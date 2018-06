Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f04a6cf-ec7a-4fac-a523-07ca068931d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy számban nyerhetnek új felhasználókat a GitHub konkurensei, nem mindenkinek tetszik ugyanis az, hogy a Microsoft megvásárolja a platformot.","shortLead":"Nagy számban nyerhetnek új felhasználókat a GitHub konkurensei, nem mindenkinek tetszik ugyanis az, hogy a Microsoft...","id":"20180608_microsoft_github_felvasarlas_fejlesztok_elvandorlasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f04a6cf-ec7a-4fac-a523-07ca068931d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb67134-9ae8-4680-b3f5-29442b4b49c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_microsoft_github_felvasarlas_fejlesztok_elvandorlasa","timestamp":"2018. június. 08. 17:03","title":"Nem bíznak a Microsoftban: sok fejlesztő elhagyja a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","shortLead":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","id":"20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a07f48-6288-4cc2-9140-f49faf75ad33","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"Végre Putyin is elmondta a véleményét a #MeToo mozgalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116ea905-2018-49b5-a9a9-e8e6b02b0856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy szabadon engedik.\r

\r

","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy szabadon engedik.\r

\r

","id":"20180609_Hetfon_dol_el_az_orszag_kedvenc_macijanak_a_sorsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=116ea905-2018-49b5-a9a9-e8e6b02b0856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4765b9-b86f-44e3-a6ac-b5c54a451b00","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Hetfon_dol_el_az_orszag_kedvenc_macijanak_a_sorsa","timestamp":"2018. június. 09. 12:29","title":"Hétfőn dől el az ország kedvenc macijának a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egészen más helyzetekben van szükség adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, mint eddig, de a feladatkör is megváltozott.","shortLead":"Egészen más helyzetekben van szükség adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, mint eddig, de a feladatkör is megváltozott.","id":"20180607_Igy_uszhatjak_meg_a_cegek_hogy_adatvedelmi_tisztviselot_jeloljenek_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b605b4-025a-4f1e-b36f-45375e6174df","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Igy_uszhatjak_meg_a_cegek_hogy_adatvedelmi_tisztviselot_jeloljenek_ki","timestamp":"2018. június. 07. 16:17","title":"Így úszhatják meg a cégek, hogy adatvédelmi tisztviselőt jelöljenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1","c_author":"","category":"vilag","description":"Az \"orosz fürdőként\" is ismert szauna gerendái kétszáz éves altaji cédrusból készülnek.","shortLead":"Az \"orosz fürdőként\" is ismert szauna gerendái kétszáz éves altaji cédrusból készülnek.","id":"20180609_A_fagyi_utan_utan_most_szaunaval_lepte_meg_a_kinai_elnokot_Putyin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619b89e7-c4f6-48c0-9928-7e0bbcdf3558","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_fagyi_utan_utan_most_szaunaval_lepte_meg_a_kinai_elnokot_Putyin","timestamp":"2018. június. 09. 11:52","title":"A fagyi után után most szaunával lepte meg a kínai elnököt Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Asia Argentóval és Chris Doyle-lal italoztak és nevetgéltek a Parts Unknown forgatása előtt Hongkongban. A tévés pénteken lett öngyilkos.","shortLead":"Asia Argentóval és Chris Doyle-lal italoztak és nevetgéltek a Parts Unknown forgatása előtt Hongkongban. A tévés...","id":"20180608_Ot_nappal_a_halala_elott_meg_igy_mulatott_Anthony_Bourdain","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a12c4-835a-44ef-8d59-2e1841d5b0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Ot_nappal_a_halala_elott_meg_igy_mulatott_Anthony_Bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 18:27","title":"Öt nappal a halála előtt még így mulatott Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d97b9f8-6d72-4cce-8d6d-41140af70e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európában Magyarország a harmadik legrosszabb eredményt, hozta, nálunk csak Oroszországban és Litvániában nyilatkoztak elutasítóbban a kérdésről.","shortLead":"Európában Magyarország a harmadik legrosszabb eredményt, hozta, nálunk csak Oroszországban és Litvániában nyilatkoztak...","id":"20180608_A_magyarok_kozel_fele_szegyellne_ha_lenne_egy_meleg_csaladtagja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d97b9f8-6d72-4cce-8d6d-41140af70e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033fcfa2-a7d1-45cf-a78e-67e698f38cad","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_magyarok_kozel_fele_szegyellne_ha_lenne_egy_meleg_csaladtagja","timestamp":"2018. június. 08. 11:59","title":"A magyarok közel fele szégyellné, ha lenne egy meleg családtagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5394420-5ed1-4abb-9a2b-6903fff7bde4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tolna megyében súlyos károkat okozott a vihar, négy ember meghalt Dombóváron, amikor egy autóra rádőlt egy fa.","shortLead":"Tolna megyében súlyos károkat okozott a vihar, négy ember meghalt Dombóváron, amikor egy autóra rádőlt egy fa.","id":"20180609_Durva_vihar_pusztit_NyugatMagyarorszagon_negy_halott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5394420-5ed1-4abb-9a2b-6903fff7bde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fe79f-4f30-4efb-97f4-a04c9f1acdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Durva_vihar_pusztit_NyugatMagyarorszagon_negy_halott","timestamp":"2018. június. 09. 00:18","title":"Durva vihar pusztított Nyugat-Magyarországon, négy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]