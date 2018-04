Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","shortLead":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","id":"20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e598e34-3c61-4f54-b91f-7ad8420fd66b","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","timestamp":"2018. április. 19. 16:25","title":"Éljen! Újra moziban a Szaffi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ae2b98-db56-420c-b4dc-d7da7f998cc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha Elon Musk üzleti illemtankönyvet írna, elég vékonyka lenne.","shortLead":"Ha Elon Musk üzleti illemtankönyvet írna, elég vékonyka lenne.","id":"20180419_Unalmas_ertekezlet_Azonnal_hagyja_ott__javasolja_a_Teslavezer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8ae2b98-db56-420c-b4dc-d7da7f998cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92963203-2bb8-4e50-8259-4a9b3a2ed247","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Unalmas_ertekezlet_Azonnal_hagyja_ott__javasolja_a_Teslavezer","timestamp":"2018. április. 19. 13:17","title":"Unalmas értekezlet? Azonnal hagyja ott – javasolja a Tesla-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz férfi még novemberben esett el a biciklijével, amikor belehajtott egy kátyúba. A rendőrök egészen szürreális módon reagáltak.","shortLead":"Az orosz férfi még novemberben esett el a biciklijével, amikor belehajtott egy kátyúba. A rendőrök egészen szürreális...","id":"20180420_oroszorszag_rendor_katyu_biciklis_buntetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad341617-8e92-49d4-9d7b-a14e9e812692","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_oroszorszag_rendor_katyu_biciklis_buntetes","timestamp":"2018. április. 20. 08:21","title":"Az orosz rendőrök megbírságoltak egy biciklist, mert az kátyúba hajtott, elesett és kárt okozott a kátyúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b08d0cd-8953-4ba9-b20f-5eb792423c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze nem szórakozásból, igen komoly ügyről van ugyanis szó: egy brit férfi megsérült egy korábbi előadása közben, ő indított ellene kártérítési pert.","shortLead":"Persze nem szórakozásból, igen komoly ügyről van ugyanis szó: egy brit férfi megsérült egy korábbi előadása közben, ő...","id":"20180420_David_Copperfieldnek_a_birosagon_kellett_bemutatnia_egyik_trukkjet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b08d0cd-8953-4ba9-b20f-5eb792423c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5240dd-b4bf-4b38-a8c2-eadda37d81fb","keywords":null,"link":"/elet/20180420_David_Copperfieldnek_a_birosagon_kellett_bemutatnia_egyik_trukkjet","timestamp":"2018. április. 20. 13:40","title":"David Copperfieldnek a bíróságon kellett bemutatnia egyik trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504148d6-370f-4c4d-a22b-e2d54e55a50f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Javier Bardem nem hiszi el a gyermekmolesztálási vádakat.","shortLead":"Javier Bardem nem hiszi el a gyermekmolesztálási vádakat.","id":"20180420_Ujabb_sztar_allt_ki_Woody_Allen_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=504148d6-370f-4c4d-a22b-e2d54e55a50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98fcef8-3ae5-4ab5-b67e-7333bfbcb944","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Ujabb_sztar_allt_ki_Woody_Allen_mellett","timestamp":"2018. április. 20. 13:43","title":"Újabb sztár állt ki Woody Allen mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő szerzőnk, Porkoláb Imre proaktív szemléletmódú képzési programot mutat be cikkében.","shortLead":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő...","id":"20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aefc66-08d1-4c47-a6e8-714f7d795b8d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","timestamp":"2018. április. 19. 13:15","title":"Bárki fejlődhet, és eljuthat magasabb szintekre. Mi a titok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon – derült ki a kártyakibocsátók tájékoztatásából.","shortLead":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon –...","id":"20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd571b0-4689-406d-8251-edd791525f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","timestamp":"2018. április. 20. 10:23","title":"Milliárdok vannak még a SZÉP-kártyákon, és vészesen fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4616653-873e-47e1-bf75-5f5b9b1f642c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten fellelhető veszélyek ellenére is rengeteg fiatal regisztrál a különböző közösségi oldalakra, gyakran a szülők tudta, de legalábbis beleegyezése nélkül. Az ok érthető: a felnőttekhez hasonlóan ők is kommunikálni akarnának kortársaikkal, csakhogy megfelelő ellenőrzéssel rendelkező, vagy nekik szánt platformok hiányában mindez nem igazán lehetséges. Ezen nehézségeket hidalná át egy magyar vállalkozás új szolgáltatása. Úgy hívják: MyGnoo.","shortLead":"Az interneten fellelhető veszélyek ellenére is rengeteg fiatal regisztrál a különböző közösségi oldalakra, gyakran...","id":"20180420_mygnoo_gnomys_kozossegi_oldal_cseveges_az_interneten_biztonsagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4616653-873e-47e1-bf75-5f5b9b1f642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d58f4c-0094-4808-a904-26b724ba4737","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_mygnoo_gnomys_kozossegi_oldal_cseveges_az_interneten_biztonsagban","timestamp":"2018. április. 20. 11:03","title":"Ahol a gyerek is nyugodtan regisztrálhat: új közösségi oldal indult, ráadásul magyarok csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]