[{"available":true,"c_guid":"e5715dfa-8902-49a1-93ad-64a5ac267bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, az IKSZ is.","shortLead":"Sőt, az IKSZ is.","id":"20180313_Breking_a_KDNP_is_ott_lesz_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. március. 13. 16:17","title":"Bréking: a KDNP is ott lesz a Békemeneten"},{"available":true,"c_guid":"05c6a91b-0c0e-4c82-8c9b-453b6bfefa42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az államtitkár szerint példaértékű, hogy zöldmezős beruházás lesz a dél-budai centrumkórház.","shortLead":"Az államtitkár szerint példaértékű, hogy zöldmezős beruházás lesz a dél-budai centrumkórház.","id":"20180314_2022ben_nyitna_a_szuperkorhaz__tovabbra_is_a_semmi_kozepere_tervezik","timestamp":"2018. március. 14. 11:35","title":"2022-ben nyitna a szuperkórház – továbbra is a semmi közepére tervezik"},{"available":true,"c_guid":"782c7266-9222-4c4a-8c6c-249e50c30eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen okostelefon (pontosabban annak triplakamerája) drága fényképezőgépeket és -tartozékokat helyettesíthet akkor, ha a küszöbön álló Huawei-csúcstelefonról van szó – állítja a gyártó.","shortLead":"Egyetlen okostelefon (pontosabban annak triplakamerája) drága fényképezőgépeket és -tartozékokat helyettesíthet akkor...","id":"20180313_huawei_promocios_videok_a_p20_kamerajarol","timestamp":"2018. március. 13. 13:00","title":"Videók: a Huawei a még be sem mutatott csúcstelefonjának triplakameráját promotálja"},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","shortLead":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","id":"20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","timestamp":"2018. március. 14. 10:29","title":"Érdekes taktika: nem jöttek a vevők, árat emelt a Lidl"},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta valaki, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintnak megfelelő összeg felett. ","shortLead":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta...","id":"20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","timestamp":"2018. március. 13. 06:55","title":"Kósa ezermilliárdnál is több pénz felett rendelkezhetett"},{"available":true,"c_guid":"8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz. Ráadásul nem egyszerű átiratról van szó, az alkalmazást úgy készítik el, hogy egy közös platform alá terelnek mindenkit, így a játékot telefonról indítók például a PC-sek táborával is találkozhatnak majd.","shortLead":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz...","id":"20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","timestamp":"2018. március. 13. 10:03","title":"Már regisztrálhat: napokon belül telefonokra is kiadják a játékot, ami gépen már milliókat megbabonázott"},{"available":true,"c_guid":"e0b14f0a-9d2d-4d3c-85b8-c67ec457b590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Generációkat inspirált arra, hogy nézzenek fel az égre, és legyenek kíváncsiak. Stephen Hawking elképesztő életét és munkásságát képekben is megidézzük.

","shortLead":"Generációkat inspirált arra, hogy nézzenek fel az égre, és legyenek kíváncsiak. Stephen Hawking elképesztő életét és...","id":"20180314_Stephen_Hawking_elete_maga_volt_a_csoda","timestamp":"2018. március. 14. 14:05","title":"Stephen Hawking élete maga volt a csoda"},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Támadnak az önvezető autók, de a bajor márka még jó ideig megadja a vezetés élményét a sofőröknek.","shortLead":"Támadnak az önvezető autók, de a bajor márka még jó ideig megadja a vezetés élményét a sofőröknek.","id":"20180313_jo_hir_a_vezetest_kedveloknek_marad_a_kormany_es_a_pedal_a_bmwkben","timestamp":"2018. március. 13. 11:23","title":"Jó hír a vezetést kedvelőknek: marad a kormány és a pedál a BMW-kben"}]