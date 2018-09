Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fe206d2-1d70-43ec-9df6-c7dc4f788bd7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fehérorosz BATE Bariszav és a görög PAOK teszi teljessé az L csoportot, amelyben a magyar bajnok a Chelsea-vel is megmérkőzik. Péntek kora délután Monacóban kisorsolták az Európa Liga csoportkörét, amelyben hat év után újra van magyar résztvevő, a MOL Vidi.","shortLead":"A fehérorosz BATE Bariszav és a görög PAOK teszi teljessé az L csoportot, amelyben a magyar bajnok a Chelsea-vel is...","id":"20180831_A_Vidi_a_Chelseat_fogadhatja_az_Europa_Ligaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fe206d2-1d70-43ec-9df6-c7dc4f788bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15a2e9-1f87-4637-935d-4971c71f29b8","keywords":null,"link":"/sport/20180831_A_Vidi_a_Chelseat_fogadhatja_az_Europa_Ligaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:43","title":"A Vidi a Chelsea-t fogadhatja az Európa Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aab44c1-29df-4082-b074-3ecdaef54414","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy drónt reptetett az egyik ellenzéki szervezet gyűlése felett, azonnal a nemzetbiztonság veszélyeztetésével vádolták meg. ","shortLead":"Egy drónt reptetett az egyik ellenzéki szervezet gyűlése felett, azonnal a nemzetbiztonság veszélyeztetésével vádolták...","id":"20180831_Kemkedesert_hat_ev_bortonre_iteltek_egy_ausztal_filmet_Kambodzsaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aab44c1-29df-4082-b074-3ecdaef54414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392c06d2-8e64-4af2-a5c0-aba4b1d04751","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Kemkedesert_hat_ev_bortonre_iteltek_egy_ausztal_filmet_Kambodzsaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:01","title":"Kémkedésért hat év börtönre ítéltek egy ausztál filmest Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most épp Ganxsta Zolee koncertjét írta felül a két előadó szakítása.","shortLead":"Most épp Ganxsta Zolee koncertjét írta felül a két előadó szakítása.","id":"20180901_Majka_es_Curtis_konfliktusa_ujabb_hullamokat_ver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73f3218-127c-4a14-a54b-fa9dd499e29d","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Majka_es_Curtis_konfliktusa_ujabb_hullamokat_ver","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:45","title":"Majka és Curtis konfliktusa újabb hullámokat ver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457300e4-1fdc-40b0-988e-67207f0a4760","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Esztergomban nyitotta meg az idei tanévet. Sokan azt várták, hogy végre fény derül, mi lesz az eddig hétpecsétes titokként kezelt új alaptantervben. Ők nagyot csalódhattak. Cikkünk folyamatosan frissül.\r

\r

","shortLead":"Pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Esztergomban nyitotta meg az idei tanévet. Sokan azt várták...","id":"20180831_Es_akkor_kiderul_mi_lesz_az_uj_NATban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457300e4-1fdc-40b0-988e-67207f0a4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6681bf57-a125-4c72-9fb2-da18d3677a45","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Es_akkor_kiderul_mi_lesz_az_uj_NATban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:35","title":"Kásler Miklós megnyitotta a tanévet – a NAT-ról egy szót sem szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjjel történt a baleset.","shortLead":"Éjjel történt a baleset.","id":"20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b508d5-099f-4bfb-af62-449d884d0de5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:25","title":"Több autó ütközött, hárman meghaltak a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fb1b7b-f3c6-43f8-bbe1-304302f04f6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Idők címmel jelent meg a Bajnoq zenekar bemutatkozó EP-je, amit a hvg.hu-n már meg is hallgathat. Ha a címről valami dühös, NER-ellenes punkos kirohanásra asszociálna, nem jár messze a lényegtől. ","shortLead":"Magyar Idők címmel jelent meg a Bajnoq zenekar bemutatkozó EP-je, amit a hvg.hu-n már meg is hallgathat. Ha a címről...","id":"20180831_Szolt_a_fonok_hogy_kell_neki_a_megye_szerencsere_van_egy_szerelo_hogy_eltegye__albumpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8fb1b7b-f3c6-43f8-bbe1-304302f04f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487168c8-142f-426c-bc3f-8dc4d7ba8c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Szolt_a_fonok_hogy_kell_neki_a_megye_szerencsere_van_egy_szerelo_hogy_eltegye__albumpremier","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:55","title":"\"Szólt a főnök, hogy kell neki a megye, szerencsére van egy szerelő, hogy eltegye\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kőbánya egyre több utcáján „a tudatmódosító szert használó, illetve annak hatása alatt álló személyek tömegesen vannak jelen a közterületeken, ahol gyakran nyilvánosan követik el a tudatmódosító szer fogyasztását, garázdaságot, sértik a közerkölcsöt és a köztisztaságot”. Ezt állítja a fideszes polgármester, ezzel kvázi elismerve: miután a Hős utcában és környékén a megemelt rendőri jelenlét csak eltakarta a problémát, a kábítószer terjesztői és fogyasztói más helyeket kerestek maguknak. A kerületvezető kétségbeesett előterjesztést nyújtott be a képviselő-testületnek: belügyminiszteri és rendőri intézkedést kérne a drogválság miatt.","shortLead":"Kőbánya egyre több utcáján „a tudatmódosító szert használó, illetve annak hatása alatt álló személyek tömegesen vannak...","id":"20180831_Kobanya_fideszes_polgarmestere_behivna_a_rendorseget_a_drogvalsag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458e54bb-25de-4376-8d56-9f88b5fe49df","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Kobanya_fideszes_polgarmestere_behivna_a_rendorseget_a_drogvalsag_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:00","title":"Kőbánya fideszes polgármestere behívná a rendőrséget a drogválság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem engedélyezik a városnak, hogy a már megürült lakásokat bérbe adja az önkormányzat. Ezt Márki-Zay Péter polgármester szerette volna elérni, a Miniszterelnökség most válaszolt neki.","shortLead":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem...","id":"20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20032d88-2de8-4f44-a5a3-1ef53b1f5d68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:46","title":"Márki-Zay kérte, de a kormány nem segít a vásárhelyi rászorulókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]