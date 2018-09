Hetek óta nyílt titokként kezelte a technológiai világ, hogy a Chrome jelentős átalakítására készül a Google, és szinte várható volt, hogy az újdonságokat a böngésző 10. születésnapjára időzítik. Így is lett: a keresőcég kedden mutatta be a népszerű program új irányvonalát, mely egyben komoly mérföldkő is a Chrome életében.

A születésnapi frissítés számítógépen mindenkihez megérkezett. Akinek még nem dobta fel a böngésző, az látogasson el erre az oldalra, majd a frissítőcsomag betöltődése után – a kiírt utasításnak megfelelően – indítsa újra a böngészőt. A telefonos Chrome esetében vannak, akiknek kicsit várniuk kell a friss alkalmazásig, de érdemes ma-holnap gyakrabban ránézni az App Store / Play áruház elérhető appfrissítéseire.

Az első és legszembetűnőbb a kezelőfelületet érintő teljes redizájn. A böngésző külleme sokkal modernebb lett, ez pedig nem csak a program címsorában látható új elemekben és ikonokban mutatkozik meg, a komplett ablakot újrarajzolták a fejlesztők.

A 10 éves kor megünneplése nem is lehetne teljesebb új funkciók nélkül, így természetesen ezekből sincs hiány. Egyrészt megújult az új lap elrendezése, könnyebb hozzá saját hátteret beállítani, a címsorba írt egyes kifejezések pedig még a keresés indítása előtt hasznos információkkal szolgálhatnak a témáról. Ez elsősorban angol szavakkal működik, és nem is valószínű, hogy hamar más nyelvekre kiterjeszti majd a Google. De hátha.

A funkcionális újdonságok további része a megújult jelszókezelés, illetve generálás, melyben mostantól a Chrome is a felhasználók segítségére lesz, ha új, egyedi kódsort akarnának kreálni. (Az alapfunkció már eddig is be volt építve, de most már gördülékenyebben működik.) Ha szeretnénk, a böngésző el is menti az újonnan létrehozott jelszót, így a következő belépéskor mind mobilunk, mind számítógépünk emlékezni fog rá. Feltéve, ha mindkét eszközön be vagyunk jelentkezve.

Érdemes egy pillantást vetni a böngésző jobb felső sarkában (bejelentkezés után) elérhető, a Google rendszerében használ profilképünkkel jelzett személyes menüre, amely praktikusabb lett. Innen gyorsan elérhetjük jelszavainkat, illetve a Chrome-ban mentett cím- és bankkártyaadatainkat.

Az elmúlt 10 esztendő egyben komoly lépcsőfok is a Chrome számára, amely kapcsán a program jövőbeni fejlesztéseit is vázolta a Google. Mint írták, napjainkra teljesen új irányt vett az internetezés, megjelent a kiterjesztett valóság, az életünk lassan minden részét átszövi a mesterséges intelligencia. A Chrome jövőbeni küldetése ezen új technológiák integrálása, hogy a felhasználók új élményekkel gazdagodjanak akkor is, ha csak a böngészőjüket nyitják meg. Erre persze még várni kell, az elképzelés mindenesetre nagyon izgalmas.

