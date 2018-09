Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","shortLead":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","id":"20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045c5dfa-860d-491b-a570-16db652aaa5e","keywords":null,"link":"/sport/20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:48","title":"Szakít a teniszszövetséggel Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd4f341-9a71-4d2f-96bb-66c9a1b2e3f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tíz évvel ezelőtti válság után azon a szinten van az új autók eladása, amiben sokáig csak reménykedtek a kereskedők. ","shortLead":"A tíz évvel ezelőtti válság után azon a szinten van az új autók eladása, amiben sokáig csak reménykedtek a kereskedők. ","id":"20180904_Uj_autok_2018_forgalomba_helyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dd4f341-9a71-4d2f-96bb-66c9a1b2e3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54198ad2-8002-4aeb-b140-92331f2569c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Uj_autok_2018_forgalomba_helyezes","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:15","title":"Megint jó világ van az autókereskedőknél: 100 ezer új autó ment el eddig idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.","shortLead":"Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.","id":"20180904_Gigantikus_buntetest_kapott_az_ING","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da485b3-4b4c-408a-9407-bf79fd98f7af","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Gigantikus_buntetest_kapott_az_ING","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:28","title":"Gigantikus büntetést kapott az ING","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6508eb3e-6683-43c5-9ec0-4bf8dfa32aae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – állítja Filippov Gábor a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"20180905_Filippov_A_Fidesz_politikaja_a_konfliktuson_alapul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6508eb3e-6683-43c5-9ec0-4bf8dfa32aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3183f35b-a3c3-473d-8d79-71fbe4bf2fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Filippov_A_Fidesz_politikaja_a_konfliktuson_alapul","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:29","title":"Filippov: A Fidesz politikája a konfliktuson alapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde. Megkérdeztük, hogy miért, talán nem elég jó a közoktatás? Azt válaszolta: magánügy.","shortLead":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde...","id":"20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6dfcd5-d4ae-4ad1-85db-5a5d93cabc52","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:53","title":"Az Emmi-államtitkár szerint magánügy, hogy gyermekei milliós magániskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Koreai-félsziget atommentesítéséről is tárgyalhat Észak-és Dél-Korea vezetője, emellett Kim Dzsong Un is kifejezte elkötelezettségét.","shortLead":"A Koreai-félsziget atommentesítéséről is tárgyalhat Észak-és Dél-Korea vezetője, emellett Kim Dzsong Un is kifejezte...","id":"20180906_Szeptemberben_ujabb_talalkozo_lesz_a_ket_Korea_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd94c73-9e39-4152-bdd0-5bf75bcc9623","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Szeptemberben_ujabb_talalkozo_lesz_a_ket_Korea_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:33","title":"Szeptemberben újabb találkozó lesz a két Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, mi lesz a téma.","shortLead":"Azt nem tudni, mi lesz a téma.","id":"20180905_Cornstein_a_jovo_heten_talalkozik_a_legfontosabb_emberrel_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ed-a9c0-445e-be4b-19f065a6ed10","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Cornstein_a_jovo_heten_talalkozik_a_legfontosabb_emberrel_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Cornstein a jövő héten találkozik a \"legfontosabb emberrel\", Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy évig hitegette az álmagánnyomozó egy eltűnt ember családját azzal, hogy nyomoz a rokonuk után.","shortLead":"Négy évig hitegette az álmagánnyomozó egy eltűnt ember családját azzal, hogy nyomoz a rokonuk után.","id":"20180904_Almagannyomozot_fogtak_el_az_igazi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b240d461-0858-46c2-ab8d-135049ad310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Almagannyomozot_fogtak_el_az_igazi_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:59","title":"Álmagánnyomozót fogtak el az igazi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]