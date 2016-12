[{"available":true,"c_guid":"e0f21d71-d2fc-41d1-910c-35d89c9459e4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"2016 a reménytelenség éve. Minden egyre rosszabb, és nincs, aki ennek megpróbálna ellenállni. Vélemény.","shortLead":"2016 a reménytelenség éve. Minden egyre rosszabb, és nincs, aki ennek megpróbálna ellenállni. Vélemény.","id":"20161226_merenyletek_es_nepszavazasok_tgm","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f21d71-d2fc-41d1-910c-35d89c9459e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63670366-7091-49a4-af2a-0b8d3673517c","keywords":null,"link":"/velemeny/20161226_merenyletek_es_nepszavazasok_tgm","timestamp":"2016. december. 26. 14:00","title":"TGM: Merényletek és népszavazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbb8bb6-f155-473f-9b93-10ad1a35fb18","c_author":"Molnár Csaba","category":"vilag","description":"Foci és politika. Foci és történelem. Foci és gazdaság. Foci éc foci. Bármelyik kettős mentén értelmezhető a katalán FC Barcelona, amely – a világon talán egyedüli sportklubként – egy nemzet jelképe is, a Barça története összefonódik a függetlenségéért 300 éve küzdő Katalónia legújabb kori történelmével. Ezt a szimbiózist elemzi Győri Szabó Róbert kisebbség- és focikutató FC Katalónia című könyve.","shortLead":"Foci és politika. Foci és történelem. Foci és gazdaság. Foci éc foci. Bármelyik kettős mentén értelmezhető a katalán FC...","id":"20161225_katalan_katalonia_barcelona_futballklub_spanyolorszag_real_madrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbb8bb6-f155-473f-9b93-10ad1a35fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74367ef0-c64a-43b2-9feb-ac6bc22636c4","keywords":null,"link":"/vilag/20161225_katalan_katalonia_barcelona_futballklub_spanyolorszag_real_madrid","timestamp":"2016. december. 25. 17:00","title":"“Több mint egy klub” – a Barcelonában játszani politikai állásfoglalás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f265e23-25f6-4806-bb48-9f6e16278b45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb bizonyíték, hogy a BMW legkisebb M-es családtagja remek alap bármilyen tuninghoz.

","shortLead":"Újabb bizonyíték, hogy a BMW legkisebb M-es családtagja remek alap bármilyen tuninghoz.

","id":"20161224_BMW_M2_MTC_Design","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f265e23-25f6-4806-bb48-9f6e16278b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a852c8-7dd9-47dc-8685-540e3b3e34f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20161224_BMW_M2_MTC_Design","timestamp":"2016. december. 26. 10:09","title":"Nem is olyan nehéz a BMW M2-t még izgalmasabbá tenni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2126ac74-5d8d-438c-bd96-df832824634d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik a rendőrök a 7-es busz agresszív utasát. Hétfő este tették közzé a jármű biztonsági kamerájának felvételét a férfiról.","shortLead":"Keresik a rendőrök a 7-es busz agresszív utasát. Hétfő este tették közzé a jármű biztonsági kamerájának felvételét...","id":"20161226_lefujta_utastarsat_egy_ferfi_a_7es_buszon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2126ac74-5d8d-438c-bd96-df832824634d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445b806f-49f1-44a9-b09a-1fdc87bef38f","keywords":null,"link":"/itthon/20161226_lefujta_utastarsat_egy_ferfi_a_7es_buszon","timestamp":"2016. december. 26. 19:38","title":"Gázspray-vel fújta le utastársát egy férfi a 7-es buszon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77093d9-2f3e-4087-8f01-e4074db57b5b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Londoni elemzők szerint a világkereskedelem növekedésére lefelé ható kockázatot jelent a protekcionizmus erősödése.","shortLead":"Londoni elemzők szerint a világkereskedelem növekedésére lefelé ható kockázatot jelent a protekcionizmus erősödése.","id":"20161226_Kina_vilaggazdasag_GDP_CEBR","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77093d9-2f3e-4087-8f01-e4074db57b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c12f8f-5367-4cf6-acb6-3b7ccb1569fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161226_Kina_vilaggazdasag_GDP_CEBR","timestamp":"2016. december. 26. 12:25","title":"Hamarosan Kínáé lesz a világ legnagyobb gazdasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32598566-00b8-4613-a8d2-377bd636f55c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem ugyanannyiért lehet Nagykanizsa főterén parkolni januártól, mint Bécs belvárosában. Az alig 50 ezer fős zalai város önkormányzata arra hivatkozva emelte kétszeresére, óránként 600 forintra a díjat, hogy nem tudták betartatni az autósokkal a kétórás parkolási időkorlátot. Azt szeretnék, ha autósok helyett inkább a gyalogosok használnák ezentúl a teret – hangzott el a hétfői RTL Híradóban.","shortLead":"Csaknem ugyanannyiért lehet Nagykanizsa főterén parkolni januártól, mint Bécs belvárosában. Az alig 50 ezer fős zalai...","id":"20161226_brutalisan_megemelik_a_parkolasi_dijakat_nagykanizsan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32598566-00b8-4613-a8d2-377bd636f55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc8a6f-c6f4-4fbe-b133-1fdc959df88b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161226_brutalisan_megemelik_a_parkolasi_dijakat_nagykanizsan","timestamp":"2016. december. 26. 20:32","title":"Brutálisan megemelik a parkolási díjat Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0672b290-7831-468f-8e3d-69e1b502a076","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kórház előtt 1998-ban elhelyezett inkubátorban a kisfiú volt a tizenkettedik újszülött, akit találtak.","shortLead":"A kórház előtt 1998-ban elhelyezett inkubátorban a kisfiú volt a tizenkettedik újszülött, akit találtak.","id":"20161226_ujszulott_Miskolc_inkubator_korhaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0672b290-7831-468f-8e3d-69e1b502a076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2218c3cc-d002-4287-88bf-babdcae3a78d","keywords":null,"link":"/itthon/20161226_ujszulott_Miskolc_inkubator_korhaz","timestamp":"2016. december. 26. 11:58","title":"Valaki újszülöttet rakott a miskolci inkubátorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármennyire is elégedetlen valaki Orbán politikájával, attól még nem illik interjút hamisítani - véli a fideszes feljelentő, Tényi István, aki ismeretlen tettes ellen kért intézkedést a Veszprém megyei rendőrségtől.\r

","shortLead":"Bármennyire is elégedetlen valaki Orbán politikájával, attól még nem illik interjút hamisítani - véli a fideszes...","id":"20161227_orban_interju_feljelentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab32548-e687-4ca7-aef4-c30ffc5d2824","keywords":null,"link":"/itthon/20161227_orban_interju_feljelentes","timestamp":"2016. december. 27. 06:10","title":"Feljelentést tettek a meghamisított Orbán-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]