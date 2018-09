Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0580f332-c4f1-4e4a-86c2-80fece2b93ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi módszereknél is sokkal gyorsabban tud új, fedett bázisokat létesíteni az amerikai hadsereg 3D-nyomtatási technológiával.","shortLead":"A korábbi módszereknél is sokkal gyorsabban tud új, fedett bázisokat létesíteni az amerikai hadsereg 3D-nyomtatási...","id":"20180902_3d_nyomtatas_katonai_bazis_barakk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0580f332-c4f1-4e4a-86c2-80fece2b93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4582c6f-75ea-4773-a1ea-737803289f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_3d_nyomtatas_katonai_bazis_barakk","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:03","title":"Videó: 40 óra alatt bárhol felhúznak maguknak egy kis bázist az amerikai katonák a 3D-nyomtatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","shortLead":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","id":"20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ef2e9-be46-44e2-b5a7-931f7c6a9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:11","title":"Halálos áldozata is van a múzeumi késelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98aad5f-e8e2-47ee-836b-39bc08c92758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó diploma előny, de nem alapfeltétel és már e nélkül is lehet remek állást szerezni a világ legmenőbb cégeinél.","shortLead":"A jó diploma előny, de nem alapfeltétel és már e nélkül is lehet remek állást szerezni a világ legmenőbb cégeinél.","id":"20180901_Igaza_lesz_Parraghnak_Csucsdiploma_nelkul_is_lehet_jo_penzt_keresni_a_nagyvallalatoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98aad5f-e8e2-47ee-836b-39bc08c92758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030efb92-444a-4243-9ae8-0e814a9588db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Igaza_lesz_Parraghnak_Csucsdiploma_nelkul_is_lehet_jo_penzt_keresni_a_nagyvallalatoknal","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:08","title":"Igaza lesz Parraghnak? Csúcsdiploma nélkül is lehet jó pénzt keresni a nagyvállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efdcc48-a3d5-4244-8a1a-fdd5150e6fee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Részleges sávlezárás lesz.","shortLead":"Részleges sávlezárás lesz.","id":"20180901_Lemossak_az_Erzsebet_hidat_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6efdcc48-a3d5-4244-8a1a-fdd5150e6fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4173bc5c-9eaa-4cf5-b278-4d3fa623c8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Lemossak_az_Erzsebet_hidat_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:42","title":"Lemossák az Erzsébet hidat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40e1f8b-af8f-46d2-8882-f06eec8b6a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:00","title":"Ez történt: 2x gyorsabb lett a Viber, már kipróbálhatja a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint szülinapi zsúrokat rendezni, nem a gyorséttermekben, játszóházakban.\r

\r

","shortLead":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint...","id":"20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f91573-5b08-4cff-a2a9-27edfeb6327a","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_A_kormanynak_mar_a_szulinapi_gyerekzsurok_szervezesere_is_van_otlete","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:57","title":"A kormánynak már a szülinapi gyerekzsúrok szervezésére is van ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar egészségügy elkötelezett ostorozója sötéten látja a jövőt Zacher Gábor távozása és a kórházban általa ismert állapotok kialakulása után.\r

\r

","shortLead":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar...","id":"20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7f670d-5807-4a67-8463-18f64d4a4b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:36","title":"Az egészségügyi szakértő szerint életveszély van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyarországi zsidóságon belül egy százalékon áll a Fidesz egy friss felmérés szerint, miközben a honi zsidóság harmada attól tart, tíz éven belül zsidóüldözés jöhet. Erről és a zsidó identitásról is beszéltünk Fináli Gáborral, a Mazsihisz Hunyadi téri rabbijával. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A magyarországi zsidóságon belül egy százalékon áll a Fidesz egy friss felmérés szerint, miközben a honi zsidóság...","id":"20180901_Finali_rabbi_a_Fulkeben_Sajnalom_a_magyar_jobboldalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87fe478-1f91-45b2-a290-6a1b0e795ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Finali_rabbi_a_Fulkeben_Sajnalom_a_magyar_jobboldalt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 12:36","title":"Fináli rabbi a Fülkében: Sajnálom a magyar jobboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]