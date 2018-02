[{"available":true,"c_guid":"24cb3a32-999e-44ef-be26-ea4a75944287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly év vége felé, a jubileumi iPhone-on mutatkozott be az előlapon lévő kameraérzékelőket takaró notch. Az idei iPhone-okon is lesz ilyen, sőt már néhány androidos telefon is kölcsönvette az ötletet. A Microsoft szabadalma viszont kisebbé tenné ezt a valóban zavaró bevágást.","shortLead":"Tavaly év vége felé, a jubileumi iPhone-on mutatkozott be az előlapon lévő kameraérzékelőket takaró notch. Az idei iPhone-okon is lesz ilyen, sőt már néhány androidos telefon is kölcsönvette az ötletet. A Microsoft szabadalma viszont kisebbé tenné ezt a valóban zavaró bevágást. A Microsoft megoldja azt, amit az Apple-nek nem sikerült? Sikeres repülési bemutatót tartott a szingapúri egyetemen az Airbus Helicopters csomagszállító drónja: a Skyways egy postai küldeményt kézbesített. A hamarosan kezdődő tesztidőszak során a szerkezet az egyetemi kampuszon teljesít majd futárszolgálatot. Itt az Airbus újdonsága: a repülőgépgyártó most egy drónnal állt elő A színész szerint félrevezették. Berágtak, börtönnel fenyegetik James Bondot az indiaiak A Corsa nagyon sokáig volt belépőszint az autózásban nálunk is, a jövőben az elektromos autózásban is betöltheti ezt a szerepet. Ezt is megértük: Elektromos lesz az Opel Corsa Hasonló szellemiségben nyilatkozott a rengeteg induló pártról is.\r

\r

Az NVB elnöke: nem kötelező érvényű az ellenzéket kiborító visszaléptetési jogértelmezés