktól a közösségi oldalhoz tartozó...","id":"20180521_facebook_android_alkalmazas_superuser_teljes_hozzaferes_a_telefonhoz_kodolasi_hiba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfc3b87-a85f-4395-a09b-c0c0ce3c3458","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_android_alkalmazas_superuser_teljes_hozzaferes_a_telefonhoz_kodolasi_hiba","timestamp":"2018. május. 21. 18:23","title":"Komoly gond volt az androidos Facebookkal, lehet, hogy az ön telefonja is veszélybe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","shortLead":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","id":"20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e288037-3b7c-4254-9c7a-f34f84f66868","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Beérett az Orbán-álom, Dzsudzsák lelép az Emirátusokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]