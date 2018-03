Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S9 a valaha készült legerősebb androidos okostelefon lett, de kérdés, mire elég ez az Apple tavaly bemutatott iPhone X-ese ellen.","shortLead":"A Samsung Galaxy S9 a valaha készült legerősebb androidos okostelefon lett, de kérdés, mire elég ez az Apple tavaly...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_iphone_x_benchmark_teszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badcb8d6-ef78-4c02-b746-1bd842d6f2e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_iphone_x_benchmark_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 20:03","title":"Rossz hír a Samsungnak: az iPhone X még mindig gyorsabb, mint az S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","shortLead":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","id":"20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524c9190-07ad-425f-8cf1-251b0e358dd5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","timestamp":"2018. március. 12. 09:50","title":"Magyar Nemzet: illegálisan építhetik a Lidl új áruházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Steve Bannon már végzett az amerikai politikai rendszer szétverésével, most Európát akarja lerombolni” – írja elemzésében a The New York Times. A cikk szerzője szerint Trump egykori tanácsadója végiglátogatja az európai populistákat, s találkozni akar az által nagyon nagyra tartott Orbán Viktorral is. ","shortLead":"„Steve Bannon már végzett az amerikai politikai rendszer szétverésével, most Európát akarja lerombolni” – írja...","id":"20180311_Trump_Orbanhivo_egykori_tanacsadoja_most_Europat_akarja_lerombolni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3c07d0-45b7-479d-b1e3-ba79f9b39746","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Trump_Orbanhivo_egykori_tanacsadoja_most_Europat_akarja_lerombolni","timestamp":"2018. március. 11. 11:29","title":"Trump Orbán-hívő egykori tanácsadója most Európát akarja lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, hogy semmi köze a kastélyhoz, és csak azért tudott az építéséről, mert az erdője mellett van. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, hogy semmi köze a kastélyhoz, és csak azért tudott...","id":"20180310_rejtelyes_fotok_kerult_elo_a_vadaszkastelyrol_amelyet_korbeolelnek_lazarek_foldjei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed59744b-87ac-4843-a931-ca1c566b0355","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_rejtelyes_fotok_kerult_elo_a_vadaszkastelyrol_amelyet_korbeolelnek_lazarek_foldjei","timestamp":"2018. március. 10. 20:48","title":"Rejtélyes fotók kerültek elő a vadászkastélyról, amelyet körbeölelnek Lázárék földjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött elsősorban az áll, hogy komolyan veszik a tömegsportot, s nem kihasználatlan stadionokba öntik a pénzt.","shortLead":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött...","id":"201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90746fc2-2a4d-4923-a935-92615b49278a","keywords":null,"link":"/vilag/201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","timestamp":"2018. március. 11. 08:00","title":"Megfejtettük a norvégok szuper téli olimpiai szereplésének titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 24-én demonstrálnak a Parlament előtt, egészségügyi szűrésekre is lehetőséget biztosítanak. „Drága az életünk, szeretnénk, ha tovább tartana, ezért álljunk ki magunkért és azok mellett az egészségügyi dolgozókért, akiktől az életünk függ” – írják felhívásukban.","shortLead":"Március 24-én demonstrálnak a Parlament előtt, egészségügyi szűrésekre is lehetőséget biztosítanak. „Drága az életünk...","id":"20180312_Ket_hettel_a_valasztasok_elott_tuntetnek_az_egeszsegugyi_dolgozok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b18ec23-c7a0-45f4-8715-e538a4f7600d","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_hettel_a_valasztasok_elott_tuntetnek_az_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2018. március. 12. 11:19","title":"Két héttel a választások előtt tüntetnek az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d8c95d-4fd9-40ac-a788-afc1bff4dc7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában kiemelten foglalkoznak az arcfelismeréses technológiával. Ennek legújabb hozadékát a pekingi rendőrök élvezhetik.","shortLead":"Kínában kiemelten foglalkoznak az arcfelismeréses technológiával. Ennek legújabb hozadékát a pekingi rendőrök...","id":"20180312_arcfelismero_szemuveget_kaptak_a_pekingi_rendorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d8c95d-4fd9-40ac-a788-afc1bff4dc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae00389e-b5b0-4213-9c72-7f84514e8569","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_arcfelismero_szemuveget_kaptak_a_pekingi_rendorok","timestamp":"2018. március. 12. 17:00","title":"Nehéz lesz elmenekülni: arcfelismerő szemüveget kaptak a pekingi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap Kubában az általános választások, amelyeken a szavazásra jogosultak a forradalom történelmi szereplőinek helyébe lépő, fiatalabb generáció képviselőire adhatják le voksukat. A képviselők választhatják majd meg egy hónap múlva a szigetország első forradalom utáni elnökét, aki most biztos nem Castro családból érkezik.\r

","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap Kubában az általános választások, amelyeken a szavazásra jogosultak a forradalom történelmi...","id":"20180311_Politikusi_nemzedekvaltasra_keszul_Kuba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975da4a-4126-4ef7-a1df-0804453f2c77","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Politikusi_nemzedekvaltasra_keszul_Kuba","timestamp":"2018. március. 11. 16:21","title":"Politikusi nemzedékváltásra készül Kuba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]