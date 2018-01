[{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fellövés helyétől alig 40 kilométerre csapódott be a rakéta, mezőgazdasági és ipari épületeket pusztított el.","shortLead":"A fellövés helyétől alig 40 kilométerre csapódott be a rakéta, mezőgazdasági és ipari épületeket pusztított el.","id":"20180104_eszak_korea_raketateszt_talalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742554ff-3d3e-4fe1-9e19-fab17d832c9b","keywords":null,"link":"/vilag/20180104_eszak_korea_raketateszt_talalat","timestamp":"2018. január. 04. 13:46","title":"Saját magát találta el egy rakétával Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f4018d-29ef-4ffd-bd9d-5ec387004dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb processzorgyártó chipjeiben most felfedezett hibát csak az operációs rendszer átírásával lehetne orvosolni, de még az sem jelent teljes megoldást. Ráadásul a hibajavítás a számítógépek lassulásával jár. [Frissítés: nem csak az Intel processzorok érintettek.]","shortLead":"A legnagyobb processzorgyártó chipjeiben most felfedezett hibát csak az operációs rendszer átírásával lehetne...","id":"20180103_intel_processzor_biztonsagi_hiba_kernel_memory_leaking_lassu_gep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f4018d-29ef-4ffd-bd9d-5ec387004dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa60ef02-9518-45fd-8235-608711f39977","keywords":null,"link":"/tudomany/20180103_intel_processzor_biztonsagi_hiba_kernel_memory_leaking_lassu_gep","timestamp":"2018. január. 03. 11:03","title":"Súlyos hibát találtak az Intel processzoraiban, 30%-kal is lassulhatnak a számítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak 2018, hanem az évtized legnagyobb akvizíciója lenne, ha az Apple megvenné a Netflixet. A szakértők szerint sok olyan jel van, ami reálissá teszi ezt az elképzelést.","shortLead":"Nemcsak 2018, hanem az évtized legnagyobb akvizíciója lenne, ha az Apple megvenné a Netflixet. A szakértők szerint sok...","id":"20180103_az_apple_megveheti_a_netflixet_a_piacelemzok_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227b8955-ac15-4775-9e4f-d650abc2070d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180103_az_apple_megveheti_a_netflixet_a_piacelemzok_szerint","timestamp":"2018. január. 03. 13:00","title":"Megveszi az Apple a Netflixet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b56f28c-f5ca-4228-ba97-0ebfc91d0b1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú öt éve komolyan fejleszti mentális képességeit. ","shortLead":"A fiú öt éve komolyan fejleszti mentális képességeit. ","id":"20180103_Egy_13_eves_egyiptomi_fiu_lett_a_vilag_legokosabb_gyereke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b56f28c-f5ca-4228-ba97-0ebfc91d0b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3a361b-a87a-4f90-8aa5-963b96f53e20","keywords":null,"link":"/elet/20180103_Egy_13_eves_egyiptomi_fiu_lett_a_vilag_legokosabb_gyereke","timestamp":"2018. január. 03. 15:33","title":"Egy 13 éves egyiptomi fiú lett a világ legokosabb gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf0bf9b-6d32-4e86-acc5-71eb71eab261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a tapasztalt állatmentőket is megrázta a látvány, ami egy újpesti lakásban fogadta őket: gazdája már oszlásnak indult holttestéhez bújva találtak egy kutyát. Az állat hetek óta így élt, borzalmas állapotban volt, de még akkor sem akart tágítani tulajdonosa mellől, mikor a rendőrség feltörte a lakást és riasztotta hozzá az állatvédőket.","shortLead":"Még a tapasztalt állatmentőket is megrázta a látvány, ami egy újpesti lakásban fogadta őket: gazdája már oszlásnak...","id":"20180104_18_Nem_akart_tagitani_gazdija_tobb_hetes_holttestetol_a_kutya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf0bf9b-6d32-4e86-acc5-71eb71eab261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7503156-ce3d-4612-9d0f-f9121efe620b","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_18_Nem_akart_tagitani_gazdija_tobb_hetes_holttestetol_a_kutya","timestamp":"2018. január. 04. 09:32","title":"18+: Több hétig élt gazdija holttestéhez bújva egy kutya Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebe4a1d-064c-4a4c-b0e8-b8bf8b4999bc","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kultura","description":"Egészen megható film került elő az 1946-os, lebombázott Budapestről. Egy amerikai magyar apuka mutatja meg lányának a várost, és ahogy nosztalgiáznak, hogy milyen szép volt Budapest a háború előtt, úgy ámulhatunk el mi is, hogy miként nézett ki a város akkor, a lebombázott hidakkal.","shortLead":"Egészen megható film került elő az 1946-os, lebombázott Budapestről. Egy amerikai magyar apuka mutatja meg lányának...","id":"20180104_Jarja_vegig_az_1946os_lebombazott_Budapestet_ezzel_a_kisfilmmel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ebe4a1d-064c-4a4c-b0e8-b8bf8b4999bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174e5739-45eb-4d5d-9ab1-8efebd810248","keywords":null,"link":"/kultura/20180104_Jarja_vegig_az_1946os_lebombazott_Budapestet_ezzel_a_kisfilmmel","timestamp":"2018. január. 04. 11:10","title":"Járja végig az 1946-os, lebombázott Budapestet ezzel a kisfilmmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f86940-72f2-4f80-b243-7ba9088d51d7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"velemeny.nyuzsog","description":" \r

\r

","shortLead":" \r

\r

","id":"20180103_A_veszpremi_ersek_szerint_Orban_ved_meg_minket_az_ultraliberalis_metelytol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f86940-72f2-4f80-b243-7ba9088d51d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86b1e41-d38b-473f-9316-77c5bc52f760","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180103_A_veszpremi_ersek_szerint_Orban_ved_meg_minket_az_ultraliberalis_metelytol","timestamp":"2018. január. 03. 15:25","title":"A veszprémi érsek szerint Orbán véd meg minket az ultraliberális mételytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae37a1c7-7b23-4144-b26b-30196e184a1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Komoly pénzek, komoly szereplők forognak a legújabb kínai-amerikai gazdasági ütközetben. A csata előzménye, hogy amerikai MoneyGram nevű cég 1,2 milliárd dollárért került volna kínai kézbe, de Washington lefújta az üzletet.","shortLead":"Komoly pénzek, komoly szereplők forognak a legújabb kínai-amerikai gazdasági ütközetben. A csata előzménye...","id":"20180103_Trumpnak_mar_az_Alibaba_kinai_tulajdonosa_is_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae37a1c7-7b23-4144-b26b-30196e184a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152f679-5b7e-45e8-bb69-1eb3464d6573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Trumpnak_mar_az_Alibaba_kinai_tulajdonosa_is_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","timestamp":"2018. január. 03. 14:05","title":"Trumpnak már az Alibaba kínai tulajdonosa is nemzetbiztonsági kockázatot jelent?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]