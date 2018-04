Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hegymászó idei célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül, első magyarként érje el a 8027 méter magas Sisapangma főcsúcsát.","shortLead":"A hegymászó idei célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül, első magyarként érje el...","id":"20180423_klein_david_megkezdheti_nemsokara_a_8027_meter_magas_sisapangma_meghoditasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8bf45a-1b46-4cc0-8c79-ba2e7f16d59d","keywords":null,"link":"/sport/20180423_klein_david_megkezdheti_nemsokara_a_8027_meter_magas_sisapangma_meghoditasat","timestamp":"2018. április. 23. 16:50","title":"Klein Dávid megkezdheti nemsokára a 8027 méter magas Sisapangma meghódítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés magyar olvas könyveket, de aki megteszi, az nagyon sok időt tölt ezzel.","shortLead":"Kevés magyar olvas könyveket, de aki megteszi, az nagyon sok időt tölt ezzel.","id":"20180423_Naponta_tiz_percig_olvas_konyvet_az_atlagos_magyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d68b70-a153-42e4-aea4-beb45e7adefc","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Naponta_tiz_percig_olvas_konyvet_az_atlagos_magyar","timestamp":"2018. április. 23. 10:39","title":"Naponta tíz percig olvas könyvet az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van két olyan ország, ahol a magyarországinál jelentősen olcsóbb az üzemanyag. És persze olyan országok is akadnak, ahol sokkal drágább.","shortLead":"Van két olyan ország, ahol a magyarországinál jelentősen olcsóbb az üzemanyag. És persze olyan országok is akadnak...","id":"20180422_europa_legolcsobb_benzin_liter_uzemanyag_tankolas_gazolaj","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382e8bf4-5ed5-41db-abe2-e4cf0c51e50d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_europa_legolcsobb_benzin_liter_uzemanyag_tankolas_gazolaj","timestamp":"2018. április. 22. 08:41","title":"160 forint Európa legolcsóbb benzinének literje, mutatjuk hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László...","id":"20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a71eb6-7b0e-400d-b9ea-2d8cad93a63b","keywords":null,"link":"/sport/20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","timestamp":"2018. április. 22. 18:23","title":"Vereséggel kezdték a vb-t a magyar hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","shortLead":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","id":"20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae60321-3a41-475c-9942-31a591676a47","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","timestamp":"2018. április. 23. 20:15","title":"El kellett bontani az engedély nélkül épített önkormányzati kecskefarm egy részét Pocsajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A családi vállalkozások lehetőségeiről kérdezték Lázár Jánost a közösségi oldalán, a miniszter erre válaszolva mondta azt, hogy a jövőben állami forrásokat biztosítanak a kisvállalkozók számára, az uniós pénzt már kiosztották.","shortLead":"A családi vállalkozások lehetőségeiről kérdezték Lázár Jánost a közösségi oldalán, a miniszter erre válaszolva mondta...","id":"20180422_Elfogyott_az_unios_penz_most_allami_forrasokat_iger_Lazar_Janos_a_vallalkozoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dec631-2971-4409-a41a-67ccfc1029f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Elfogyott_az_unios_penz_most_allami_forrasokat_iger_Lazar_Janos_a_vallalkozoknak","timestamp":"2018. április. 22. 09:05","title":"Elfogyott az uniós pénz, most állami forrásokat ígér Lázár János a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd2dc5b-3cac-4e9c-a753-eab78cf26f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden teljes egészében bemutatták a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyekkel kilométereken át rekonstruálni tudták, merre menekült a merénylő a robbantás.","shortLead":"Kedden teljes egészében bemutatták a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyekkel kilométereken át rekonstruálni tudták...","id":"20180423_A_merenylo_nelkul_targyaltak_tovabb_a_koruti_robbantas_ugyet_a_birosagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd2dc5b-3cac-4e9c-a753-eab78cf26f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11fa659-fd88-4317-bb5c-260424b70792","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_A_merenylo_nelkul_targyaltak_tovabb_a_koruti_robbantas_ugyet_a_birosagon","timestamp":"2018. április. 23. 21:20","title":"A merénylő nélkül tárgyalták tovább a körúti robbantás ügyét a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori vadászrepülőt, aki Farkas Bertalan tartaléka volt a Szojuz–36 küldetésén, 68 éves korában érte a halál.","shortLead":"Az egykori vadászrepülőt, aki Farkas Bertalan tartaléka volt a Szojuz–36 küldetésén, 68 éves korában érte a halál.","id":"20180423_meghalt_magyari_bela","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6936635-b55b-4f1b-be44-14f1ebc75ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_meghalt_magyari_bela","timestamp":"2018. április. 23. 13:17","title":"Meghalt Magyari Béla űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]