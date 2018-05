Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat építenek. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyszer lássunk egy magyar világsztárt is?","shortLead":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat...","id":"20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d25af26-0c9d-4ba9-9315-d314ebfef378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","timestamp":"2018. május. 30. 11:45","title":"Magyar Djokovicot akarunk, vagy sok hobbiteniszező gyereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fb1b43-5ccb-4386-a1be-150e4013a0cf","c_author":"","category":"vilag","description":"A tampai repülőtér közepén szülte meg nyolc kölykét egy vakvezető labrador, nem sokkal az előtt, hogy gazdái felszálltak volna egy Philadelphiába tartó repülőgépre.","shortLead":"A tampai repülőtér közepén szülte meg nyolc kölykét egy vakvezető labrador, nem sokkal az előtt, hogy gazdái...","id":"20180529_A_repteren_szult_a_vakvezeto_labrador","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08fb1b43-5ccb-4386-a1be-150e4013a0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73697c8c-c0d9-44b1-bf2c-c812d9b4f641","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_A_repteren_szult_a_vakvezeto_labrador","timestamp":"2018. május. 29. 16:29","title":"A reptéren szült a vakvezető labrador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52130b42-358d-4293-888b-bc3b08de5c86","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","timestamp":"2018. május. 28. 17:02","title":"Van lejjebb: a Habony-média alázza a gyerekmentő hőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem tartásáról van-e szó. ","shortLead":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem...","id":"20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d969e9ff-5879-4636-b56d-708fc48b9f96","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","timestamp":"2018. május. 28. 20:25","title":"Kásler kivizsgáltatná a kórházi fertőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama belpolitikai főtanácsadójának ment neki, és emiatt még az ügynöksége is törölte kliensei névsorából.","shortLead":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama...","id":"20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac326f7-e7d8-41a8-96ed-688651c3a2c8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","timestamp":"2018. május. 30. 07:18","title":"Óriásit bukott rasszista tweetje miatt Roseanne Barr színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 8 éves gyermek a kórházba szállítás közben meghalt. ","shortLead":"A 8 éves gyermek a kórházba szállítás közben meghalt. ","id":"20180528_Jatekpisztolynak_nezte_a_kezebe_vett_revolvert_fejbe_lotte_vele_a_sajat_lanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d363d430-95c5-4538-95e0-b0b21ea3d7ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Jatekpisztolynak_nezte_a_kezebe_vett_revolvert_fejbe_lotte_vele_a_sajat_lanyat","timestamp":"2018. május. 28. 18:00","title":"Játék pisztolynak nézte a kezébe vett revolvert, fejbe lőtte vele a saját lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai tagállamok számára lesújtó hírekkel.","shortLead":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai...","id":"20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95493843-024e-410d-995a-4c3951383fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Financial Times: Brüsszel az EU-támogatás negyedét elvenné Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd962b90-ec3d-4beb-8839-c486737867eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi túszul ejtett egy iskolai takarítónőt, de végül a rendőrök végeztek vele. A belga ügyészség szerint terrorcselekményről volt szó. ","shortLead":"A férfi túszul ejtett egy iskolai takarítónőt, de végül a rendőrök végeztek vele. A belga ügyészség szerint...","id":"20180529_Rendorokre_tamadt_egy_lovoldozo_Belgiumban_harman_meghaltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd962b90-ec3d-4beb-8839-c486737867eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0814b2-c997-4507-a670-7a751ac8843f","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_Rendorokre_tamadt_egy_lovoldozo_Belgiumban_harman_meghaltak","timestamp":"2018. május. 29. 12:06","title":"Rendőrökre támadt egy lövöldöző Belgiumban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]