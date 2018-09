Aki mostanság csúcskategóriás okostelefon vásárlásán töri a fejét, az jó eséllyel az Apple iPhone X, a Huawei P20 Pro és a Samsung Galaxy S9+ közül próbálja meg kiválasztani a számára leginkább megfelelő delikvenst. Hitvallástól függően ezekben a high-end modellekben senkinek sem kell csalatkoznia, viszont sokan egyszerűen nem akarnak, vagy tudnak 250-380 ezer forintot kifizetni ezekért a trendi termékekért.

Pontosan nekik készült jelen tesztalanyunk, a OnePlus 6, mely az említett modelleknél emészthetőbb áron kínál felsőkategóriás felhasználói élményt.

Még szép

A kínai gyártót talán már nem kell különösebben bemutatnunk. A hírekben is viszonylag gyakran szerepelnek, de korábban már részletes tesztben számoltunk be OnePlus 3-ról, illetve a OnePlus 5-ről. Míg az előbbi 2016-os, az utóbbi a tavalyi zászlóshajója volt a cégnek. A négyes modellt kihagyták, hiszen ez a szám Kínában a szerencsétlenség szimbolúma. A hatos számmal nincs gond, így idén menetrendszerűen jött a OnePlus 6.

© László Ferenc

A tervezők remek munkát végeztek, a OnePlus 6 láttán tapasztalataink szerint még a hithű iPhone-osok száját is elhagyja néhány elismerő szó. A vékony készülék kellemesen ívelt felületekkel operál, remekül kézbe simul és a kidolgozási minősége is abszolút prémiumkategóriás. A limitált szériás vörös tesztkészülék szinte mágnesként vonzza magára a tekintetet, de persze konzervatív fekete, illetve fehér szín is választható. Az alumínium kereten elöl és hátul is Gorilla Glass 5 üvegréteg található, és jó hír, hogy alapáron kapunk egy a kisebb-nagyobb karcok ellen védő átlátszó gumitokot.

A 177 grammos tömeg átlagosnak mondható, a közvetlen riválisok ennél általában néhány grammal nehezebbek.

Az esőben történő használatnak semmi akadálya, de 2018-ban illett volna gondoskodni egy kicsit komolyabb IP67/IP68-as védelemről. Ennek hiányában egyáltalán nem ajánlott vízbe meríteni az OP6-ot.

Milyen a kijelzője?

Az ötös és a hatos közé beékelt 5T volt a gyártó első hosszúkás képernyős modellje, a maga 18:9-es 6 colos paneljével. A 6-os modell pedig elsőként notchot is kapott, egyesek örömére, mások bánatára. A kijelző felső szigetével megbarátkozást segíthetné, ha a notch kicsit kisebb lenne, jelen formájában ugyanis egyértelműen nagyobb, mint például a P20 Pro hasonló eleme.

© László Ferenc

A panel 6,28 colosra nőtt és a 19:9-es képarány miatt kicsit az eddiginél is hosszúkásabb lett. A vékony kávás érintőkijelző változatlanul AMOLED technológiájú, ennek megfelelően rendkívül kontrasztos képet biztosít, élénkek a színei és hatalmasak a betekintési szögei. A fényerő csak hajszálnyival marad el a riválisokétól, emiatt nem is kritizáljuk a OnePlus-t, amiatt viszont nagyon is, hogy az inaktív kijelzőn (lekapcsolt záróképernyőn) különféle hasznos infókat felvonultató AoD funkciót végül is ejtették.

A haladó felhasználók számára jó hír, hogy kalibrálható a színtér, a sötétben olvasgatók szemét pedig éjszakai üzemmód kíméli. A dupla koppintással felébreszthető/elaltatható kijelző alján lévő virtuális funkciógombok bármikor egyszerűen elrejthetők, és akár gesztusokkal is helyettesíthetők, egyes alkalmazások pedig egy adott karakternek a sötét kijelzőre történő felrajzolásával villámgyorsan elindíthatók.

© László Ferenc

Hogyan teljesít a hétköznapokban?

