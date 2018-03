Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP miniszterelnök-jelöltje Bécsben tartott fórumot, ott beszélt arról, hogy Orbán március 15-i beszéde után azt gondolja, egy újbóli Fidesz-győzelem esetén az ellenzéket megsemmisíthetik.","shortLead":"Az LMP miniszterelnök-jelöltje Bécsben tartott fórumot, ott beszélt arról, hogy Orbán március 15-i beszéde után azt...","id":"20180319_Szel_Bernadett_a_Jobbikot_dicserte_Demszky_kiakadt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f23d-607f-4116-acbf-f18fe1c4ec24","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Szel_Bernadett_a_Jobbikot_dicserte_Demszky_kiakadt","timestamp":"2018. március. 19. 09:35","title":"Szél Bernadett a Jobbikot dicsérte, Demszky kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben. Az intézményben viszont úgy látják, hogy betartották a jogszabályokat.","shortLead":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben...","id":"20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05fe955-07be-4ff6-a4b6-6738e1731c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","timestamp":"2018. március. 20. 17:37","title":"Kikötözött fiú: a kaposvári kórházban úgy gondolják, nem hibáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba95145d-32bd-42bb-9954-42cf0284def5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb detonáció történt Austin közelében, a hatóságok azt vizsgálják, köze van-e az utóbbi robbantássorozatához.","shortLead":"Újabb detonáció történt Austin közelében, a hatóságok azt vizsgálják, köze van-e az utóbbi robbantássorozatához.","id":"20180320_austini_cimzesu_csomag_robbant_egy_fedex_telephelyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba95145d-32bd-42bb-9954-42cf0284def5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406ce626-0411-40dc-b756-9174007aab6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_austini_cimzesu_csomag_robbant_egy_fedex_telephelyen","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Austini címzésű csomag robbant egy FedEx-telephelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Weekend, ez az új Supernem-szám, és ez lesz Papp Szabiék új lemezének a címe is. ","shortLead":"Weekend, ez az új Supernem-szám, és ez lesz Papp Szabiék új lemezének a címe is. ","id":"20180320_Supernem_Weekend_klippremier_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73dd80b-cd34-4005-a373-b3c78bff1496","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Supernem_Weekend_klippremier_video","timestamp":"2018. március. 20. 10:01","title":"Klippremier: Nagy hétvégi buliba hív a Supernem új klipje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","shortLead":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","id":"20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d316e-2cda-49e1-8d80-86f8a8f686bf","keywords":null,"link":"/sport/20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","timestamp":"2018. március. 19. 21:30","title":"Elhunyt a Paks legendás kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b087f-87f7-471b-bf17-1ca184c6174c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az országot vezető, a rohingják elüldözése miatt megtépázott hírnevű Aung Szan Szú Kji, hanem közeli szövetségese, a 72 éves államfő mondott le.","shortLead":"Nem az országot vezető, a rohingják elüldözése miatt megtépázott hírnevű Aung Szan Szú Kji, hanem közeli szövetségese...","id":"20180321_lemondott_mianmar_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b087f-87f7-471b-bf17-1ca184c6174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3f718-cdc0-40a0-9a04-d660e392c663","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_lemondott_mianmar_elnoke","timestamp":"2018. március. 21. 08:38","title":"Lemondott Mianmar elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dc25d0-bc2a-4ff4-bedd-2c7870e137cb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adókedvezmény igénybevételére jogosít a gluténérzékenység miatt fellépő betegség, illetve a cukorbetegség több típusa is, méghozzá a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezményének címén.","shortLead":"Adókedvezmény igénybevételére jogosít a gluténérzékenység miatt fellépő betegség, illetve a cukorbetegség több típusa...","id":"20180319_Adokedvezmenyt_kaphat_aki_a_gluten_vagy_laktozerzekenysege_miatt_lesz_beteg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11dc25d0-bc2a-4ff4-bedd-2c7870e137cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2327b09f-3921-4023-9875-497ff2cc923e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180319_Adokedvezmenyt_kaphat_aki_a_gluten_vagy_laktozerzekenysege_miatt_lesz_beteg","timestamp":"2018. március. 19. 13:07","title":"Adókedvezményt kaphat, aki a glutén- vagy laktózérzékenysége miatt lett beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó. A helyes válasz: Mathieu Flamini. Az ő nevét csak a focit nagyon rendszeresen követők ismerik.","shortLead":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó...","id":"20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb32f9-d352-4aa1-9001-6117030c00f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","timestamp":"2018. március. 19. 11:02","title":"Tudja, ki a világ leggazdagabb focistája, és miből van 15 milliárd eurója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]