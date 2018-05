Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Gázából kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, és megrongált egy elektromos elosztót. Az egyébként is csak akadozva működő áramszolgáltatás az övezet északi részén megszűnt, és az izraeliek nem sietnek az elosztó megjavításával.","shortLead":"Egy Gázából kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, és megrongált egy elektromos elosztót. Az egyébként...","id":"20180530_ejjel_is_raketaktol_volt_hangos_a_gazai_ovezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e45c4-ad6e-4ffa-84dd-a8b8552cf34a","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_ejjel_is_raketaktol_volt_hangos_a_gazai_ovezet","timestamp":"2018. május. 30. 08:41","title":"Éjjel is rakétáktól volt hangos a Gázai övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Dusanka fehér, de nem albínó. Európában valószínűleg sehol máshol nem született még ilyen különleges állat. ","shortLead":"Dusanka fehér, de nem albínó. Európában valószínűleg sehol máshol nem született még ilyen különleges állat. ","id":"20180530_nagyon_ritka_boleny_szuletett_a_belgradi_allatkertben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd34ea-2c3e-4b97-aa56-ba29c3f1b2e1","keywords":null,"link":"/elet/20180530_nagyon_ritka_boleny_szuletett_a_belgradi_allatkertben","timestamp":"2018. május. 30. 14:27","title":"Nagyon ritka bölény született a belgrádi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég így nagyot tudott spórolni a kiadásain és a béreken, így nőtt kétszeresére a nyeresége.","shortLead":"A cég így nagyot tudott spórolni a kiadásain és a béreken, így nőtt kétszeresére a nyeresége.","id":"20180530_Kevesebb_Pickszalami_fogyott_megis_nagyot_nott_a_ceg_nyeresege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e497cf4f-e043-4d3f-9688-56e486fda500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Kevesebb_Pickszalami_fogyott_megis_nagyot_nott_a_ceg_nyeresege","timestamp":"2018. május. 30. 14:28","title":"A vágás és a húskereskedelem kiszervezése nagyot dobott a Pick profitján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben a mentőautó az oldalára borult, két mentőápoló megsérült. \r

","shortLead":"A balesetben a mentőautó az oldalára borult, két mentőápoló megsérült. \r

","id":"20180531_mento_karambolozott_budan_torlodas_varhato","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e448e277-e875-48b5-8cba-8f8613752ded","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_mento_karambolozott_budan_torlodas_varhato","timestamp":"2018. május. 31. 06:18","title":"Mentő karambolozott Budán, torlódás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás.","shortLead":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt...","id":"20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b10763e-3160-4e79-af16-92232e852fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","timestamp":"2018. május. 29. 20:24","title":"Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","shortLead":"Ezúttal a kaliforniai Laguna Beach-en történt baleset, ahol egy parkoló rendőrautót kapott oldalba a Tesla.","id":"20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd6325be-0afc-469f-b36f-a1e3dbd2b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a78dd11-ca30-4cbc-931d-ce4007abfa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_tesla_model_s_onvezeto_auto_rendorauto_baleset","timestamp":"2018. május. 30. 10:26","title":"Rendőrautónak vezette a kocsit az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűz két másik parkoló autóra is átterjedt Dél-Budán, a tűzoltók megfékezték a lángokat.","id":"20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a6d99d-d92f-4661-8e0a-0bdf2805e020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b79752-a9af-49df-a8bd-a90f49ac5506","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_Egett_egy_auto_a_XI_keruletben","timestamp":"2018. május. 30. 16:36","title":"Égett egy autó a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","shortLead":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","id":"20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a60778-8316-4e23-86ae-760de87261ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2018. május. 29. 09:59","title":"Szijjártó most először végre találkozni fog az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]