Több ember meghalt vasárnap egy a floridai Jacksonville belvárosában kitört lövöldözésben – adta hírül a helyi hatóságok tájékoztatása alapján az Abc7.

Az 1,3 millió lakosú város rendőrfőnökének tájékoztatása szerint a St Johns folyó menti Jacksonville Landing nevű szórakozó- és bevásárlóközpontban kitört lövöldözésnek sok sérültje is van, őket kórházba szállították. A környék lakóit egyelőre arra kérik, lehetőleg kerüljék el a környéket. A helyi News4jack négy halottról és kilenc sebesültről tud, de ezt más források még nem erősítették meg.



Az azóta megerősített helyi hírek szerint a lövöldözés egy videojáték-versenyen történt. Az Electronic Arts videojáték-társaság ki is tweetelte, hogy a Madden bajnoki sorozat versenyén történt az eset.

We are aware of an incident at a sanctioned Madden Championship Series competition in Jacksonville. We are working with authorities to gather facts at this stage. — Electronic Arts (@EA) August 26, 2018