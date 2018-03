A szüleim mondták, hogy most mi vagyunk soron - mondja egy pozsonyi német iskola diákja. A végzős szlovák fiatalok azt mondják, a rendszerváltásért tüntettek az ősök, a folytatásért pedig ők. Annyira klassz, hogy nincsenek itt politikusok, mondják egymás szavába vágva. Aki ugyanis képes hatni a tömegre, az nyakig sáros, aki meg nem tudna, minek is jönne? Ez a tüntetéssorozat megvan politikus nélkül. És ha előre hozott választások lennének, ahogy követelik, volna kire ikszelni? Igen, találnánk pártot, mondják, és mivel épp elmúltak 18 évesek, már joguk is lenne rá.

Azért Pozsonyban sem mindenki olyan optimista, mint a kamaszok. Elégedett vagyok a tüntetésekkel, de erősen szkeptikus, milyen eredményük lehet, mondja egy jó évtizeddel idősebb férfi. A szlovák politika ugyanis váratlan fordulatokat hozott ezen a héten is. És meghatározó szerepbe került a magyar kisebbség politikusa, Bugár Béla.

Nem hiányzik valami, Bélus? - kérdezi egy tüntető magyarul és szlovákul házi készítésű transzparensén. Mindenki érti, mire utal: a gerincre. A Híd/Most elnöke ugyanis pártja hétfői döntését szerdára újraértelmezte. Szó szerint elhagyta ugyan a Fico-kormányt, de a koalíciót nem hagyja bukni. Így Szlovákia polgárai nem választhatnak maguknak egyelőre új parlamentet. Pozsony legnagyobb terén ez ellen tüntettek.

Már a demonstráció előtt érezhető volt, hogy a tömeg nem fogyatkozik Fico lemondását követően sem. Pedig sokan attól féltek, hogy kifullad a lendület, a Smer kormánypárt még egyszer átmenti hatalmát. A pesszimistáknak nem lett igazuk. Csurig megtelt a felújított óváros és a modernebb belváros közötti hosszúkás tér, a színpad möggött is ezrek álltak. Itt tüntettek a szlovákok a bársonyos forradalom idején 1989. novemberében, és az akkori események emléktáblája alatt van Ján Kuciak és Martina Kušnírova rögtönzött emlékhelye. A maffia és a politika kapcsolata után nyomozó újságírót februárban ölték meg mennyasszonyával együtt. A bűntény, illetve az arra méltón reagálni képtelen politika váltotta ki a mostani tüntetéseket.

A téren öt órától mozdulni sem lehet, a sok kisgyerekes szülő mutatja: békés tömeg ez, bármennyire igyekezett félelmeket ébreszteni Fico a hetek óta tartó tüntetéssorozattal kapcsolatban. Alapvetően fiatalok követték a szervezők felhívását, hogy egy tisztességes Szlovákiáért demonstráljanak. A tömegben aláírásokat is gyűjtöttek előre hozott választások kiírásáért. Valaki azt mondja, az ország európaivá válását kell befejezniük, amelyet a rendszerváltással kezdtek meg.

A szónokok civilek, vannak köztük 89-es egykori diáktüntetők, színészek, zenészek, teológus is. Általános sztrájkot követelnek, miután csütörtökön Fico előre menekülve lemondott, hogy hatalmát a háttérből megőrizze, és a kormányfői posztot átadta Peter Pellegrininek. A tömeg szerint a besztercebányai politikus csak báb, sokan azzal viccelődnek, hogy olasz hangzású neve van, miközben a válság mögött épp az olasz maffia szlovákiai tevékenysége áll.

Egy fiatal társaság a tömeg közepén igazán büszke plakátjaira, bár lefordítani nehezen tudja a vicceket. Az egyiken Bugárt látják a hídon átmenni a süketelésbe. A Híd/Most párt vezetője azzal hirdette magát korábban, hogy a karakter számít, ezt a fiatalok frissítették, így hát a magyar politikusnak mostantól csak az üzlet fontos. A másikon üzenik: Fico, szarunk rád - és ebben szlovákul szerepel a szó “Sörös”. Ezzel reagálnak arra, hogy a Smer elnöke korábban Soros Györgyöt látta a tömeg mögött. Másutt Fico látható női sminkben, mint a maffia prostituáltja, Bugárnak pedig valaki photoshoppal segget csinált a szájából. Ez népszerű motívum, látni többfelé.

A barkácsolt táblákkal és civil szónokokkal érezni lehet valamit a budapesti CEU-tüntetések hangulatából. Itt a kitűzőn angolul az áll: # all for Jan. Mindent a meggyilkolt újságíróért. De a tömeg nem annyira céltalan, mint egy éve a hasonlóan kreatív és gúnyos pesti fiatalok. Nem elég nekik bajszos szarnak hívni a vezetőket, konkrét céljuk is van. Az este folyamán egyre hangosabb a taps és a füttyszó, egyre többen rázzák magasra emelve kulcscsomóikat. Sokan skandálják, hogy “mondjon le”, és elsősorban az országos rendőrkapitányt, Tibor Gaspart értik alatta.

Egy fiatal a tömegben megismétli az egyik szónok mondatát: minket ugyan ne vádoljanak, hogy kihasználjuk Jan és élettársa halálát, mi vagyunk azok, akik befejezzük a munkáját.

A demonstráció végén a budapesti netadós akcióhoz hasonlóan a mobilok fényével mutatták meg magukat az emberek. A Dennik N becslése szerint a pozsonyi tüntetésen 50 ezren vettek részt, ahogy múlt héten is. És ha a politika továbbra is átveri őket, folytatni fogják.

