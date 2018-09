Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ügyvédje szerint gyomorpanaszok miatt vitték be Sz. Gábornét.","shortLead":"A nő ügyvédje szerint gyomorpanaszok miatt vitték be Sz. Gábornét.","id":"20180905_Rosszul_lett_a_fogdan_korhazba_vittek_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d986bc-f133-4ed2-a29e-cffd43d8e519","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Rosszul_lett_a_fogdan_korhazba_vittek_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:24","title":"Rosszul lett a fogdán, kórházba vitték a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjait a tanévnyitón – számolt be a Népszava.","shortLead":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola...","id":"20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2836df-4c0d-423a-86a3-c1b0c902c3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:08","title":"Vizes falak, omladozó vakolat – katasztrofális állapotok egy egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem csak a devizahitelesek próbálnak meg külföldre menni, mielőtt vissza kellene fizetniük a kölcsönt.","shortLead":"Már nem csak a devizahitelesek próbálnak meg külföldre menni, mielőtt vissza kellene fizetniük a kölcsönt.","id":"20180904_Egyre_tobb_ados_menekul_kulfoldre_a_bankok_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e52fe9-5c36-48e8-bcf5-cda5202a0a57","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Egyre_tobb_ados_menekul_kulfoldre_a_bankok_elol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:55","title":"Egyre több adós menekül külföldre a bankok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi minisztérium kitart amellett a terve mellett, hogy az étlapon minden étel mellett szerepeljen ott az is, hogy hány kalóriát jelent annak elfogyasztása. ","shortLead":"Késhegyig menő vitát folytat erről a brit kormány – számol be a Daily Telegraph. A lap szerint az egészségügyi...","id":"20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f995aed4-fcc6-4d89-a9ef-74c3d7fd42b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61cbd3-a92f-4231-b6d1-44e4d004c10d","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_het_kerdese_Legyen_kotelezo_feltuntetni_a_kaloriaerteket_az_etlapon_a_fogasok_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:47","title":"A hét kérdése: Legyen kötelező feltüntetni a kalóriaértéket az étlapon a fogások mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0383b7b-a16e-4dbb-b475-3eae0dbd43c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp az egyik bőröndben kutatott, amikor a rendőrök benéztek a raktérbe.","shortLead":"Épp az egyik bőröndben kutatott, amikor a rendőrök benéztek a raktérbe.","id":"20180904_Poggyaszfosztogatot_fogtak_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0383b7b-a16e-4dbb-b475-3eae0dbd43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f904bf-41e4-4e79-b380-61266a5dd476","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Poggyaszfosztogatot_fogtak_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloteren","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:46","title":"Poggyászfosztogatót fogtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava információi szerint újabb megszorításra készül a kormány a legszegényebbek szociális ellátásában.","shortLead":"A Népszava információi szerint újabb megszorításra készül a kormány a legszegényebbek szociális ellátásában.","id":"20180905_segely_szocialis_ellatas_kozmunkas_ber_kozmunkas_start_szovetkezet_kozfoglalkoztatas_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7052e39c-f563-4429-b1ea-eba78b471957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_segely_szocialis_ellatas_kozmunkas_ber_kozmunkas_start_szovetkezet_kozfoglalkoztatas_orban_viktor","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:20","title":"Népszava: Segélymegvonásra készülnek Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a961d6-e687-45bc-bf62-66e3ddacbb4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt már lehetett tudni, hogy a jelenlegi Toyota Auris kombiból megint Corolla kombi lesz és most már látni is lehet. Az újdonság motorváltozatainak is van érdekessége. ","shortLead":"Azt már lehetett tudni, hogy a jelenlegi Toyota Auris kombiból megint Corolla kombi lesz és most már látni is lehet...","id":"20180904_Toyota_Corolla_Touring_Sports","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a961d6-e687-45bc-bf62-66e3ddacbb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08183ab-ea49-4227-a05b-599d2e67d634","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Toyota_Corolla_Touring_Sports","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:17","title":"Lesz egy erős hibrid és egy spórolós is az új Toyota Corolla kombiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd348d0-e2de-48ad-88eb-c4aedc271a82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Colin Kaepernick térdelve tüntetett a színes bőrűeket ért rasszista támadások, túlkapások miatt, most a Nike szerződött vele. Sokan máris bojkottra szólítanak a cég ellen. ","shortLead":"Colin Kaepernick térdelve tüntetett a színes bőrűeket ért rasszista támadások, túlkapások miatt, most a Nike szerződött...","id":"20180904_rasszizmus_ellen_tunteto_sportolo_lett_a_nike_reklamarca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afd348d0-e2de-48ad-88eb-c4aedc271a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4397db-a3f0-42ba-9a35-b2babcafba98","keywords":null,"link":"/elet/20180904_rasszizmus_ellen_tunteto_sportolo_lett_a_nike_reklamarca","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:18","title":"Rasszizmus ellen tüntető sportoló lett a Nike reklámarca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]