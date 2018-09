Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22edf66f-603f-44d9-8d40-25ed5771335d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet utólag igazolni fog az alkotmányos helyzet visszaállítása.","shortLead":"Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet...","id":"20180918_TGM_Ezt_mar_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22edf66f-603f-44d9-8d40-25ed5771335d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364cb12-1865-4362-9a52-d80b0d3c7c67","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_TGM_Ezt_mar_nem","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:15","title":"TGM: Ezt már nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","shortLead":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","id":"20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923df41-7c66-4d59-ad56-23301ea4a7b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:13","title":"19 törvényjavaslatot terjesztett be az MSZP a demokrácia helyreállítása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj is olcsóbb lett.","shortLead":"A gázolaj is olcsóbb lett.","id":"20180919_Ennek_orulni_fog_matol_ujra_400_forint_alatt_a_benzin_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f22733-67c5-4637-849a-210b5a9ac5f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Ennek_orulni_fog_matol_ujra_400_forint_alatt_a_benzin_ara","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:50","title":"Ennek örülni fog: mától újra 400 forint alatt a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem kapott tiltott állami támogatást a McDonald's - mondta ki az Európai Bizottság.","shortLead":"Nem kapott tiltott állami támogatást a McDonald's - mondta ki az Európai Bizottság.","id":"20180919_Oriasi_birsagot_uszott_meg_a_McDonalds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225dea12-c877-4af8-a231-8049eadaa9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Oriasi_birsagot_uszott_meg_a_McDonalds","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:48","title":"Óriási bírságot úszott meg a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4e734b-2840-4313-9526-66cb4d0ca7e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy spanyol rapper ügyében hozott döntést a belga igazságszolgáltatás.","shortLead":"Egy spanyol rapper ügyében hozott döntést a belga igazságszolgáltatás.","id":"20180917_Belgium_az_az_orszag_ahol_a_politikusok_lemeszarolasarol_is_nyugodtan_lehet_enekelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d4e734b-2840-4313-9526-66cb4d0ca7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c8001-aec3-418a-86b4-2782276391af","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Belgium_az_az_orszag_ahol_a_politikusok_lemeszarolasarol_is_nyugodtan_lehet_enekelni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:53","title":"Belgium az az ország, ahol a politikusok lemészárolásáról is nyugodtan lehet énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves debreceni férfi mindkét vevővel szerződést kötött, és több millió forintot kért el tőlük.","shortLead":"Az 51 éves debreceni férfi mindkét vevővel szerződést kötött, és több millió forintot kért el tőlük.","id":"20180918_Ket_vevonek_adta_el_a_lakasat_a_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4b5cb5-2562-4beb-abad-ad61803121be","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ket_vevonek_adta_el_a_lakasat_a_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:44","title":"Két vevőnek is eladta a lakását a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8add93e-2a36-4315-9a6c-8d65502ceb59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felújításhoz használt elemek a hatodik emeletről zuhantak a mélybe. Egy munkás a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A felújításhoz használt elemek a hatodik emeletről zuhantak a mélybe. Egy munkás a helyszínen meghalt. ","id":"20180918_Negy_embert_maga_ala_temetett_egy_hotel_leszakadt_allvanyzata_Madridban__videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8add93e-2a36-4315-9a6c-8d65502ceb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8361450f-ba55-4ba3-8f3f-530aca353b68","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Negy_embert_maga_ala_temetett_egy_hotel_leszakadt_allvanyzata_Madridban__videok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:35","title":"Négy embert maga alá temetett egy hotel leszakadt állványzata Madridban - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy A lepkegyűjtő és egy Dolgok, amikért érdemes élni című előadást megtartanak. ","shortLead":"Egy A lepkegyűjtő és egy Dolgok, amikért érdemes élni című előadást megtartanak. ","id":"20180918_Central_Szinhaz_elmarad_eloadas_szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07be827-57dd-4655-b61c-af4d53efb436","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Central_Szinhaz_elmarad_eloadas_szinhaz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:30","title":"Elmaradnak a Centrál Színház e heti előadásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]