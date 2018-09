Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","shortLead":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","id":"20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e4a770-d5ff-4722-abb8-0a77c07885c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:44","title":"Verhofstadt: A Néppártnak végre el kellene döntenie, hogy Orbán belefér-e, vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen következményei vannak a munkanap-áthelyezéseknek.","shortLead":"Idén még négy szombatot kell munkavégzéssel tölteniük az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak...","id":"20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7d933e-d742-4f73-aed1-e0bfac8f7640","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180903_Negy_szombat_lesz_meg_iden_munkanap__mutatjuk_mire_kell_felkeszulni","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:13","title":"Négy szombat lesz még idén munkanap – mutatjuk, mire kell felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38430dd-40f0-47c0-af26-2cbea8ccbef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kinek, hogyan telt a hétvégéje?","shortLead":"Kinek, hogyan telt a hétvégéje?","id":"20180903_nurburgring_porsche_gt_3_szalto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b38430dd-40f0-47c0-af26-2cbea8ccbef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccbc868-8c9c-4fee-a653-47af062ced1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_nurburgring_porsche_gt_3_szalto","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:28","title":"Kilenc és felet forgott a levegőben a Porsche, mielőtt a tetején landolt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a27b5af-c31e-4c7a-95a2-8345edb027a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Louis C. K. múlt heti visszatérési próbálkozása sok kritikát kapott.","shortLead":"Louis C. K. múlt heti visszatérési próbálkozása sok kritikát kapott.","id":"20180903_Robin_Wright_szerint_Kevin_Spacey_megerdemel_egy_masodik_eselyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a27b5af-c31e-4c7a-95a2-8345edb027a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6897874-0129-4466-b8bc-2c0572ba33cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Robin_Wright_szerint_Kevin_Spacey_megerdemel_egy_masodik_eselyt","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:19","title":"Robin Wright szerint Kevin Spacey megérdemel egy második esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","shortLead":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","id":"20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fa09d-8777-4cc0-a5d2-ffd6aa8dd76e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:46","title":"Hét bank és takarék sem vette komolyan az adósságféket, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"További 3 hónappal meghosszabbította a bíróság hétfőn az előzetesben lévő Czeglédy Csaba letartóztatását, és az is eldőlt, hogy már a korábban felmerült 50 millió forintos óvadék ellenében sem kerülhet szabadlábra.","shortLead":"További 3 hónappal meghosszabbította a bíróság hétfőn az előzetesben lévő Czeglédy Csaba letartóztatását, és az is...","id":"20180903_Meg_3_honapig_benn_tartjak_Czegledy_Csabat_mar_ovadekkal_sem_mehetne_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa4daad-d0aa-4985-bd9e-e6ee457bfac1","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_3_honapig_benn_tartjak_Czegledy_Csabat_mar_ovadekkal_sem_mehetne_haza","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:57","title":"Még 3 hónapig benn tartják Czeglédy Csabát, már óvadékkal sem mehet haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","shortLead":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","id":"20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cd9ad5-ba01-4395-8064-87463a307f44","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:40","title":"Tankönyvkiadók perelik a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","shortLead":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","id":"20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a36146-9024-4865-b7eb-6793e2673f33","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:37","title":"Csak kopogással tudott kommunikálni a segélyhívó operátorával egy bajba jutott Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]