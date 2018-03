Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak tűnik, hogy 3D érzékelő kamerája lehet.","shortLead":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak...","id":"20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f5e5bd-6c89-405e-9009-623212872b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","timestamp":"2018. március. 21. 12:03","title":"Az iPhone-os TrueDepth kamera konkurense érkezhet a következő Galaxy S telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797aa959-b103-4050-a4ef-b872efb2d5bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2007-ben végrehajtott légi hadművelet annyira titkos volt, hogy a pilóták is csak néhány órával előtte tudták meg, mi is lesz a célpontjuk. Az akkori miniszterelnök, Ehud Olmert támogatta a tervet, a védelmi miniszter azonban próbálta megakadályozni.","shortLead":"A 2007-ben végrehajtott légi hadművelet annyira titkos volt, hogy a pilóták is csak néhány órával előtte tudták meg, mi...","id":"20180321_Izrael_elismerte_hogy_felrobbantott_egy_epulo_atomreaktort_Sziriaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=797aa959-b103-4050-a4ef-b872efb2d5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac66db4-7b4c-49f4-a549-6129003c5991","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_Izrael_elismerte_hogy_felrobbantott_egy_epulo_atomreaktort_Sziriaban","timestamp":"2018. március. 21. 06:43","title":"Izrael elismerte, hogy felrobbantott egy épülő atomreaktort Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az már egészen biztos, hogy megváltozik a Telenor neve, de sok kérdés áll még nyitva. Mi lesz a díjcsomagokkal? Mire számíthatnak az ügyfelek? És lehet-e még ebből Telenorbán? Igyekeztünk végiggondolni az ügyfelek mindennapjait érintő legfontosabb kérdéseket.","shortLead":"Az már egészen biztos, hogy megváltozik a Telenor neve, de sok kérdés áll még nyitva. Mi lesz a díjcsomagokkal? Mire...","id":"20180321_telenor_magyarorszag_cseh_befekteto_ppf_o2_dijcsomag_valtas_uj_tarifak_husegido_pannon_gsm_nevvaltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816de53-3880-4ec9-8de8-5dc4d430776a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_telenor_magyarorszag_cseh_befekteto_ppf_o2_dijcsomag_valtas_uj_tarifak_husegido_pannon_gsm_nevvaltas","timestamp":"2018. március. 21. 13:00","title":"Telenoros vagyok, mi lesz így velem most, hogy tényleg eladják a szolgáltatót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott a skótokkal.","shortLead":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott...","id":"20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304a8de-ae1a-4551-be72-71b075f3a8ac","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 18:02","title":"Leekens döntött: Gulácsi védi a magyar kaput a kazahok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ea3c46-aa3b-442e-8931-cab6e54259a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok az esetről korábban csak annyit közöltek, hogy a jármű a zebrán ütötte el a gyalogost, aki kórházba szállítása után életét vesztette.","shortLead":"A hatóságok az esetről korábban csak annyit közöltek, hogy a jármű a zebrán ütötte el a gyalogost, aki kórházba...","id":"20180322_Felvetel_keszult_az_onvezeto_auto_halalos_gazolasarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ea3c46-aa3b-442e-8931-cab6e54259a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766a6657-9781-4935-9ca0-bfb18cfd82e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_Felvetel_keszult_az_onvezeto_auto_halalos_gazolasarol","timestamp":"2018. március. 22. 07:57","title":"Nyilvánosságra hozták a felvételt az önvezető autó halálos gázolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A nyolcadik ikszbe lépett Andrew Lloyd Webber.","shortLead":"A nyolcadik ikszbe lépett Andrew Lloyd Webber.","id":"20180322_Andrew_Lloyd_Webber_70_musical_rock_opera_Jezus_Krisztus_Szupersztar_Macskak_Evita","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e9bf62-d272-4bc2-bd19-c6057e000009","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Andrew_Lloyd_Webber_70_musical_rock_opera_Jezus_Krisztus_Szupersztar_Macskak_Evita","timestamp":"2018. március. 22. 17:59","title":"Ma 70 éves minden idők legsikeresebb musical- és rockopera-szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf7ada5-791c-4352-96af-e31e0b70b037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihirdették, melyek a világ legjobb repterei az utasok szerint.","shortLead":"Kihirdették, melyek a világ legjobb repterei az utasok szerint.","id":"20180322_Otodszor_nyert_el_egy_rangos_dijat_a_budapesti_repter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf7ada5-791c-4352-96af-e31e0b70b037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7d5ba-a0d4-4a46-9236-64919e8dea9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Otodszor_nyert_el_egy_rangos_dijat_a_budapesti_repter","timestamp":"2018. március. 22. 14:37","title":"Ötödször nyert el egy rangos díjat a budapesti reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát.","shortLead":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen...","id":"20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d790ed7-32a7-49d3-8c6d-c73b5a5ca84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","timestamp":"2018. március. 21. 13:43","title":"Itt az idő, mindenki törölje a Facebook-fiókját – erre buzdít a WhatsApp alapítója, akit a Facebook tett milliárdossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]