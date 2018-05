Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c99add05-0ba6-46cb-9edc-05823e8269c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar politika és történelem legnépszerűbb macskája kicsit berágott Soros Gyuri bára, de nagyon hálás az adakozóknak.\r

\r

","shortLead":"A magyar politika és történelem legnépszerűbb macskája kicsit berágott Soros Gyuri bára, de nagyon hálás...","id":"20180504_Osszejott_Erzsinek_a_penz_a_majus_8i_tuntetesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c99add05-0ba6-46cb-9edc-05823e8269c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849ec138-77dd-42f3-9aed-c0d12c61f18a","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Osszejott_Erzsinek_a_penz_a_majus_8i_tuntetesre","timestamp":"2018. május. 04. 15:45","title":"Összejött Erzsinek a pénz a május 8-i tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 38 éves connecticuti nő szervezetéből ötórás műtét alatt sikerült egy közel 60 kilós tumort eltávolítani. A daganat néhány hónap alatt nőtt ekkorára. ","shortLead":"Egy 38 éves connecticuti nő szervezetéből ötórás műtét alatt sikerült egy közel 60 kilós tumort eltávolítani. A daganat...","id":"20180504_60_kilos_daganatot_tavolitottak_el_a_petefeszkebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5224aa4a-9237-4ac0-ab2f-09495b7a96d3","keywords":null,"link":"/elet/20180504_60_kilos_daganatot_tavolitottak_el_a_petefeszkebol","timestamp":"2018. május. 04. 10:39","title":"60 kilós daganatot távolítottak el a petefészkéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték tevékenységüket.","shortLead":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték...","id":"20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf1340-21f2-4838-914c-3d75d7ba0a49","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","timestamp":"2018. május. 04. 22:05","title":"Burundiban pont egy fontos népszavazás előtt némították el a BBC-t és a Voice of Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korallzátonyok és a tengeri élővilág védelme érdekében 2021-től a naptejek többségét nem szabad használni a Hawaii-szigeteken.","shortLead":"A korallzátonyok és a tengeri élővilág védelme érdekében 2021-től a naptejek többségét nem szabad használni...","id":"20180504_Betiltjak_a_naptej_hasznalatat_Hawaiin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c0f044-70fe-4db0-834c-03fe1c97443d","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Betiltjak_a_naptej_hasznalatat_Hawaiin","timestamp":"2018. május. 04. 10:09","title":"Betiltják a naptej használatát Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták, hogy melyik a legjobb. ","shortLead":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták...","id":"20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98d9a2a-2117-4689-ab4f-82c76e6e4283","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","timestamp":"2018. május. 03. 13:12","title":"Kiderült: tényleg laktózmentes a laktózmentes tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c3211-cb1e-457a-b0e8-c81c985b5e43","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egyre több lesz a „felesleges ember”, aki alulképzettsége miatt nem talál majd munkát, miközben a gazdaság húzóágazataiban az egyre feszítőbb munkaerőhiány okoz gondot. A Korn Ferry piackutató ezúttal a 2030-ra várható francia helyzetet mérte fel.","shortLead":"Egyre több lesz a „felesleges ember”, aki alulképzettsége miatt nem talál majd munkát, miközben a gazdaság...","id":"20180503_Borus_joslat_12_ev_es_a_szakemberhiany_miatt_6900_milliard_eurot_veszit_a_vilag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c3211-cb1e-457a-b0e8-c81c985b5e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f0cb0a-cf7b-4ea4-9aa5-a4d07e6877b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Borus_joslat_12_ev_es_a_szakemberhiany_miatt_6900_milliard_eurot_veszit_a_vilag","timestamp":"2018. május. 03. 13:13","title":"Borús jóslat: 12 év, és a szakemberhiány miatt 6900 milliárd eurót veszít a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad fordításban, „Megváltoztok vagy eltűntök” című könyve. A 78 éves szerző évtizedek óta a francia gazdaság egyik kulcsfontosságú figurája.","shortLead":"Hetek óta a francia gazdasági sajtó egyik szenzációja Jean Peyrelevade „Changer ou disparaitre”, vagyis szabad...","id":"20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908c2232-90c2-4639-83b6-d1e965b88c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9feed5a-b149-4eb4-9436-948bb127d2e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_Marx_el_oriasi_vihart_kavart_a_hajdani_bankvezer_konyve_a_nagy_penzek_igazsagosabb_elosztasarol","timestamp":"2018. május. 04. 16:02","title":"„Marx él”- vihart kavart a hajdani bankvezér könyve a nagy pénzek igazságosabb elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c546a02-319d-42c3-9827-204e0e38d00b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ásatásokat kezdett a brit katonai rendőrség egy nyugat-németországi folyóparton egy 36 éve eltűnt kislányt keresve.","shortLead":"Ásatásokat kezdett a brit katonai rendőrség egy nyugat-németországi folyóparton egy 36 éve eltűnt kislányt keresve.","id":"20180504_Asni_kezdtek_egy_nemet_folyoparton_hogy_megtalaljanak_egy_36_eve_eltunt_lanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c546a02-319d-42c3-9827-204e0e38d00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c639b6-9a2c-4278-a012-cab947c8e9a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Asni_kezdtek_egy_nemet_folyoparton_hogy_megtalaljanak_egy_36_eve_eltunt_lanyt","timestamp":"2018. május. 04. 05:30","title":"Ásni kezdtek egy német folyóparton, hogy megtaláljanak egy 36 éve eltűnt lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]