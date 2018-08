Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","shortLead":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","id":"20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be7ab1-51c3-41e6-b6b0-d4f83ca59ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:41","title":"Egy nap múlva szabadul Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének fedezését csak a tengervíz-sótalanító telepek segítségével tudják megoldani.","shortLead":"A közel-keleti ország legnagyobb tavának kiszáradásának megakadályozását, illetve és a lakosság vízszükségletének...","id":"20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508af1e5-491c-45c2-bdee-628354cef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Kozel_a_kiszaradashoz_Izrael_vizforrasai","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:53","title":"Közel kerültek a kiszáradáshoz Izrael vízforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","shortLead":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","id":"20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794f1c4-95e9-4e78-ad8f-6d41de21d51d","keywords":null,"link":"/idojaras/20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:20","title":"Még nincs vége: ma már újra 30 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába. A Szilícium-völgy egykori sztárja csúnyát bukott, amikor egy pilóta nélküli tesztautója halálra gázolt egy nőt Arizona államban, még márciusban.","shortLead":"500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába...","id":"20180828_Furcsa_paros_a_szuperovatos_Toyota_beszall_a_bevallalos_Uberbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c135c3c1-e95f-471e-8d86-1deaee34bea4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Furcsa_paros_a_szuperovatos_Toyota_beszall_a_bevallalos_Uberbe","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:34","title":"Miért éri meg a Toyotának összeállni az Uberrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz az egymással kapcsolatban nem álló embereket.","shortLead":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz...","id":"20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12a68f4-4e2b-4ed3-a175-833d424a276d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:03","title":"Új ötletet dobott be a Facebook: minden profilon látszik majd, mi bennünk a közös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","shortLead":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","id":"20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aaf02e-882c-4bfd-8bb7-7aa0cd65a6ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:07","title":"Szabálytalanul végzett adategyeztetést, 40 milliót fizethet a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója felügyel majd – írja a 444.hu. ","shortLead":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója...","id":"20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb60e2-672d-42ba-a119-80694714adf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:29","title":"444: Totális központosítás jön a kormányközeli médiumoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV-nek nyilatkozó KDNP-s források szerint nem szigorításról van szó.","shortLead":"Az ATV-nek nyilatkozó KDNP-s források szerint nem szigorításról van szó.","id":"20180827_Valamire_keszulnek_pontositani_akar_az_Emmi_az_abortusz_szabalyain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9174b27-0cba-47fc-88a5-b4d87eb9e8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Valamire_keszulnek_pontositani_akar_az_Emmi_az_abortusz_szabalyain","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:37","title":"Valamire készülnek: pontosítani akar az Emmi az abortusz szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]