A gyártó azt ígérte, hogy a OnePlus 6 lesz a piac leggyorsabb mobilja, és ezt az ígéretet tapasztalataink szerint sikerült is tartania. A hétköznapi használat során egyetlen lassulásba, de még apró döccenésbe sem futottunk bele, akkor sem, ha több tucatnyi alkalmazást nyitottunk meg, és akkor sem, ha a legszebb grafikás játékkal nyúztuk a hardvert.

Ehhez képest egy P20 Pro és egy picit talán még a Galaxy S9+ is lassúnak érződik, előbbi leginkább a chipset, utóbbi a nem teljesen tökéletes optimalizálás miatt. A OnePlus 6-ban egyrészt a legütősebb Snapdragon 845-ös chipset teljesít szolgálatot, ami mellé 6-8 GB RAM került, és ezekre a pillérekre építkezve szinte csak úgy hasít a jól optimalizált, nem mellesleg igen puritán felhasználói felület.

© László Ferenc

A szubjektív sebességérzetet egyébként az is alátámasztja, hogy a Geekbench 4 teszteken a OnePlus 6 bizonyult a leggyorsabbnak, még a nemrég bemutatott Samsung Galaxy Note9 sem tudta ebben a tekintetben megelőzni, pedig abból sem sajnálta a gyártó a lóerőt.

A dupla SIM-slot adott, de a microSD-s memóriabővítésben továbbra sem lát fantáziát a OnePlus. Szerencsére kiviteltől függően 64, 128, illetve 256 GB belsőmemóriát kapunk, amivel azért remekül lehet gazdálkodni.

Csend legyen!

A részleges, illetve teljes lenémítást az – iPhone-okról is megszokott – hagyományokhoz híven ezúttal is remek kis csúszkával oldották meg. Rá sem kell néznünk az akár a zsebünkben lapuló telefonra, és egyetlen mozdulattal megoldható a némítás. A recés felületű csúszkagombon könnyen fogást talál az ujjunk, a korábbi OP-tulajoknak pedig csak annyit kell megszokniuk, hogy mostantól nem a bal, hanem a jobb oldalon található ez a kezelőszerv.

Kihangosítani csak monó módon lehet a telefont, a relatíve jó minőségű hangszóró az alsó élen figyel. A 3,5 milliméteres jack dugalj továbbra is él és virul, a költséghatékonyság jegyében azonban alapáron nem jár vezetékes headset. A töltési és adatátviteli feladatok az USB-C aljzat révén oldhatók meg, melynek USB 3.0 támogatását sajnos még mostanra sem oldották meg. Vagyis ha sok fotót/videót kell másolni, az eltart egy ideig.

© László Ferenc

A töltés viszont nagyon gyors. A 20 W-os töltőfejjel 30 perc alatt 60 százalékra, 75 perc alatt pedig 100 százalékra lehet feltölteni a megfáradt aksit. A 3300-as telep lehetne kicsit combosabb, de vélhetően a trendi készülékházba egyszerűen nem fért nagyobb aksi. A szépség ára, hogy intenzív használat mellett garantált a minden egyes esti töltögetés. Ennek vezeték nélküli formája nem támogatott.

Kamerák

A 16 megapixeles frontkamerával az autofókusz ellenére is kiváló önarcképek készíthetők, akár HDR üzemmódban is. Hátul maradt a duplakamerás felállás, még pedig az 5T-hez hasonló-, illetve az 5-től eltérő módon optikai zoom nélkül. Veszteségmentes nagyítás tehát nincs, viszont a portré mód háttérelmosó effektje tapasztalataink szerint remekül működik, az éles és életlen részek közötti határokat a korábbiaknál jobban érzékeli a technika.

© László Ferenc

Jelentős fejlesztés, hogy a 16 megapixeles főkamera végre megkapta a korábban sokat hiányolt optikai képstabilizátort. Ez, illetve a nagyobb szenzorméret gondoskodik arról, hogy rossz fényviszonyok mellett is egész jó fotókat tudjunk készíteni. Az f1,7-es fényerő ugyan még nincs az S9+ f1,5-ös szintjén, és a Huawei P20 Pro esti üzemmódja továbbra is verhetetlen, de az OP6-nak sincs szégyenkeznivalója sötétben.

