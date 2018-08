Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs kellős közepén a Shopping and Welcome Centerben.","shortLead":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs...","id":"20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458da9cb-0101-49c7-b7f0-a0982dfda504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:33","title":"Párizs kínaiul beszél és számol, ha ez az ára a világelsőségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túlméretes szerelvény akkor akadt el, amikor lehajtani készült a sztrádáról.","shortLead":"A túlméretes szerelvény akkor akadt el, amikor lehajtani készült a sztrádáról.","id":"20180827_hidpanelt_szallito_kamion_akadt_el_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17b4ce3-b848-4bc4-b6ec-8ec3972bf2d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_hidpanelt_szallito_kamion_akadt_el_az_M1esen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:55","title":"Hídpanelt szállító kamion akadt el az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acfc273-e1e4-4925-9fdc-82535d5b0422","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Feléledt a Poptarisznya: augusztus végétől vasárnap délutánonként a Retro Rádióban hallható újra a 80-as évek legendás rádióműsora. Alapító-műsorvezetője azt állítja, sem a Kádár-kori, sem most, a Fidesz-közeli rádióban nem szólnak bele, mi mehet műsorba. B. Tóth Lászlóval beszélgettünk, aki ma is meg tudja mondani, mely dalokból lesz a jövőben retro-sláger. \r

\r

","shortLead":"Feléledt a Poptarisznya: augusztus végétől vasárnap délutánonként a Retro Rádióban hallható újra a 80-as évek legendás...","id":"20180827_B_Toth_Laszlo_Hal_Istennek_mint_kiderult_jo_iranyba_formaltam_az_emberek_izleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acfc273-e1e4-4925-9fdc-82535d5b0422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff74c235-977a-4649-8157-4ab5335dded1","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_B_Toth_Laszlo_Hal_Istennek_mint_kiderult_jo_iranyba_formaltam_az_emberek_izleset","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:00","title":"B. Tóth László: „Mint kiderült, jó irányba formáltam az emberek ízlését”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas sorok kígyóztak, bizonytalan utasok kérdezősködtek vasárnap a Liszt Ferenc repülőtár utasfelvételi pultjai előtt a fapados légitársaságok frissen bevezetett, illetve bevezetendő poggyászszabályzata miatt. ","shortLead":"Hatalmas sorok kígyóztak, bizonytalan utasok kérdezősködtek vasárnap a Liszt Ferenc repülőtár utasfelvételi pultjai...","id":"20180826_Poggyaszkaoszt_okozott_Ferihegyen_a_fapadosok_uj_csomagszabalyzata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824bdc9a-6e4b-4308-971c-34121b34289e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Poggyaszkaoszt_okozott_Ferihegyen_a_fapadosok_uj_csomagszabalyzata","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:55","title":"Poggyászkáoszt okozott Ferihegyen az új fapados csomagszabályzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi, idegenbeli visszavágóját.","shortLead":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi...","id":"20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd4fa16-de5f-4e2b-9aa3-3232707cfac1","keywords":null,"link":"/sport/20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:59","title":"Soha nem látott bravúr kellene a Viditől a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna leszerződtette a rappert a legújabb show-jába, de azért készül B tervvel is.","shortLead":"A csatorna leszerződtette a rappert a legújabb show-jába, de azért készül B tervvel is.","id":"20180827_A_TV2_ad_egy_eselyt_Curtisnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d597944d-2fa9-4d0f-b731-d629bebba6b1","keywords":null,"link":"/elet/20180827_A_TV2_ad_egy_eselyt_Curtisnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:20","title":"A TV2 ad egy esélyt Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. Azóta biceg a kisfiú, aki már nem is a szüleivel, hanem átmeneti nevelőotthonban lakik. A szülők pedig egy éve a főváros utcáin, az autójukban élnek, a pénz gyermekük gyógyulására kell.","shortLead":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. Azóta biceg a kisfiú, aki már nem is a szüleivel, hanem átmeneti...","id":"20180827_Autojukban_elnek_hogy_fizetni_tudjak_gyermekuk_korhazi_kezeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d09a2-d470-4c8c-afdc-ec18cb10bc21","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Autojukban_elnek_hogy_fizetni_tudjak_gyermekuk_korhazi_kezeleset","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:52","title":"Autójukban élnek, hogy fizetni tudják gyermekük kórházi kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassót? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]