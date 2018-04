Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Angela Merkel, Horst Seehofer, Andrej Babis, Geert Wilders... egymást érik az Orbánnak szóló üzenetek a kétharmados választási sikert követően.","shortLead":"Angela Merkel, Horst Seehofer, Andrej Babis, Geert Wilders... egymást érik az Orbánnak szóló üzenetek a kétharmados...","id":"20180409_ozonlenek_a_gratulaciok_orbannak_a_gyozelem_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72798fe2-05fc-4dc2-8b12-6a97574a50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465f8ca3-7c87-43ae-be9c-8111783be51e","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_ozonlenek_a_gratulaciok_orbannak_a_gyozelem_utan","timestamp":"2018. április. 09. 13:15","title":"Özönlenek a gratulációk Orbánnak a győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sokáig menekül az EU haragja elől az újraválasztott Fidesz.","shortLead":"Nem sokáig menekül az EU haragja elől az újraválasztott Fidesz.","id":"20180409_JeanClaude_Juncker_mar_holnap_a_szonyeg_szelere_allitja_Orbant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae65fb37-d18a-471f-a4e9-b10c96ca26a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_JeanClaude_Juncker_mar_holnap_a_szonyeg_szelere_allitja_Orbant","timestamp":"2018. április. 09. 14:31","title":"Jean-Claude Juncker már holnap a szőnyeg szélére állítja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus hétfő este a Facebookon jelentette be, hogy a Jobbik választási eredménye miatt vállalja a felelősséget és meghozta ezzel kapcsolatos döntéseit.","shortLead":"Az ellenzéki politikus hétfő este a Facebookon jelentette be, hogy a Jobbik választási eredménye miatt vállalja...","id":"20180409_vona_gabor_kivonul_a_politikabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d71642-7583-490a-a393-5ff994dbab91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a12099-2c0e-4bf7-8d74-f586d22d7986","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_vona_gabor_kivonul_a_politikabol","timestamp":"2018. április. 09. 20:18","title":"Vona Gábor nem lesz többé a Jobbik elnöke és nem veszi át mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt üzenték, hogy inkább a jótékonysági szervezeteket támogassák helyettük. ","shortLead":"Azt üzenték, hogy inkább a jótékonysági szervezeteket támogassák helyettük. ","id":"20180409_Naszajandek_helyett_jotekonykodast_kert_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6098a28a-888c-43fa-af02-d94983e7f417","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Naszajandek_helyett_jotekonykodast_kert_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. április. 09. 19:29","title":"Nászajándék helyett jótékonykodást kért Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére kérdeznének rá, úgyhogy Tarlós Istvánék ezt nem tudják majd úgy kicselezni, mint a múltkori kezdeményezést.","shortLead":"Újabb népszavazási kérdést hitelesített a Fővárosi Választási Bizottság. Ezúttal konkrétan a mobilgát építésére...","id":"20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1a65a7d-fce6-4cf8-a432-b9917b564653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fad2c9-7eca-456b-9d47-2b8048be9a79","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ismet_atment_egy_nepszavazasi_kerdes_a_romaiparti_gatrol","timestamp":"2018. április. 10. 15:45","title":"Mégis lehet népszavazás a római-parti gátról, ezt a kérdést Tarlósék sem fúrhatják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai légiforgalmi irányítást összehangoló Eurocontrol, tekintettel arra, hogy a következő 72 órában légicsapásokat indíthatnak a térségből Szíria területe ellen.","shortLead":"Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai...","id":"20180411_Kedves_utasaink_legicsapasok_zavarhatjak_meg_a_repulest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81679157-b37f-4a6d-a4d3-5509fba7dbfd","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Kedves_utasaink_legicsapasok_zavarhatjak_meg_a_repulest","timestamp":"2018. április. 11. 09:16","title":"Kedves utasaink, légicsapások zavarhatják meg a repülést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az App Store történetében először csökkent az alkalmazások száma 2017-ben, de ez a felhasználók érdekeit szolgálja.","shortLead":"Az App Store történetében először csökkent az alkalmazások száma 2017-ben, de ez a felhasználók érdekeit szolgálja.","id":"20180409_sokkent_az_appok_szama_az_app_storeban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375f4ca1-e168-4499-8c4e-7f973f55170a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_sokkent_az_appok_szama_az_app_storeban","timestamp":"2018. április. 09. 15:12","title":"Ilyen még nem volt: csökkent az appok száma az App Store-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget szenvedett. És csak azokat néztük át, amelyeket egy pár hónappal ezelőtti háttérbeszélgetésen a párt meghatározó politikusa – még a kötelező, \"hurrá, nyerni fogunk\" optimizmussal – a nyerhető/nagyon fontos körzetek között emlegetett.","shortLead":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget...","id":"20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec89b7-e56d-4b32-9982-aabf0662c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Ott is feltörölték a padlót a DK-val, ahol győzelmet várt – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]