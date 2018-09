Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi beszari és megfelelési kényszeres, aki segghülyén nyilatkozott.\r

\r

","shortLead":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi...","id":"20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360e85a-66ba-459c-9463-4f8209f3c6c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:42","title":"Bayer Zsolt: Bereményi alkoholista vén f*sznak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","shortLead":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","id":"20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e9895-5881-422b-b996-63a624f47bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Fél perc alatt nyitják a Teslákat egy sérülékeny szoftver miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52580a5-a003-41e1-8200-6d8ea22111f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint a paraszolvenciában.","shortLead":"A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint...","id":"20180910_Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52580a5-a003-41e1-8200-6d8ea22111f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce65fff-81af-4086-b952-ba5ca385501f","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:50","title":"Csókay András: Több imára és kevesebb hálapénzre lenne szükség a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem működnek, de más adatok arra utalnak, hogy mégis csak zajlik üzletelés.\r

","shortLead":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem...","id":"20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82b274-1ef6-42d8-a0f6-c81c3ccffb38","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:46","title":"Csengőfrász: ennél az 500 cégnél fog kopogtatni a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel félmilliárd forintból épült meg a dísztó Zalakaroson, most 50 millióért kell javítani.","shortLead":"Közel félmilliárd forintból épült meg a dísztó Zalakaroson, most 50 millióért kell javítani.","id":"20180911_Otvenmillio_forintbol_javitjak_meg_a_termaltavat_amibol_eltunt_a_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89adbf89-aa00-4919-8c08-db9161b55f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Otvenmillio_forintbol_javitjak_meg_a_termaltavat_amibol_eltunt_a_viz","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:09","title":"Ötvenmillió forintból javítják meg a termáltavat, amiből eltűnt a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1decc57a-cc7f-4f12-9eeb-3207f7aac24b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élőben közvetítettük, amint Orbán Viktor személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi ülésén a Sargentini-jelentés vitájában. Orbán kemény bírálatokat kapott, amikre sértődötten válaszolt, azt sugallva, hogy személyesen a magyar embereket támadja a jelentés. Kövesse a vitát percről percre a hvg.hu-val!","shortLead":"Élőben közvetítettük, amint Orbán Viktor személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai...","id":"20180911_Kepes_Orban_Viktor_maga_melle_allitani_az_EPt__eloben_Strasbourgbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1decc57a-cc7f-4f12-9eeb-3207f7aac24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bb9174-e5de-4367-8bac-b73008f323c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Kepes_Orban_Viktor_maga_melle_allitani_az_EPt__eloben_Strasbourgbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:30","title":"Orbán: Tudok én harcolni remény nélkül is – ez történt ma Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","shortLead":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","id":"20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568d8be7-6ee2-4b47-8c40-f4b29ea7493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:49","title":"40 magyar településen egy szál munkanélküli sincs, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93caa163-cc6f-4084-a2b0-682b57eee73c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színésznő-üzletasszonynak rengeteg pénzt kell fizetnie a vásárlók félrevezetéséért. Most egy biztosabb üzletbe vágta a fejszéjét: bútorokat árul.","shortLead":"A színésznő-üzletasszonynak rengeteg pénzt kell fizetnie a vásárlók félrevezetéséért. Most egy biztosabb üzletbe vágta...","id":"20180911_A_vaginatojasokal_befurdott_Paltrow_most_Lenny_Kravitznek_es_Pharellnek_csinal_konkurenciat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93caa163-cc6f-4084-a2b0-682b57eee73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeaf502-842e-479e-bc30-ddfb56547fd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_A_vaginatojasokal_befurdott_Paltrow_most_Lenny_Kravitznek_es_Pharellnek_csinal_konkurenciat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:16","title":"A vaginatojásokkal befürdött, most Lenny Kravitznek és Pharrellnek csinál konkurenciát Gwyneth Paltrow ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]