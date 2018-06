Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad6d87e-6bc4-4e83-ad98-aafca4a8b48a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke, a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől eltiltott Joseph Blatter azt tervezi, hogy eleget tesz Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi meghívásának, és ellátogat az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke, a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől eltiltott...","id":"20180613_putyin_hivta_elmegy_a_vbre_az_eltiltott_blatter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d87e-6bc4-4e83-ad98-aafca4a8b48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02c7b6a-9f23-49bf-9cc8-b75b2cb92f05","keywords":null,"link":"/sport/20180613_putyin_hivta_elmegy_a_vbre_az_eltiltott_blatter","timestamp":"2018. június. 13. 05:25","title":"Putyin hívta, elmegy a vb-re az eltiltott Blatter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.","shortLead":"A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.","id":"20180613_Solyom_Laszlo_a_Heti_Valaszban_nem_volt_felelemkeltes_gyuloletszitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac40c3-8717-478e-841b-da3056e27d45","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Solyom_Laszlo_a_Heti_Valaszban_nem_volt_felelemkeltes_gyuloletszitas","timestamp":"2018. június. 13. 14:12","title":"Sólyom László: A Heti Válaszban nem volt félelemkeltés, gyűlöletszítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","shortLead":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","id":"20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55f1961-880c-44d2-960f-6894731b5306","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","timestamp":"2018. június. 13. 12:21","title":"95 éves férfit rabolt ki három tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt riasztották szerdára virradó éjjel – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. ","shortLead":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt...","id":"20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4111c9-ee7c-44d7-9abe-b76cbe8d03a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","timestamp":"2018. június. 13. 05:41","title":"Durva károkat okozott az éjjeli vihar, 39 ezer háztartás van még áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól vonja a NAV a tiltott pártfinanszírozási pénzeket.. A Fidesz nincs köztük.\r

\r

","shortLead":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól...","id":"20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a437d67-4cef-4ddc-86eb-ee79174a4004","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","timestamp":"2018. június. 12. 12:53","title":"Júliusban a NAV beszedi a Simicska-büntetést a Jobbiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","shortLead":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","id":"20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2964297a-62fb-4136-9674-e025e23c96d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","timestamp":"2018. június. 13. 17:28","title":"Erről is a Brexit tehet: kisebb lesz az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Látszólag a „bort iszik és vizet prédikál” iskolapéldáját mutatta be a napokban az előfizetők postaládájába került friss lapszámával a National Geographic magazin. Látszólag.","shortLead":"Látszólag a „bort iszik és vizet prédikál” iskolapéldáját mutatta be a napokban az előfizetők postaládájába került...","id":"20180612_national_geographic_magazin_muanyag_folia_kornyezetbarat_folia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8970bc0f-70c1-46d9-987b-192320ed214d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_national_geographic_magazin_muanyag_folia_kornyezetbarat_folia","timestamp":"2018. június. 12. 09:03","title":"Kiakadtak a National Geographic magyar előfizetői a júniusi lapszámon, pedig nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kreml-közeli vállalkozók nyernek nagyot a világbajnokság megrendezésén, ezért pedig az sem nagy ár, hogy olyan helyeken épülnek stadionok, ahol a vb után nehéz lesz azokat fenntartani.","shortLead":"Kreml-közeli vállalkozók nyernek nagyot a világbajnokság megrendezésén, ezért pedig az sem nagy ár, hogy olyan helyeken...","id":"20180613_Kispalyasok_a_magyar_focioligarchak_Putyin_baratai_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd324bbb-2760-48fc-8160-83c2ee8cafbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Kispalyasok_a_magyar_focioligarchak_Putyin_baratai_mellett","timestamp":"2018. június. 13. 12:23","title":"Kispályások a magyar focioligarchák Putyin barátai mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]