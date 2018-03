Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8338113a-e863-4ac2-8823-3417e53eec96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A röszkei fogás értéke 33 millió forint.","shortLead":"A röszkei fogás értéke 33 millió forint.","id":"20180310_Megbuheralt_autoban_talaltak_marihuanat_a_penzugyorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8338113a-e863-4ac2-8823-3417e53eec96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe30353-ba2b-4be2-9e95-0593aab849cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Megbuheralt_autoban_talaltak_marihuanat_a_penzugyorok","timestamp":"2018. március. 10. 14:06","title":"Megbuherált autóban találtak marihuánát a pénzügyőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e200d7a-f581-42f8-a406-f20132223cc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"S már március 17-től vásározik, felbukkanására április 2-ig a legfrekventáltabb helyeken lehet számítani. \r

\r

","shortLead":"S már március 17-től vásározik, felbukkanására április 2-ig a legfrekventáltabb helyeken lehet számítani. \r

\r

","id":"20180310_A_Nyuszi_Becsbe_megy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e200d7a-f581-42f8-a406-f20132223cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503b0852-f9d3-48dd-ae04-06ac766a4048","keywords":null,"link":"/elet/20180310_A_Nyuszi_Becsbe_megy","timestamp":"2018. március. 10. 18:05","title":" Nyuszi Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Orbán Viktor veje pánikba esve menekült csütörtökön kollégánk elől, az ijedtségen túl azonban legalább attól nem kell tartania, hogy a NER-bulikon rajta nevetnek majd. Ebben a körben ugyanis az ilyen reakció nem szokatlan. Összeszedtük az elmúlt évek menekülő-válságának ikonikus pillanatait. Szavazzon, ön szerint melyik volt a legütősebb.","shortLead":"Orbán Viktor veje pánikba esve menekült csütörtökön kollégánk elől, az ijedtségen túl azonban legalább attól nem kell...","id":"20180309_A_NER_legnagyobb_menekulesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ac802-0b01-419c-bd44-2e6bf9d1634a","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_A_NER_legnagyobb_menekulesei","timestamp":"2018. március. 09. 14:30","title":"Tiborcztól Orbánig – a NER legnagyobb menekülései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Virális lett az Origo cikke a kormánybarát sajtóban, bár van, ahol nem tüntetik fel, hogy átvételről van szó - számos mondatot simán átvettek egymástól.\r

\r

","shortLead":"Virális lett az Origo cikke a kormánybarát sajtóban, bár van, ahol nem tüntetik fel, hogy átvételről van szó - számos...","id":"20180309_Szo_szerint_egymast_masolja_a_kormanybarat_sajto_Semjenugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ac804-5c97-4f6c-b45f-0af4462ea4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Szo_szerint_egymast_masolja_a_kormanybarat_sajto_Semjenugyben","timestamp":"2018. március. 09. 13:38","title":"A kormánysajtó kánonban adja elő a meghurcolt Semjén Zsolt ódáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Először úgy volt, hogy szabálysértést követtek el, ezért nem is indult nyomozás. Most kiderült, hogy az épület műemlék, így Gulyásékat már rongálás miatt vehetik elő. ","shortLead":"Először úgy volt, hogy szabálysértést követtek el, ezért nem is indult nyomozás. Most kiderült, hogy az épület műemlék...","id":"20180309_Nyomoznak_az_ASZ_epuletet_osszefestekezo_Gulyas_Martonek_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07528a9-4c30-425b-b38c-3545dbfb685f","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Nyomoznak_az_ASZ_epuletet_osszefestekezo_Gulyas_Martonek_ellen","timestamp":"2018. március. 09. 12:50","title":"Nyomoznak az ÁSZ épületét összefestékező Gulyás Mártonék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad70e68-61dd-4f43-88d4-8a3340d76679","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberminiszter ennél többet csak Kovács Kati dalaira költött februárban.","shortLead":"Az emberminiszter ennél többet csak Kovács Kati dalaira költött februárban.","id":"20180309_Otmilliot_kapott_az_Edda_Balog_Zoltan_sajat_keretebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad70e68-61dd-4f43-88d4-8a3340d76679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d301fe0-0ab8-4c6d-8cb5-e159362130c1","keywords":null,"link":"/kultura/20180309_Otmilliot_kapott_az_Edda_Balog_Zoltan_sajat_keretebol","timestamp":"2018. március. 09. 09:23","title":"Ötmilliót kapott az Edda Balog Zoltán saját keretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több megyére terjesztették ki a magas kockázatú területet az Ukrajnában pusztító fertőzés miatt.","shortLead":"Több megyére terjesztették ki a magas kockázatú területet az Ukrajnában pusztító fertőzés miatt.","id":"20180309_Sulyos_a_helyzet_szigorit_az_FM_a_sertespestis_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f37b64c-3c14-4d77-a389-efccab12e34d","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_Sulyos_a_helyzet_szigorit_az_FM_a_sertespestis_miatt","timestamp":"2018. március. 09. 16:08","title":"Súlyos a helyzet: szigorít az FM a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 22-én rendezik meg az I bike Budapest bringás felvonulást, a szervezők új útvonalakat is ígérnek. Hollandia nagykövete nyitja meg a menetet. ","shortLead":"Április 22-én rendezik meg az I bike Budapest bringás felvonulást, a szervezők új útvonalakat is ígérnek. Hollandia...","id":"20180309_Hollandia_uj_nagykovete_nyitja_meg_az_aprilisi_bringas_felvonulast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce27edd-aa2f-4e3c-8424-8b17c1b8c31c","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Hollandia_uj_nagykovete_nyitja_meg_az_aprilisi_bringas_felvonulast","timestamp":"2018. március. 09. 21:05","title":"Hollandia új nagykövete nyitja meg az áprilisi bringás felvonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]