[{"available":true,"c_guid":"0b6360cc-2f38-4783-8981-1b57f1a30a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Balázs Attila és David Goffin összecsapása 1 óra 33 percig tartott, a nyitónap után a tavaly DK-döntős belgák 2-0-ra vezetnek.","shortLead":"Balázs Attila és David Goffin összecsapása 1 óra 33 percig tartott, a nyitónap után a tavaly DK-döntős belgák 2-0-ra...","id":"20180202_davis_kupa_balazs_nem_birt_goffinnel_20ra_vezetnek_a_belgak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6360cc-2f38-4783-8981-1b57f1a30a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71f633b-4e06-436d-b4fb-9e9df2c8196a","keywords":null,"link":"/sport/20180202_davis_kupa_balazs_nem_birt_goffinnel_20ra_vezetnek_a_belgak","timestamp":"2018. február. 02. 19:13","title":"Davis Kupa: Balázs nem bírt Goffinnel, 2-0-ra vezetnek a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fibromyalgia nem viccel: az énekesnőnek olyan komoly fájdalmai vannak, hogy le kellett mondania a turnéja utolsó tíz koncertjét.","shortLead":"A fibromyalgia nem viccel: az énekesnőnek olyan komoly fájdalmai vannak, hogy le kellett mondania a turnéja utolsó tíz...","id":"20180203_Komoly_oka_van_annak_hogy_Lady_Gaga_lemondta_a_koncertjeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a10300-834d-41db-b8d2-a4060185eb37","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Komoly_oka_van_annak_hogy_Lady_Gaga_lemondta_a_koncertjeit","timestamp":"2018. február. 03. 16:46","title":"Komoly oka van annak, hogy Lady Gaga lemondta a koncertjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírek szerint a trailert a vasárnapi Superbowl alatt dobhatják ki.","shortLead":"A hírek szerint a trailert a vasárnapi Superbowl alatt dobhatják ki.","id":"20180202_Solo_A_Star_Wars_Story_elozetes_trailer_Superbowl","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53a6316-1812-49d5-8535-662762756970","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Solo_A_Star_Wars_Story_elozetes_trailer_Superbowl","timestamp":"2018. február. 02. 11:58","title":"A hétvégén jöhet az új Star Wars-film első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumban vannak olyan információk, amelyek titkosak voltak korábban, és állítólag arról szóltak, hogy az FBI az elnökválasztási kampány idején lehallgatta Trump kampánycsapatát az állítólag orosz beavatkozás miatt.","shortLead":"A dokumentumban vannak olyan információk, amelyek titkosak voltak korábban, és állítólag arról szóltak, hogy az FBI...","id":"20180202_trump_rabolintott_hogy_nyilvanossagra_hozzak_az_fbirol_szolo_jelentest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3659e5-3745-438e-a759-4e3fc1723479","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_trump_rabolintott_hogy_nyilvanossagra_hozzak_az_fbirol_szolo_jelentest","timestamp":"2018. február. 02. 19:40","title":"Trump rábólintott, nyilvánosságra hozhatják az FBI-ról szóló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c13bf2d-1ec4-41ff-a832-c6a3bab74e00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakértők által várt nyereség helyett veszteségről számolt be a Mattel amerikai játékgyártó a tavalyi utolsó negyedévben, miután csökkent több vezető terméke, így Fisher-Price játékok és a Hot Wheels autómodellek eladása.","shortLead":"A szakértők által várt nyereség helyett veszteségről számolt be a Mattel amerikai játékgyártó a tavalyi utolsó...","id":"20180202_Nem_gurul_a_Hot_Wheels_milliardos_veszteseget_konyvelt_el_a_jatekgyarto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c13bf2d-1ec4-41ff-a832-c6a3bab74e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a945c959-ea41-462e-bcb8-e8d81f27476e","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Nem_gurul_a_Hot_Wheels_milliardos_veszteseget_konyvelt_el_a_jatekgyarto","timestamp":"2018. február. 02. 11:42","title":"Nem gurul a Hot Wheels: milliárdos veszteséget könyvelt el a játékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489d16e4-d10d-4d61-b3e9-de2465697637","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár 10 millióba forintba is kerülhet a kazáncsere, de a garanciális időn belül is megtérülhet.","shortLead":"Akár 10 millióba forintba is kerülhet a kazáncsere, de a garanciális időn belül is megtérülhet.","id":"20180202_Milliokat_sporolhatnak_most_a_kozos_kepviselok_a_tarsashazaknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=489d16e4-d10d-4d61-b3e9-de2465697637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e4a86d-ee2a-4a41-8783-a12305bfb828","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180202_Milliokat_sporolhatnak_most_a_kozos_kepviselok_a_tarsashazaknak","timestamp":"2018. február. 02. 12:30","title":"Milliókat spórolhatnak most a közös képviselők a társasházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1250e2-29cc-42b1-8e20-af757f574380","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"gazdasag","description":"Marxista-e Piketty? Rövid válasz Magyar Bálintnak és Mizsei Kálmánnak.","shortLead":"Marxista-e Piketty? Rövid válasz Magyar Bálintnak és Mizsei Kálmánnak.","id":"20180202_tgm_nagyon_faraszto_piketty_marx_magyar_balint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf1250e2-29cc-42b1-8e20-af757f574380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeef036-0524-484f-86c6-e41f6cd7a7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180202_tgm_nagyon_faraszto_piketty_marx_magyar_balint","timestamp":"2018. február. 02. 11:25","title":"TGM: Nagyon fárasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8e38c3-8adb-4754-a447-6e8608f56f9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz csatarepülőgép, amelyet lelőttek szombaton a szíriai Idlíb tartományban, előtte részt vett menekülő civilek támadásában - állítja az a lázadócsoport, amelynek fegyveresei lelőtték a Szu-25-öst egy föld-levegő rakétával.\r

\r

","shortLead":"Az orosz csatarepülőgép, amelyet lelőttek szombaton a szíriai Idlíb tartományban, előtte részt vett menekülő civilek...","id":"20180204_Civileket_tamadott_a_Sziriaban_lelott_orosz_gep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca8e38c3-8adb-4754-a447-6e8608f56f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b268e-a89e-43c3-8971-400b0a621438","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Civileket_tamadott_a_Sziriaban_lelott_orosz_gep","timestamp":"2018. február. 04. 08:26","title":"Civileket támadott a Szíriában lelőtt orosz gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]