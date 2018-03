Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","shortLead":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","id":"20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a50dbc8-22c8-4800-a99f-89d837fcad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","timestamp":"2018. március. 29. 06:20","title":"Leviheti a szél a fejünket húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatás-fejlesztésre költött milliárdok között találtak több gyanús projektet, összesen több mint 10 milliárd forint értékben. ","shortLead":"A kutatás-fejlesztésre költött milliárdok között találtak több gyanús projektet, összesen több mint 10 milliárd forint...","id":"20180329_Tovabbi_10_milliardnyi_unios_penz_sorsa_volt_gyanus_az_OLAFnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884cb0de-e898-4070-b5bc-d3964b59a1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Tovabbi_10_milliardnyi_unios_penz_sorsa_volt_gyanus_az_OLAFnak","timestamp":"2018. március. 29. 21:04","title":"További 10 milliárdnyi uniós pénz sorsa volt gyanús az OLAF-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196e22aa-a570-4932-bb08-c65d2be734b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialisták szerint a nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvény átgondolatlan volt, ezért akarják máris módosítani a választások után.","shortLead":"A szocialisták szerint a nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvény átgondolatlan volt, ezért akarják máris módosítani...","id":"20180330_nincs_akkora_tolongas_a_nyugdijas_szovetkezeteknel_mint_amekkorat_a_fidesz_vart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=196e22aa-a570-4932-bb08-c65d2be734b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeccc441-15e4-4fcd-bb19-0f78c7636e61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180330_nincs_akkora_tolongas_a_nyugdijas_szovetkezeteknel_mint_amekkorat_a_fidesz_vart","timestamp":"2018. március. 30. 21:01","title":"Nincs akkora tolongás a nyugdíjas szövetkezeteknél, mint amekkorát a Fidesz várt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c0b57b-c2d9-4686-b33d-3d55af8cbc41","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Amikor belépek az ATV-be, a világnézetem kint marad – hangsúlyozza Németh S. Szilárd, a csatorna vezérigazgatója. Szerinte csak az számít, hogy \"tisztességesen elvégezzük a munkát, tisztességes újságírók legyünk\". Ha Orbán Viktor nyilatkozna az ATV-nek, az nem Hajdú Péter, hanem Rónai Egon feladata lenne. Németh elmondta, miért fogadták be idén a pártok ingyenes hirdetéseit, ha 2014-ben nem tették. Megkérdeztük azt is, befolyásol-e valamit a Hit Gyülekezete és a Fidesz közeledése.","shortLead":"Amikor belépek az ATV-be, a világnézetem kint marad – hangsúlyozza Németh S. Szilárd, a csatorna vezérigazgatója...","id":"20180330_Ma_azert_vonnak_kerdore_mert_keveslik_az_ATVn_a_Jobbikot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c0b57b-c2d9-4686-b33d-3d55af8cbc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d469699-5a02-424d-9cea-385a9a402f29","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Ma_azert_vonnak_kerdore_mert_keveslik_az_ATVn_a_Jobbikot","timestamp":"2018. március. 30. 07:00","title":"\"Ma azért vonnak kérdőre, mert keveslik az ATV-n a Jobbikot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti, hogy náluk ki lehet a beépült fideszes. Az ATV-n adott interjújában azt is mondta: lemond, ha április 8-án többséget szerez a Fidesz.","shortLead":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti...","id":"20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04fff6b-d2d1-4888-9998-0a008d5b1b16","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","timestamp":"2018. március. 29. 07:20","title":"Hadházy sejti, ki lehet az LMP-be épült fideszes tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc6bd33-b069-4efa-bfbb-218bea2146d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még csak ez kéne a buli negyed mellé: 18 méteres mobil klubok.","shortLead":"Még csak ez kéne a buli negyed mellé: 18 méteres mobil klubok.","id":"20180329_man_busz_parti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc6bd33-b069-4efa-bfbb-218bea2146d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3bb70d-ed9c-4eb4-982d-8c5c30c1071a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_man_busz_parti","timestamp":"2018. március. 29. 14:22","title":"Milyen lenne, ha ilyenek lennének a BKV éjszakai buszai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaf6b43-7668-4fae-b681-d67f396ffc1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti nyomozók őrizetbe vették a 28 éves gyanúsítottat.","shortLead":"A kecskeméti nyomozók őrizetbe vették a 28 éves gyanúsítottat.","id":"20180329_autofeltores_kecskemet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caaf6b43-7668-4fae-b681-d67f396ffc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305f7a61-94c5-47a4-b323-2358d0a59395","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_autofeltores_kecskemet","timestamp":"2018. március. 29. 17:21","title":"Nem egészen ilyen látványra számítottak a kecskeméti autósok, amikor reggel meglátták a kocsijukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban és prospektusokban csak úgy röpködnek az egzotikus rövidítések. De vajon mire jó ez az egész? Kell ez egyáltalán? Képernyő-felbontással kapcsolatos kisokosunk következik.","shortLead":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban...","id":"samsung_20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3165d09-2ef1-4923-9cfa-4cbc1c107f08","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsung_20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","timestamp":"2018. március. 29. 09:03","title":"Betűszavak erdejében: miért is vegyek 4K-s tévét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]