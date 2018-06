Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c09326b-4539-46e2-a9d5-8ee2079e6c26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világritkaság biológiai eseményt rendörök vigyázzák. A kérészek megzavarása, gyűjtése, birtokban tartása szabálysértés, de természetrombolás is lehet akár.\r

\r

","shortLead":"A világritkaság biológiai eseményt rendörök vigyázzák. A kérészek megzavarása, gyűjtése, birtokban tartása...","id":"20180610_Rendori_biztositas_mellett_szaporodnak_a_Tiszan_a_kereszek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c09326b-4539-46e2-a9d5-8ee2079e6c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab8c57e-90a8-4c8e-a151-399a5c755603","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Rendori_biztositas_mellett_szaporodnak_a_Tiszan_a_kereszek","timestamp":"2018. június. 10. 13:11","title":"Rendőri biztosítás mellett szaporodnak a Tiszán a kérészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. ","shortLead":"Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. ","id":"20180611_mohamed_szalah_ramzan_kadirov_talalkozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e27749-382e-4d6e-a4c5-08e7e448d453","keywords":null,"link":"/sport/20180611_mohamed_szalah_ramzan_kadirov_talalkozo","timestamp":"2018. június. 11. 11:06","title":"Az egyiptomiak sztárja a csecsen vezetővel mutatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég fontos frissítés érkezett hozzá.","shortLead":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég...","id":"20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea774b5a-091a-4857-9d44-7634a9d4de69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","timestamp":"2018. június. 11. 08:03","title":"Telepítse mielőbb: 1-es prioritású frissítést adtak ki a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f543184d-0512-488b-be95-801705224322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény állatból csak cafatok maradtak.\r

\r

","shortLead":"Szegény állatból csak cafatok maradtak.\r

\r

","id":"20180610_Grosjean_durvan_elcsapott_egy_mormotat_a_kanadai_futam_szabadedzesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f543184d-0512-488b-be95-801705224322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f414e320-0b61-4970-877a-ce578990567b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Grosjean_durvan_elcsapott_egy_mormotat_a_kanadai_futam_szabadedzesen","timestamp":"2018. június. 10. 12:31","title":"Grosjean durván elcsapott egy mormotát a kanadai futam szabadedzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő riport Spéder Zoltánról, amelyben klasszikus paparazzófotókkal és manipulált beállításokkal próbálták lejáratni az üzletembert. Az emiatt indult per jogerősen véget ért, az elsőfokú ítélethez képest ugyan kisebb, de még így is jelentős sérelemdíjjal. Úgy tűnik, a bíróságokon (még) számítanak a személyiségi jogokat garantáló törvények akkor is, ha az állami támogatással Andy Vajnához került csatorna veszi ezeket semmibe.","shortLead":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő...","id":"20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246ee91-47b0-4254-b64d-a133842ee850","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","timestamp":"2018. június. 11. 10:40","title":"Médiatörténeti ítélet: jogerősen elkaszálták a TV2-t a Spéder-lejáratásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen átalakultak az erőviszonyok a közmédiánál a választások után.","shortLead":"Jelentősen átalakultak az erőviszonyok a közmédiánál a választások után.","id":"20180611_MTVAs_ugyvezeto_lett_az_aki_lehallgatta_az_MTVA_vezerigazgatojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d1132d-e901-4766-bac9-7f639438cd57","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_MTVAs_ugyvezeto_lett_az_aki_lehallgatta_az_MTVA_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. június. 11. 14:39","title":"MTVA-s ügyvezető lett az, aki lehallgatta az MTVA vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez Torinóban. A megmérettetésen a kontinens 20 szakácsa méri össze tudását hétfőn és kedden, közülük tízen juthatnak tovább a 2019-es lyoni világdöntőre. \r

","shortLead":"A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez...","id":"20180610_Pohner_Adam_a_Bocuse_dOr_vilagdontojeert_foz_Szell_Tamas_a_zsurielnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e09daf1-7e43-448a-9668-151c778c56ac","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Pohner_Adam_a_Bocuse_dOr_vilagdontojeert_foz_Szell_Tamas_a_zsurielnok","timestamp":"2018. június. 10. 16:27","title":"Pohner Ádám a Bocuse d'Or világdöntőjéért főz, Széll Tamás a zsűrielnökségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a485376-2729-49d1-b2fc-f47f73599528","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az énmárka egyenlő azzal, amit mások mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából – legalábbis Jeff Bezos, az Amazon alapítója szerint. Cikkünkben három online megmondóembert kérdezünk meg arról, hogyan építik saját brandjüket az online világban.","shortLead":"Az énmárka egyenlő azzal, amit mások mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából – legalábbis Jeff Bezos, az Amazon...","id":"20180610_Hogyan_epitsunk_szemelyes_markat_a_neten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a485376-2729-49d1-b2fc-f47f73599528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166cd884-5049-4cf8-ab22-8d4c4008f2a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180610_Hogyan_epitsunk_szemelyes_markat_a_neten","timestamp":"2018. június. 10. 19:15","title":"Hogyan építsünk személyes márkát a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]