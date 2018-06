Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és azt is elárulta, hogy már javában készülnek a vállalat újgenerációs konzoljai.","shortLead":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és...","id":"20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96a030a-96ce-4834-89b2-e018158210c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","timestamp":"2018. június. 11. 22:03","title":"A nem várt bejelentés: nem egy új Xbox jön, hanem már többet is építenek a Microsoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszabb szünet után drámai sorozatban tér vissza a gumiarcú színész.","shortLead":"Hosszabb szünet után drámai sorozatban tér vissza a gumiarcú színész.","id":"20180612_Jim_Carrey_szep_lassan_belebolondul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea115148-2208-41e1-9cdf-16cfcead4c3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Jim_Carrey_szep_lassan_belebolondul","timestamp":"2018. június. 12. 10:56","title":"Jim Carrey szép lassan belebolondul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erősen felhős lesz az ég, de hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a nap. És több helyen lesz felhőszakadás is.\r

","shortLead":"Erősen felhős lesz az ég, de hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a nap. És több helyen lesz felhőszakadás is.\r

","id":"20180613_megint_narancs_a_fel_orszag_megint_felhoszakadas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ba3e97-3069-43c9-9665-82b8bf9ff6af","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_megint_narancs_a_fel_orszag_megint_felhoszakadas_miatt","timestamp":"2018. június. 13. 05:14","title":"Megint narancs a fél ország, megint felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ca83ca-da7f-4423-b4e9-6ba7036d53dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyzet ahhoz hasonló, mint amikor valaki egy két-három mérettel kisebb ruhadarabot próbál magára ölteni. Csak itt éppen egy Forma–1-es járgányról van szó. ","shortLead":"A helyzet ahhoz hasonló, mint amikor valaki egy két-három mérettel kisebb ruhadarabot próbál magára ölteni. Csak itt...","id":"20180612_nap_videoja_f1_forma1_mclaren_renault_fernando_alonso_kosarlabda_nba_serge_ibaka_felipe_massa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60ca83ca-da7f-4423-b4e9-6ba7036d53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce18c14-ce6d-4942-88a5-7b3efd8a121c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_nap_videoja_f1_forma1_mclaren_renault_fernando_alonso_kosarlabda_nba_serge_ibaka_felipe_massa","timestamp":"2018. június. 12. 06:41","title":"A nap videója: Ezért nem kosárlabdázók vezetik az F1-autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump alig készült a keddi szingapúri csúcsra, amelyet az egykor „a halál utáni szigetnek” nevezett Sentosán tartanak. Az amerikai elnök tárgyalópartnere, Kim Dzsong Un nem akarta kifizetni a számlát, végül a helyiek állják a költségeket. A találkozó részleteiről szól írásunk, meg arról, hogy miért is szereti Kim a svájci sajtokat.","shortLead":"Donald Trump alig készült a keddi szingapúri csúcsra, amelyet az egykor „a halál utáni szigetnek” nevezett Sentosán...","id":"20180611_Szingapuri_csucs__az_ordog_a_reszletekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb1cb67-e60e-4485-be26-d36699316133","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Szingapuri_csucs__az_ordog_a_reszletekben","timestamp":"2018. június. 11. 18:08","title":"Trump, Kim és az előkészítetlen csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7cf8a6-6e32-4d0e-a4a8-b9458de1892a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több, hazánk útjain is közlekedő Mercedes esetében rendelt el visszahívást a gyártó a német kormánnyal folyatott tárgyalás után.","shortLead":"Több, hazánk útjain is közlekedő Mercedes esetében rendelt el visszahívást a gyártó a német kormánnyal folyatott...","id":"20180612_mercedes_dizelbotrany_visszahivas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7cf8a6-6e32-4d0e-a4a8-b9458de1892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44794965-aa45-4845-a6e6-39ea8a8e8418","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_mercedes_dizelbotrany_visszahivas","timestamp":"2018. június. 12. 17:31","title":"774 ezer autót hív vissza a Mercedes Európában – az öné is köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szexuális erőszak miatt emelt vádat kedden a svéd ügyészség az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémiával szoros kapcsolatban álló férfi ellen, akit számos nő vádolt meg szexuális visszaéléssel és megengedhetetlen viselkedéssel.","shortLead":"Szexuális erőszak miatt emelt vádat kedden a svéd ügyészség az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémiával szoros...","id":"20180612_Vademeles_irodalmi_Nobel_dij_Sved_Akademia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0eb978-0adb-4d41-89bd-d7ad65fd19e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Vademeles_irodalmi_Nobel_dij_Sved_Akademia","timestamp":"2018. június. 12. 14:58","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki miatt nincs irodalmi Nobel-díjas idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f17983-74c6-4712-a4ce-08c9bca2c92f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Macedóniának hívják ezentúl az eddig Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselő délszláv államot – jelentette be a Szkopje és Athén közötti történelmi megállapodás hírét Zoran Zaev macedón miniszterelnök. Nem sokkal korábban Alekszisz Ciprasz görög kormányfő is megerősítette, hogy megszületett a megállapodás Görögország és Macedónia között az utóbbi elnevezése miatt több évtizede tartó vita rendezésének módjáról.","shortLead":"Észak-Macedóniának hívják ezentúl az eddig Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselő délszláv államot –...","id":"20180612_Most_mar_aztan_tenyleg_rendezodik_a_gorogmacedon_nevvita","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f17983-74c6-4712-a4ce-08c9bca2c92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44060971-9254-433f-9759-0b3132995806","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Most_mar_aztan_tenyleg_rendezodik_a_gorogmacedon_nevvita","timestamp":"2018. június. 12. 18:51","title":"Most már aztán tényleg rendeződik a görög-macedón névvita?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]