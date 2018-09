Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baljós képsorok vezetik fel a befejező évadot. ","shortLead":"Baljós képsorok vezetik fel a befejező évadot. ","id":"20180914_Aranyelet_harmadik_evad_Miklos_csalad_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3dc894-b958-4266-a9ec-1aa8ad3c94a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Aranyelet_harmadik_evad_Miklos_csalad_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:12","title":"Megállíthatatlanul robog a vég felé a Miklósi család – új előzetes jött az Aranyélethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rádiókitörések észlelése fontos sarokpontja lehet a földön kívüli intelligencia keresésének. A jelek szerint mesterséges intelligenciára alapuló megoldásokkal ezen a területen is előreléphet a tudomány.","shortLead":"A rádiókitörések észlelése fontos sarokpontja lehet a földön kívüli intelligencia keresésének. A jelek szerint...","id":"20180914_mesterseges_intelligencia_seti_radiokitoresek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b711da94-7375-479f-ab11-dc21f1f05702","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mesterseges_intelligencia_seti_radiokitoresek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:03","title":"Bevetették a mesterséges intelligenciát, azonnal talált 72 különös rádiójelet az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"","category":"vilag","description":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában nem csak a tenger közelében, hanem a szárazföld belsejében élők is életveszélyben vannak. A BBC összegyűjtötte, miért okozhat komoly károkat a Florence annak ellenére, hogy az öt fokozatú hurrikán-skálán már csak egyes fokozatot kapott.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és...","id":"20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad237a66-921a-46b1-b230-a7999fbd9f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Ezért különösen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég vastagsága. A változásból sok mindenre lehet majd következtetni például a globális felmelegedés hatásaival kapcsolatban.","shortLead":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég...","id":"20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5ba90-f3ca-472a-ba02-bd3234d29ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"A NASA holnap felküld az űrbe egy lézert, ami 10 000 nyalábot lő majd a Földre – másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180914_Sokkolta_az_urhajosokat_a_Florence_hurrikan_latvanya_az_urbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba16a43-7634-4e11-a958-4cd7c0480181","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Sokkolta_az_urhajosokat_a_Florence_hurrikan_latvanya_az_urbol","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:58","title":"Sokkolta az űrhajósokat a Florence hurrikán látványa az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz állampolgárt vettek őrizetbe azzal a váddal, hogy azon svájci kutatóintézetben próbáltak kémkedni, ahol az idén márciusi Szkripal-merényletben használt szovjet/orosz idegméreg, a novicsok mintáit vizsgálták.","shortLead":"Két orosz állampolgárt vettek őrizetbe azzal a váddal, hogy azon svájci kutatóintézetben próbáltak kémkedni, ahol...","id":"20180914_Terebelyesedik_a_Szkripalugy_orosz_kemeket_vettek_orizetbe_Svajcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6bccde-660e-4eaa-bd8e-c86d020412c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Terebelyesedik_a_Szkripalugy_orosz_kemeket_vettek_orizetbe_Svajcban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:33","title":"Terebélyesedik a Szkripal-ügy: orosz kémeket vettek őrizetbe Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit bányászati cég vezetője, David Archer. De a helyszín nem az afrikai sivatag, hanem Észak-Portugália Vila Real régiója.","shortLead":"„Minél mélyebbre fúrunk, annál több értékes ásványt találunk” – mondja az AFP tudósítójának a Savannah Resources brit...","id":"20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111d50ff-5956-4b5f-a63c-7ea3c2125435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38704cc7-05f7-42c4-a046-4a652f4d761c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Az_uj_feher_aranybol_csinalhatja_meg_a_szerencsejet_az_aranylabu_focistak_orszaga","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:45","title":"Az új fehér aranyból csinálhatja meg a szerencséjét az aranylábú focisták országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","shortLead":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","id":"20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd9684-c550-47a0-811e-9b2e6e60098f","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:09","title":"Megszelídült a Florence, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]