[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentés elfogadásával világos jelzést küldtek a magyar miniszterelnök az EP-képviselők, hol a helye. Hiába épít rá kampányt majd a Fidesz, nem jött jól neki a bíráló jelentés. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadásával világos jelzést küldtek a magyar miniszterelnök az EP-képviselők, hol a helye...","id":"20180915_Fulke_Orbannak_megmondtak_Europaban_nem_tehet_meg_akarmit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0f9668-bf01-487c-92fa-be08a57ece9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Fulke_Orbannak_megmondtak_Europaban_nem_tehet_meg_akarmit","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:00","title":"Fülke: Orbánnak megmondták Európában, nem tehet meg akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős marketingkampánnyal megtámogatott Cherrisk, de pénteken hivatalosan is bemutatta új generációs biztosítási modelljét az Uniqa Biztosító.","shortLead":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős...","id":"20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9591630d-7b1d-463b-a7cf-317c3c0179e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:33","title":"Kiderült, mi az a Cherrisk: \"percek alatti\" kárrendezést ígér az online biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1e06dc-5338-477f-b5f8-e114df006cff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal magyar teniszező öt játszmában győzte le a cseh Jirí Veselyt a Magyarország–Csehország mérkőzésen a tenisz Davis-kupa Világcsoportjának osztályozóján.","shortLead":"A fiatal magyar teniszező öt játszmában győzte le a cseh Jirí Veselyt a Magyarország–Csehország mérkőzésen a tenisz...","id":"20180914_Bravuros_gyozelmet_aratott_Piros_Zsombor_a_Daviskupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1e06dc-5338-477f-b5f8-e114df006cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275ec590-d45f-48f8-b6c1-2053d20fe5ae","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Bravuros_gyozelmet_aratott_Piros_Zsombor_a_Daviskupan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:06","title":"Bravúros győzelmet aratott Piros Zsombor a Davis-kupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","shortLead":"Beszélgetések a jövőről címmel elindult az a vitasorozat, amelyben mostantól minden hónapnak saját, kiemelt témája lesz.","id":"20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbab134-73b3-4ff8-a41a-7a8deaeab25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d59b1-7b9c-4cbb-a4ed-39b9d7c7bfab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_video_technologia","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:38","title":"\"Az informatikai forradalomban abszolút lehetnénk győztesek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d33bc9-796e-4179-acf5-4636563c1bfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szerencsés japán nemsokára a BFS űrhajó fedélzetéről csodálhatja meg az égitestet.","shortLead":"Egy szerencsés japán nemsokára a BFS űrhajó fedélzetéről csodálhatja meg az égitestet.","id":"20180914_Nemsokara_egy_ismeretlen_urturistat_visz_fel_az_urbe_a_SpaceX","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d33bc9-796e-4179-acf5-4636563c1bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe62c79-7ddd-47ed-80bd-4b57dc535739","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Nemsokara_egy_ismeretlen_urturistat_visz_fel_az_urbe_a_SpaceX","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:43","title":"Nemsokára egy ismeretlen űrturistának mutatja meg a Holdat közvetlen közelről a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket hagyja a földön aludni, illetve az, hogy a határőr újságírókat vegzál. Hosszú cikket írt Magyarországról az amerikai Vox újságírója.","shortLead":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket...","id":"20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a216d4f-8309-488d-a792-2f7d34c2863e","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:30","title":"„Meghalt a demokrácia Magyarországon, ez már puha fasizmus”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602","c_author":"Tokics Máté - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. Pedig ennél sokkal többet adhat azoknak, akik történetesen nem hallják a zenét. Megmutatjuk, hogy tombolnak a hallássérült rajongók egy Wellhello-koncerten.","shortLead":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. Pedig ennél sokkal többet adhat azoknak, akik történetesen nem hallják a zenét...","id":"20180914_Attol_hogy_nem_hall_meg_elvezheti_a_koncertet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb51afd-bcef-4828-93b4-9ec72569f4c1","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Attol_hogy_nem_hall_meg_elvezheti_a_koncertet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:00","title":"Hallássérültek, de attól még nem fognak kihagyni egy Wellhello-koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","shortLead":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","id":"20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660e5b6-0750-4db7-b2a7-c60bf0903e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Balog Zoltánnak fontosabb az egyház, mint a képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]