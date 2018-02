[{"available":true,"c_guid":"586c8de6-ad4b-4adf-852c-c4518998f564","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mladá Boleslavban felvarrták a népszerű modell ráncait, ami többek közt új lámpákat és részecskeszűrős új benzinmotorokat kapott. A dízelmotorról viszont le kell mondanunk.","shortLead":"Mladá Boleslavban felvarrták a népszerű modell ráncait, ami többek közt új lámpákat és részecskeszűrős új...","id":"20180208_lelepleztek_az_uj_skoda_fabiat_itt_az_uj_cseh_kisauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=586c8de6-ad4b-4adf-852c-c4518998f564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe0830c-d870-4ac2-8ab9-5fe83c291907","keywords":null,"link":"/cegauto/20180208_lelepleztek_az_uj_skoda_fabiat_itt_az_uj_cseh_kisauto","timestamp":"2018. február. 08. 16:29","title":"Leleplezték az új Skoda Fabiát, itt a felfrissített cseh kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395503d3-6be7-408e-b4c2-09ec0f2539d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnőtt a szürkehályog-műtétre várók száma, több mint 12 ezren vannak már. Térdízületi beavatkozásra majdnem hatezren várakoznak most.","shortLead":"Megnőtt a szürkehályog-műtétre várók száma, több mint 12 ezren vannak már. Térdízületi beavatkozásra majdnem hatezren...","id":"20180209_csak_szurke_halyogja_es_terdproblemaja_ne_legyen_a_magyar_betegnek_mert_akkor_sokaig_varhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=395503d3-6be7-408e-b4c2-09ec0f2539d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ea73d1-1c65-441e-bf39-3288df0aebcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_csak_szurke_halyogja_es_terdproblemaja_ne_legyen_a_magyar_betegnek_mert_akkor_sokaig_varhat","timestamp":"2018. február. 09. 10:16","title":"Csak szürke hályogja és térdproblémája ne legyen a magyar betegnek, mert akkor sokáig várhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c48439-0e98-4c06-9391-12efc912caab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistán 62. Fucsovics a lengyel Hubert Hurkacz ellen küzdött nagyot a budapesti tenisztorna nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A világranglistán 62. Fucsovics a lengyel Hubert Hurkacz ellen küzdött nagyot a budapesti tenisztorna nyolcaddöntőjében.","id":"20180209_Oriasi_csataban_nyert_a_szuletesnapos_Fucsovics","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c48439-0e98-4c06-9391-12efc912caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414e4783-f708-4e63-ba1e-5f0db605c6e1","keywords":null,"link":"/sport/20180209_Oriasi_csataban_nyert_a_szuletesnapos_Fucsovics","timestamp":"2018. február. 09. 05:12","title":"Óriási csatában nyert a születésnapos Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kísérleti jelleggel bevezették a rövidített munkaidőt, a fizetést viszont továbbra is öt napért kapják a dolgozók.","shortLead":"Kísérleti jelleggel bevezették a rövidített munkaidőt, a fizetést viszont továbbra is öt napért kapják a dolgozók.","id":"20180209_Heti_negy_napot_kell_csak_dolgozni_egy_ujzelandi_cegnel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7259db62-20bb-4d45-b112-b81b9728ecdd","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Heti_negy_napot_kell_csak_dolgozni_egy_ujzelandi_cegnel","timestamp":"2018. február. 09. 16:52","title":"Heti négy napot kell csak dolgozni egy új-zélandi cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 84 pártot vettek nyilvántartásba. ","shortLead":"Eddig 84 pártot vettek nyilvántartásba. ","id":"20180209_Mar_most_tobb_part_indulna_a_valasztasokon_mint_legutobb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33625e-f384-43c6-993f-f766082917fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Mar_most_tobb_part_indulna_a_valasztasokon_mint_legutobb","timestamp":"2018. február. 09. 15:44","title":"Már most több párt indulna a választásokon, mint legutóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A volt kormányfő szerint Mellár Tamást nem lehet nem támogatni, akkora a személyes tekintélye.","shortLead":"A volt kormányfő szerint Mellár Tamást nem lehet nem támogatni, akkora a személyes tekintélye.","id":"20180208_Gyurcsany_Meg_kell_roppantani_a_Fidesz_mediajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542421af-84a9-4663-be4e-53098329c242","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Gyurcsany_Meg_kell_roppantani_a_Fidesz_mediajat","timestamp":"2018. február. 08. 21:28","title":"Gyurcsány: Meg kell roppantani a Fidesz médiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 142,5 millió forint támogatást ítélt meg huszonkét kisjáték- és animációs film készítéséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.","shortLead":"Összesen 142,5 millió forint támogatást ítélt meg huszonkét kisjáték- és animációs film készítéséhez a Nemzeti Média...","id":"20180208_Gyilkossag_szelfik_otvenes_evek_1425_millios_tamogatas_a_kisjatek_es_animacios_filmeknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac736f51-96c6-42b1-a54f-1e0f139f9c22","keywords":null,"link":"/kultura/20180208_Gyilkossag_szelfik_otvenes_evek_1425_millios_tamogatas_a_kisjatek_es_animacios_filmeknek","timestamp":"2018. február. 08. 15:35","title":"Gyilkosság, szelfik, ötvenes évek: 142,5 milliós támogatás a kisjáték- és animációs filmeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b6f57-139c-4237-a5c6-fcdf79f363a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszórja a kormány az uniós támogatások előlegeit, emiatt majdnem 200 milliárd forintos lett a januári hiány.","shortLead":"Kiszórja a kormány az uniós támogatások előlegeit, emiatt majdnem 200 milliárd forintos lett a januári hiány.","id":"20180208_Egy_teljes_honap_telt_csak_el_az_evbol_de_mar_kozel_200_milliardos_a_hiany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398b6f57-139c-4237-a5c6-fcdf79f363a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa8b128-b537-439b-be59-6a74fb6a882e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Egy_teljes_honap_telt_csak_el_az_evbol_de_mar_kozel_200_milliardos_a_hiany","timestamp":"2018. február. 08. 11:19","title":"Egy teljes hónap telt csak el az évből, de már közel 200 milliárdos a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]