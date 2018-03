Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington támogatja London döntését az orosz diplomaták kiutasításáról - jelentette be a Fehér Ház.","shortLead":"Washington támogatja London döntését az orosz diplomaták kiutasításáról - jelentette be a Fehér Ház.","id":"20180315_Brit_kemugy__az_USA_London_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbc4787-bd47-43f4-b1a8-77dd72d7d1a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Brit_kemugy__az_USA_London_mellett","timestamp":"2018. március. 15. 06:10","title":"Trump London mellé állt a brit-orosz kémügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4793ab3-631e-4529-82d6-1ee534d79f5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csengeri Wall Street farkasa sem tudta elhomályosítani a március 15-i ünnepi megemlékezéseket. Budapest belvárosában ma két békemenet kígyózott, volt keménykedő Orbán-beszéd, ellenzéki demonstrációk és diáktüntetés, amely végül spontán vonulásba torkollott. A nap végén rendőrök igazoltattak tüntetőket. ","shortLead":"A csengeri Wall Street farkasa sem tudta elhomályosítani a március 15-i ünnepi megemlékezéseket. Budapest belvárosában...","id":"20180315_marcius_15_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4793ab3-631e-4529-82d6-1ee534d79f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5ae90d-1fe8-494d-bd70-8887cd07aca7","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_marcius_15_hirek","timestamp":"2018. március. 15. 10:37","title":"Békemenetekkel kezdődött, vonuló tüntetőkkel ért véget március 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kettő, hanem rögtön négy új tévével erősíti Andy Vajna TV2 csoportja 2018-ban.","shortLead":"Nem kettő, hanem rögtön négy új tévével erősíti Andy Vajna TV2 csoportja 2018-ban.","id":"20180315_Tovabb_terjeszkedik_Andy_Vajna_birodalma_negy_uj_tevecsatorna_indul_iden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fca40a0-9184-4d5c-9654-d4b7bf28140c","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_Tovabb_terjeszkedik_Andy_Vajna_birodalma_negy_uj_tevecsatorna_indul_iden","timestamp":"2018. március. 15. 09:59","title":"Andy Vajna négy új tévécsatornát indít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik közben feljelentette és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene, mert szerintük egy ekkora értékű ajándékot fel kellett volna tüntetnie a vagyonnyilatkozatában.","shortLead":"A Jobbik közben feljelentette és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene, mert szerintük egy ekkora értékű...","id":"20180314_Semjen_vadaszetikai_okokbol_nem_mondja_meg_kivel_jar_tobbmillios_vadaszutakra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a08e009-1746-4f07-81d1-e6f5f1d410e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Semjen_vadaszetikai_okokbol_nem_mondja_meg_kivel_jar_tobbmillios_vadaszutakra","timestamp":"2018. március. 14. 20:21","title":"Semjén vadászetikai okokból nem mondja meg, kivel jár többmilliós vadászutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","shortLead":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","id":"20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaa2888-e327-42c2-8352-8d39715789bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","timestamp":"2018. március. 15. 12:43","title":"Itt láthatja a Békemenet indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71c525a-1056-45b2-ae88-cedc5f1cde38","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Áder János Sára Sándor rendezőnek adta át a Kossuth Nagydíjat. ","shortLead":"Áder János Sára Sándor rendezőnek adta át a Kossuth Nagydíjat. ","id":"20180315_Esztergalyos_Cecilia_Kossuthdijat_kapott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f71c525a-1056-45b2-ae88-cedc5f1cde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a35704-47f7-4b28-a4da-67fc0ec62178","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Esztergalyos_Cecilia_Kossuthdijat_kapott","timestamp":"2018. március. 15. 17:48","title":"Esztergályos Cecília Kossuth-díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy, hogy ne váljunk magunk is ördöggé. ","shortLead":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell...","id":"20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dfefa2-2775-4277-88c2-256636a21433","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","timestamp":"2018. március. 15. 17:11","title":"Karácsony: Akár az ördöggel is össze kell fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star Wars-relikviái mellett hatalmas művészeti gyűjteménye is helyet kap. ","shortLead":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star...","id":"20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c1e19d-c1a4-4959-ab90-e070fe912120","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","timestamp":"2018. március. 15. 18:12","title":"George Lucas eszméletlen pénzből épít magának múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]