A haladó fotósok remekül kísérletezhetnek a manuális üzemmóddal, a videófelvevővel pedig akár 60 fps sebességű 4K felvételek is rögzíthetők. A szuperlassítás sincs az OP6 ellenére, de e tekintetben más utat jár, mint a nagy riválisok. Míg utóbbiak 960 fps-sel dolgoznak, de csak 0,2 másodpercig, addig a OnePlus 480 fps mellett 1 perces felvételi időt biztosít. Vagyis garantáltan nem maradunk le a lényegről, ezenkívül pedig a videóvágó is egyszerűen és jól használható.

Kapcsolódási és frissítési lehetőségek

A gigabites letöltési sebességű LTE mobilnet természetesen adott, csakúgy, mint a kétsávos (ac) wifi, ezenkívül pedig az 5.0-ás Bluetooth-ra, az NFC-re, illetve a gyors és érzékeny GPS-vevőre sem lehet panaszunk. FM-rádió és távirányító funkciós infravörös port nincs, de ezt már megszokhattuk, és ezek egyre kevésbé hiányoznak. Az ujjlenyomatszenzor hátulra került és az előlapi arcfelismeréshez hasonlóan villámgyorsan és megbízhatóan teszi a dolgát.

© László Ferenc

Cikkünk írásakor a tesztkészüléken Android 8.1-en fut, és a OnePlus ígéretet tett arra, hogy hagyományaihoz híven a többi gyártó előtt, igen hamar kiadja majd a sok új funkciót hozó 9.0-ás frissítést. Szoftver frontján mindig is erős volt a cég, elég hamar és gyakran szokott frissítéseket kiadni aktuális és korábbi termékeihez. Nemrégiben pedig bejelentette, hogy még a 2 évvel korábbi OnePlus 3 modellhez is elkészíti a 9.0-ás update-et.

Konklúzió

+: szemrevaló dizájn, villámgyors működés, továbbfejlesztett kamera, szélsebes töltő, jó terméktámogatás, korrekt árazás. –: nem túl combos aksi, nem vízálló kivitel, csak egy hangszórója van, nincs vezeték nélküli töltés.

"The Speed You Need" -–olvasható a OnePlus 6 dobozán, és ezúttal ez sokkal több egyszerű marketing bullshitnél. A készülék tényleg elképesztően gyors, egyszerűen nem lehet megakasztani. Persze az OP6 sem teljesen hibátlan okostelefon, néhány ziccert sajnos ismét kihagyott a gyártó, de az összkép így is nagyon biztató, a történet felettébb kereknek tűnik.

A szokásos "mennyi az annyi?" kérdésre a válasz 168 ezer forint, ha a 6/64 GB-os alapmodellt nézzük. A tesztkészülékünkhöz hasonló 8/128 GB-os változat 185 ezer forintba, a 8/256 GB-os csúcsmodell pedig 200 ezer forintba kerül. Szépen lassan tehát az OP is drágít, hiszen a tavaly előtti 3-as modell már 125 ezer forint ellenében begyűjthető volt, a tavalyi 5-ös pedig 150 ezer forinttól startolt.

OnePlus 6 és Samung Galaxy S9+ © László Ferenc

A nagy riválisok közül a 64 GB-os Apple iPhone X 380 ezer forinton nyitott és jelenleg 365 ezer magyar pénzt kóstál. A 6/64 GB-os Samsung Galaxy S9+ ára 310 ezerről indulva jelenleg akciósan mintegy 230 ezer forintnál jár, a 6/128 GB-os Huawei P20 Próért pedig a kezdeti 270 helyett manapság körülbelül 240 ezer forintot kérnek el.

Remek alternatíva továbbá az utóbbi gyártó kompakt Honor 10-es modellje, ami 4/64 GB, illetve 4/128 GB-os változatban nyár végén mintegy 135-170 ezer forintos áron kapható.

