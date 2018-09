Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc4295d-6ae7-495b-bbd7-ed85b9701b2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid távokon sokkal olcsóbb lesz, mint a jelenlegiek, és sok más előnnyel is kecsegtet.","shortLead":"Rövid távokon sokkal olcsóbb lesz, mint a jelenlegiek, és sok más előnnyel is kecsegtet.","id":"201833__elektromos_repulogepek__rugalmas_szerkezetek__legi_taxik__tisztabban_olcsobban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adc4295d-6ae7-495b-bbd7-ed85b9701b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a0bc2-218a-41b0-879c-0d12edd050bb","keywords":null,"link":"/tudomany/201833__elektromos_repulogepek__rugalmas_szerkezetek__legi_taxik__tisztabban_olcsobban","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:00","title":"Most már tényleg nincs messze, hogy e-repülőgépeken utazhassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5af64c1-14e4-456d-a6a5-3a854754e567","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros volt a verseny, de végül kormánypárti vezetése lesz Tiszavasvárinak.","shortLead":"Szoros volt a verseny, de végül kormánypárti vezetése lesz Tiszavasvárinak.","id":"20180916_A_fideszes_jelolt_nyert_a_Jobbik_fellegvaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5af64c1-14e4-456d-a6a5-3a854754e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ed081-89c8-4be1-92e3-4df9f2949ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_fideszes_jelolt_nyert_a_Jobbik_fellegvaraban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 22:29","title":"A fideszes jelölt nyert a Jobbik fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23eba63-95de-42f2-be3b-d8f44b8ec512","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jobban érzi magát a hét közepén vélhetően megmérgezett Pjotr Verzilov, a Pussy Riot nevű orosz punk együttes aktivistája: a 30 éves fiatalember, aki hirtelen elvesztette látását és hallását és járni sem tudott, már egy berlini korházban van.","shortLead":"Jobban érzi magát a hét közepén vélhetően megmérgezett Pjotr Verzilov, a Pussy Riot nevű orosz punk együttes...","id":"20180916_Jobban_van_a_Pussy_Riot_megmergezett_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23eba63-95de-42f2-be3b-d8f44b8ec512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc8153-0a99-4b9b-8f27-5ff7b414d7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Jobban_van_a_Pussy_Riot_megmergezett_tagja","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:13","title":"Jobban van a Pussy Riot megmérgezett aktivistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket. ","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg...","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2edac1-8f52-4304-b767-2729efe05658","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","shortLead":"Míg Orbán az EU \"zsoldosaitól\" félti a magyar határokat, Kurz és Merkel egyetértett a Frontex megerősítésében.","id":"20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fac50e-187b-4e4e-939a-c24e4baeb6a9","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Kurz_megint_szembement_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:57","title":"Kurz megint szembement Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásként Homlok-Mészáros Ágnes csak 32 920 forinthoz jutott hozzá, de akad cég, mely több mint 50 millió forintot kapott. A támogatás gyakorlatilag alanyi jogon jár, csak a biztosítást kell kötni a gazdaságra és a terményekre.","shortLead":"Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásként Homlok-Mészáros Ágnes csak 32 920 forinthoz jutott hozzá, de...","id":"20180917_Alanyi_jogon_jar_az_a_tamogatasi_penz_melybol_millliokat_igenyelnek_az_orszag_leggazdagabbjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dd78de-0a8a-4155-b681-eaaa9e018bbd","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Alanyi_jogon_jar_az_a_tamogatasi_penz_melybol_millliokat_igenyelnek_az_orszag_leggazdagabbjai","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:24","title":"Alanyi jogon jár az a támogatási pénz, melyből millliókat igényelnek az ország leggazdagabbjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","shortLead":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","id":"20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf6744b-e552-4f6b-bdf2-7f2c5af0536f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:00","title":"Már elkezdődött az új világválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]