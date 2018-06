Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évvel a Doom nagysikerű visszatérése után Doom: Eternal néven jön a folytatás, és már egy rövid videót is mutattak belőle.","shortLead":"Két évvel a Doom nagysikerű visszatérése után Doom: Eternal néven jön a folytatás, és már egy rövid videót is mutattak...","id":"20180612_doom_folytatasa_doom_eternal_elozetes_video_bethesda_jatek_fps_doom_5","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6afa98-21d4-4ec9-85fa-40d8ea96257a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_doom_folytatasa_doom_eternal_elozetes_video_bethesda_jatek_fps_doom_5","timestamp":"2018. június. 12. 15:03","title":"Végre: jön a Doom folytatása, itt az első előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt asztalhoz hívja az Állami Számvevőszéket.","shortLead":"A párt asztalhoz hívja az Állami Számvevőszéket.","id":"20180613_A_Jobbik_leulne_targyalni_hogy_ne_zarjak_el_a_penzcsapot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ccafb-753c-4bda-9600-22849dfd2a88","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_A_Jobbik_leulne_targyalni_hogy_ne_zarjak_el_a_penzcsapot","timestamp":"2018. június. 13. 16:20","title":"A Jobbik leülne tárgyalni, hogy ne zárják el a pénzcsapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","shortLead":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","id":"20180613_hosszu_shane_edzesterv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ca38a-3b0c-4fc1-8338-0e85765377b6","keywords":null,"link":"/sport/20180613_hosszu_shane_edzesterv","timestamp":"2018. június. 13. 09:48","title":"Újabb fronton támadhatja Tusup Hosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3a1b04-9cb4-46d7-b7c6-37bae4883cac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövőben nem lehet majd csak úgy drónokat reptetni az EU területén az Európai Parlament vonatkozó szabálytervezete szerint, ami azt is kimondja, hogy bizonyos kategória felett az irányítóknak képzésen kell átesniük, ha használni akarják légi eszközüket. ","shortLead":"A köztisztviselők és a dolgozni kívánó nyugdíjasok örülhetnek a legjobban a kormány jövő évi gazdasági terveinek...","id":"20180613_Beremeles_johet_az_allami_szferaban_de_adocsokkentesre_hiaba_varunk__itt_az_uj_koltsegvetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183612-245c-4306-b0a3-8ecaab77c6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Beremeles_johet_az_allami_szferaban_de_adocsokkentesre_hiaba_varunk__itt_az_uj_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 13. 17:05","title":"Béremelés jöhet az állami szférában, de adócsökkentésre hiába várunk – itt az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak hatni az üzemanyagárak alakulására.","shortLead":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak...","id":"20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dfcc14-810f-4fa1-923a-8e8371f6f646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","timestamp":"2018. június. 12. 12:36","title":"Tállai: A kormánynak nincs ráhatása az üzemanyagárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]