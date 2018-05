Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten tartózkodtam. Az EBESZ szerintem téved\" – közölte Schöpflin György a Deutsche Wellének adott interjúban.","shortLead":"\"Ez egy nagyon is fair választás volt. Ott voltam végig a kampány alatt, nem láttam megfélemlítést, pedig Budapesten...","id":"20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a58332f-a93b-4430-b660-ee10240ff298","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_schopflin_gyorgy_deutsche_welle","timestamp":"2018. május. 02. 19:30","title":"Schöpflin György: Nem tudjuk, hány muszlim akar itt letelepedni, de nem is akarjuk megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adde703-35bd-40a8-abb2-1cc137496821","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyhangúlag választották meg Arthur Starkot a több mint ötven, a fősodorhoz tartozó amerikai zsidószervezetet tömörítő ernyőszervezet, a Vezető Amerikai Zsidószervezetek Elnöki Konferenciájának élére. A holokauszttúlélők családjában, Budapesten született Starkot szülei 1956-ban vitték magukkal az USA-ba.","shortLead":"Egyhangúlag választották meg Arthur Starkot a több mint ötven, a fősodorhoz tartozó amerikai zsidószervezetet tömörítő...","id":"20180502_A_Budapesten_szuletett_Arthur_Stark_lett_a_legnagyobb_amerikai_zsidoszervezet_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6adde703-35bd-40a8-abb2-1cc137496821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f8d4b1-e359-4e9a-a55b-1688d9dfbada","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_A_Budapesten_szuletett_Arthur_Stark_lett_a_legnagyobb_amerikai_zsidoszervezet_vezetoje","timestamp":"2018. május. 02. 11:28","title":"A Budapesten született Arthur Stark lett a legnagyobb amerikai zsidószervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6ade0e-72b1-45e8-ba3c-ada378cae136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az új frakció \"első felelős döntése\".","shortLead":"Ez az új frakció \"első felelős döntése\".","id":"20180502_kordont_bont_a_jobbik_majus_8an","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa6ade0e-72b1-45e8-ba3c-ada378cae136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075708e5-bdfd-4579-b095-53bdaa40b745","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_kordont_bont_a_jobbik_majus_8an","timestamp":"2018. május. 02. 19:02","title":"Kordont bont a Jobbik május 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom. A Szabadság térről a Kodály köröndre vonultak a résztvevők. A diákparlamentes Gyetvai Viktor arról beszélt, hogy közös nemzeti minimum kell a hazug rendszerrel szemben, a momentumos Cseh Katalin pedig azt mondta: szerinte a kormány arra játszik, hogy a számára kényelmetlen emberek külföldre menjenek. Az eseményeket követjük percről percre. ","shortLead":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom...","id":"20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5219db8-1835-495d-8d0b-f3b949843aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","timestamp":"2018. május. 01. 17:47","title":"Fekete-Győr András meghirdette a kiegyezés politikáját a Momentum tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.","shortLead":"Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkára.","id":"20180502_Egy_buvesz_lehet_a_kulturalis_allamtitkar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d91c414-9cfa-4f9a-ae4a-c00dea4b14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Egy_buvesz_lehet_a_kulturalis_allamtitkar","timestamp":"2018. május. 02. 16:45","title":"Egy bűvész lehet a kulturális államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201818_az_orszagot_mint_uveggolyot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2342046-dbc5-4582-95e6-884a98da8b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b60b28a-34f9-4382-b26a-917c8cbbf8b5","keywords":null,"link":"/itthon/201818_az_orszagot_mint_uveggolyot","timestamp":"2018. május. 03. 09:55","title":"Az országot mint üveggolyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostani hétvégén indul a TCR Európa-kupa, melyen a M1RA két versenyautóval képviselteti magát. És most végre a második pilóta kilétét is felfedték.","shortLead":"A mostani hétvégén indul a TCR Európa-kupa, melyen a M1RA két versenyautóval képviselteti magát. És most végre...","id":"20180502_portugal_bajnok_michelisz_magyar_csapat_m1ra_tcr_europa_wtcr_hyundai_i30_versenyauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10be790-3e0f-41b9-953a-a4ea90edb45f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_portugal_bajnok_michelisz_magyar_csapat_m1ra_tcr_europa_wtcr_hyundai_i30_versenyauto","timestamp":"2018. május. 02. 09:00","title":"22 éves portugál bajnok érkezett Michelisz saját magyar csapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0cf3a8-145e-4e47-bd2a-dbe5f1099435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előmerészkedtek a schönbrunni állatkert leopárdkölykei Bécsben. A szülők, Ida és Piotr utódai március 27-én születtek, de a nemüket még nem tudták megállapítani. Akinek szerencséje van, üvegen keresztül már láthatja a két kölyköt, akiket anyjuk egyelőre féltve óv, de ha kell, már helyre is teszi őket, ha rakoncátlankodnak. ","shortLead":"Előmerészkedtek a schönbrunni állatkert leopárdkölykei Bécsben. A szülők, Ida és Piotr utódai március 27-én születtek...","id":"20180502_elobujtak_a_becsi_allatkert_leopardkolykei_es_megolvasztottak_az_internetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0cf3a8-145e-4e47-bd2a-dbe5f1099435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115045f8-0bca-4f49-97f8-43cbcf15ea97","keywords":null,"link":"/elet/20180502_elobujtak_a_becsi_allatkert_leopardkolykei_es_megolvasztottak_az_internetet","timestamp":"2018. május. 02. 14:22","title":"Előbújtak a bécsi állatkert leopárdkölykei és megolvasztották az internetet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]