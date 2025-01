Az újév legtöbbünk számára nemcsak a naptár fordulója, hanem a lezárás és a megújulás időszaka is. Visszatekintünk az óévre, értékeljük azt, hogy aztán új terveket készítve, friss erővel induljunk neki a következő esztendőnek. Ugyanakkor – mivel az ünnepi időszak gyakran nem feltétlenül a pihenésről szól – a stressz, amit az előkészületek, a költekezési nyomás, a mindennapi rutinból való kiesés vagy akár a felszaladó kilók okoztak, bizony rányomja bélyegét az év első napjaira.

Nincs abban tehát semmi meglepő, ha – az elvárással ellentétben – pozitív életerő helyett inkább kimerültséget és aggodalmat érzünk, és az első munkahetet sokkal fáradtabban kezdjük, mint ahogy befejeztük az óévet. Ám ha ezt tudatosítjuk magunkban, és megengedjük azt, hogy lassan, fokozatosan érjük el a megszokott fordulatszámot az élet minden területén, az sokat javíthat a hangulatunkon. Ráadásul, ha jobban körülnézünk, ebben nemcsak saját magunktól, de a környezetünkből is számíthatunk segítségre.

Ne akarjunk mindent azonnal!

Az újévkor megfogalmazott célokat érdemes olyan kis lépésekre bontani, melyek reálisak és könnyen elérhetőek. Tudatosítsuk, hogy testünk-lelkünk nem tudja rögtön ott kezdeni, ahol decemberben abbahagytuk, és adjunk magunknak időt a regenerálódásra, arra, hogy visszazökkenhessünk a mindennapokba. Az esetleges szorongást könnyen csillapíthatjuk egy-egy meditációval vagy légzőgyakorlatokkal. És ha az újévi fogadalmaink között a rendszeres sport is szerepelt, érdemes valami olyannal kezdeni, ami nemcsak megmozgat, de az elmét is lecsendesíti. Számos jóga- vagy tai chi óra indul például ilyenkor, de egy úszóbérlet beszerzése is jó döntés lehet ebben az időszakban. Ráadásul – az újévi motivációt támogatva – sok helyen évkezdő akciókkal, kedvezményes árakkal várják a sportolni vágyókat.

Gondos pénzügyi tervezés, okos vásárlás

Már az év elején legyünk körültekintőek az anyagiak terén. Ezt kezdhetjük azzal, hogy átnézzük az ünnepek alatt keletkezett kiadásokat, hogy tisztában legyünk a realitással, majd ennek fényében készítsünk egyszerű pénzügyi tervet a következő időszakra. Nézzük meg, mire kell majd feltétlenül költeni, állítsunk fel fontossági sorrendet. Vizsgáljuk meg, hol tudunk spórolni, mik azok, amikre esetleg túl sokat vagy feleslegesen költünk, és próbáljuk meg ezeket kiiktatni.

Érdemes szem előtt tartani, hogy a kereskedők, áruházak és szolgáltatók is számos akcióval, kedvezményekkel igyekeznek megkönnyíteni vásárlóik és ügyfeleik számára ezt az időszakot. Az ünnepek utáni szezonális téli kiárusításokon jelentős kedvezményekkel lehet hozzájutni például ruházati cikkekhez, téli sportszerekhez vagy ajándéktárgyakhoz. Sokszor jönnek szembe az úgynevezett „készletkisöprő” akciók, amikor az előző évi készletek árait csökkentik jelentősen azért, hogy helyet csináljanak az új termékeknek.

Az egyik legjelentősebb, ráadásul elengedhetetlen kiadást a hétköznapi bevásárlások jelentik, , hiszen az ünnepek alatt lefogyott otthoni készleteket ilyenkor töltjük fel újra. Azonban a mindennapi élethez szükséges termékek, élelmiszerek vagy háztartási cikkek ára is gyakran akciós, a törzsvásárlók sokszor kapnak extra, akár személyre szóló kedvezményeket vagy kuponokat.

A Lidl az új év kezdetével különleges kuponakcióval könnyíti meg a decemberi költekezések után a januári spórolást. Minden vásárló, aki 2025. január 2-ig regisztrált a Lidl Plus alkalmazásba, naponta 4, két napig érvényes extra kupont kap, melyek vásárlónként eltérőek lehetnek, de lefedik az egész szortimentet. Az összesen 100 extra kupon a Lidl Plus alkalmazásban érhető el, ahol érdemes kitölteni a „Rólam” menüpontot is, megadva az élelmiszerpreferenciákat és érdeklődési köröket, amelyek alapján a későbbiekben speciális kedvezményeket nyújt az alkalmazás: például a vegán életmódot követők számára több növényi alapú kedvezmény érhető el. Az extra kedvezményekről azok sem maradnak le teljesen, akik most januárjában regisztrálnak a Lidl Plus alkalmazásba, ők ugyanis a regisztrációt követően időarányosan kapják meg az extra kuponokat. Ezek mellett továbbra is elérhetőek lesznek a már megszokott spórolási lehetőségek, többek között, mint például a párban jobban megéri, a kettőt fizet hármat vihet, illetve az XXL akciók, ahol a nagyobb kiszerelésű termékek az egységárra tekintve jelentős kedvezménnyel vásárolhatóak meg. A Lidl célja 2025-ben is az, hogy a termékek minél szélesebb körére kínáljon vonzó kedvezményeket, így még könnyebbé és gazdaságosabbá téve a napi bevásárlást.

Az újévi fogadalmakhoz igazodva ilyenkor sporteszközökhöz, edzőbérletekhez és egészséges élelmiszerekhez is jóval olcsóbban juthatunk hozzá. Gyakrabban árazzák le a munkába- vagy az iskolába való visszatéréshez szükséges eszközöket is, mint például a naptárakat, írószereket, de akár a számítógépeket vagy telefonokat is.

Rend és rendszer

Ha új év, akkor új szokások: érdemes olyan rutinok bevezetésére koncentrálni, amelyek megkönnyítik az előttünk álló évet. Az ünnepek alatti felborult napirendet igyekezzünk minél hamarabb visszaterelni a megszokott mederbe: a rendszeres alvási idő, az étkezések és a munkaidő visszaállítása segít abban, hogy a szervezet és az elme is újra egyensúlyba kerüljön. Ne csak a napirendünkben, de magunk körül is tegyünk rendet, hiszen a tiszta és rendezett tér szinte azonnal érezhető változást hoz: megnyugtat és növeli a hatékonyságot.

