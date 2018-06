Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Háromszázötven ezer euróért (113 millió forint) kelt el hétfőn Bonaparte Napóleonnak a waterlooi csatatéren megtalált kétsarkú kalapja egy lyoni árverésen.","shortLead":"Háromszázötven ezer euróért (113 millió forint) kelt el hétfőn Bonaparte Napóleonnak a waterlooi csatatéren megtalált...","id":"20180618_On_fizetne_113_milliot_egy_kalapert_Es_ha_Napoleone_lenne_Valaki_megtette","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9fd204-980b-48c2-bc1c-faccf97dc5e4","keywords":null,"link":"/elet/20180618_On_fizetne_113_milliot_egy_kalapert_Es_ha_Napoleone_lenne_Valaki_megtette","timestamp":"2018. június. 18. 20:47","title":"Ön fizetne 113 milliót egy kalapért? És ha Napóleoné lenne? Valaki megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1848be51-6a1d-4234-adf6-a1aaa15cd28c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Horvát sajtóhírek szerint pakolhat Nikola Kalinic, hazaküldik a világbajnokságról.","shortLead":"Horvát sajtóhírek szerint pakolhat Nikola Kalinic, hazaküldik a világbajnokságról.","id":"20180618_kirugta_csatarat_a_horvat_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1848be51-6a1d-4234-adf6-a1aaa15cd28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2b3776-7755-43a9-9d25-767ee70f7c35","keywords":null,"link":"/sport/20180618_kirugta_csatarat_a_horvat_valogatott","timestamp":"2018. június. 18. 13:05","title":"Kirúgta csatárát a horvát válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség összesen öt ilyen ügyben nyomoz a környékről, de egyelőre nem jutottak előrébb, a térfigyelő kamerák felvételei sem segítettek.","shortLead":"A rendőrség összesen öt ilyen ügyben nyomoz a környékről, de egyelőre nem jutottak előrébb, a térfigyelő kamerák...","id":"20180620_Blikk_Valaki_gumilovedekkel_es_festekpatronnal_lovoldoz_az_autosokra_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_uton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4805b-6139-491d-83a3-1f6fd71f02c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_Blikk_Valaki_gumilovedekkel_es_festekpatronnal_lovoldoz_az_autosokra_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_uton","timestamp":"2018. június. 20. 06:19","title":"Blikk: Gumilövedékkel és festékpatronnal lövöldöznek az autósokra a ferihegyi gyorsforgalmi útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitalálja, hogy a nem képviselő miniszterek közül ki jár Volkswagen Borával? És kinek van 19. századi tabernákuluma?","shortLead":"Kitalálja, hogy a nem képviselő miniszterek közül ki jár Volkswagen Borával? És kinek van 19. századi tabernákuluma?","id":"20180619_A_vagyonminiszternek_erdoje_az_Emmi_vezetojenek_mutoberendezese_Pinter_Sandornak_hatvanmillionyi_minusza_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650f24ba-5fd5-4c59-9c6f-1d6d293b517c","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_A_vagyonminiszternek_erdoje_az_Emmi_vezetojenek_mutoberendezese_Pinter_Sandornak_hatvanmillionyi_minusza_van","timestamp":"2018. június. 19. 11:26","title":"A vagyonminiszternek erdője, az Emmi vezetőjének műtőberendezése, Pintér Sándornak hatvanmilliónyi mínusza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617da70-4e66-4ffc-ad21-6f62c034fa09","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennek ellenére a csapat és a stáb biztonságban földet ért.

","shortLead":"Ennek ellenére a csapat és a stáb biztonságban földet ért.

","id":"20180619_kigyulladt_a_szaudi_valogatott_repulogepe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8617da70-4e66-4ffc-ad21-6f62c034fa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ba2db8-243e-4610-a21d-ee13bd18eaee","keywords":null,"link":"/sport/20180619_kigyulladt_a_szaudi_valogatott_repulogepe","timestamp":"2018. június. 19. 07:19","title":"Kigyulladt a szaúdi válogatott repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői tárgyaláson sem született megállapodás.","shortLead":"A hétfői tárgyaláson sem született megállapodás.","id":"20180618_Mta_Palkovics_akademikus_fuggetlenseg_koltsegvetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3fc58c-384a-40e6-ab4c-d367de3bcab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Mta_Palkovics_akademikus_fuggetlenseg_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 18. 19:33","title":"Még győzködi a függetlenségüket féltő akadémikusokat Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte a forint az újabb lélektani határt, rövid ideig 325 forintot is elkértek egy euróért. Az árfolyam az után szakadt be, hogy az MNB közölte: őket az vezérli, hogy az inflációs célt tartsák, nem az árfolyamot. Egy jegybanki nyugtatás után azonban erősödni kezdett a forint.","shortLead":"Elérte a forint az újabb lélektani határt, rövid ideig 325 forintot is elkértek egy euróért. Az árfolyam az után...","id":"20180619_325_forint_egy_euro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b47022-2aaa-47af-aa9b-00b46e67927c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_325_forint_egy_euro","timestamp":"2018. június. 19. 15:11","title":"325 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94007-68a5-402e-9734-b9cc8949e44a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új nem annyira groteszk, de nem is hasonlít rá jobban. Talán távolról. Hunyorítva.","shortLead":"Az új nem annyira groteszk, de nem is hasonlít rá jobban. Talán távolról. Hunyorítva.","id":"20180618_lecsereltek_cristiano_ronaldo_remszobrat_madeiran","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49f94007-68a5-402e-9734-b9cc8949e44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173e13de-5c81-487b-af14-7ee832fcac1d","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_lecsereltek_cristiano_ronaldo_remszobrat_madeiran","timestamp":"2018. június. 18. 14:53","title":"Lecserélték Cristiano Ronaldo rémszobrát Madeirán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]