Szeged turisztikai vonzerejét erősítheti az az applikáció, melyet a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének (SZTEKOMM) kutatása alapján és tanszéki koordinálással fejlesztenek. A mobilalkalmazás lényege, hogy felhívja a figyelmet azokra az értékes egyetemi gyűjteményekre és megnézni való helyekre, melyek jelenleg kiesnek a turisztikai körforgásból.

A Tudományok városa – Szeged nevű applikáció egy turisztikai kutatás eredményein alapul, melyet a SZTEKOMM oktatói és hallgatói végeztek. Az applikációt Illés Réka, nem régen végzett kommunikáció szakos hallgató és Rózsa Dániel fiatal programozó valósították meg, tanszéki koordinálás mellett. A SZTEKOMM mobil- és közösségi kommunikációs képzésén dolgozták ki a elképzeléseket, a munkát a hallgatók és a tanszék oktatói mellett a kreatív ipar meghatározó szereplői is segítették. A tanszék közlése szerint végül egy olyan alkalmazás jött létre, mely nem csak az egyénileg érkező turistáknak, hanem az iskolás csoportoknak, egyetemi látogatóknak, sőt, akár a szegedieknek is izgalmas látnivalóként mutatja meg az egyetem gyűjteményeit.

© SZTEKOMM / Illés Réka / Rózsa Dániel

Az androidos telefonokra a Google Play áruházból ingyenesen letölthető mobilapplikáció összesen öt városi sétát kínál 40 perctől egészen 8 óra 40 perces időtartamig. A szegediek és az idei érkező turisták részt vehetnek A tudomány esszenciája, a Természet és tudomány, az Egyetemi épületek, az Állatok és növények sétán, valamint a Szent-Györgyi Albert túrán is. A séták során megismerhetik például az Egyetem utcai épületben lévő Őslénytani és Geológiai Gyűjteményt, a Régészeti Gyűjteményt, a Klebelsberg Egyetemi Könyvtár természettudományos érdekességeit és különböző köztéri szobrokat, emléktáblákat is. Emellett olyan népszerű turisztikai attrakciók is szerepelnek a túrák állomásai között, mint a Vadaspark, a Füvészkert, a Tudástár, a Szent-Györgyi Albert Agóra vagy éppen a Móra Ferenc Múzeum. Az applikáció a sétaútvonalak kijelölése mellett mindegyik helyszínről fontos információkat és érdekességeket is bemutat.

