Egymás kiszámítható partnerei lettünk az utóbbi években és minden eddigi megállapodást teljesítettünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvában, miután tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, aki cserébe kulcsfontosságú EU-s partnernek nevezte Magyarországot. A baráti hangulatú sajtótájékoztatón Putyin beszélt a migránsválságról és a Szíriában lelőtt orosz gép miatt kialakult válságról is. A találkozón megállapodtak az újabb hosszú távú gázszállítás feltételeiről, ám nem írtak alá kétoldalú egyezményeket.

„Magyar nemzeti érdek, hogy jó legyen az együttműködés Európa keleti és nyugati felek között” – mondta Orbán Viktor a Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélését követően vele közösen tartott rövid moszkvai sajtótájékoztatóján. A magyar miniszterelnök úgy vélekedett, a paksi atomerőmű bővítése is jó példa lehet arra, hogyan tud együtt dolgozni a kontinens két fele. „Sok szó esik a paksi beruházásról, ami nekünk azért fontos, mert Paks most is a villamos energia 30-40 százalékát állítja elő, s hosszú távú terveink szerint a napelemek mellett az atomenergia marad az energiatermelés alapja” – mondta Orbán.

A kormányfő szerint a földrésznek azért jelentős a bővítés, mert ez az első alkalom, hogy egy EU és NATO-tag ország a nulláról kezdve hajt végre ilyen fontos közös beruházást Oroszországgal. „Ez bátor lépés volt a kelet-nyugat együttműködése szempontjából. Akadnak mindenféle nehézségek, s bár igyekszünk tartani a határidőket, ez most másodlagos, a fő az, hogy sikerüljön a projekt. Mindketten elkötelezettek vagyunk száz százalékig” – magyarázta a már most is jelentős késéseket Orbán.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Putyin ugyancsak fontosnak nevezte a paksi bővítési tervet, és azt hangsúlyozta, a hagyományok alapján természetes, hogy együttműködik a két ország, hiszen Pakson eddig is orosz technológiát használtak.

Putyin beszélt a migránsválságról is, és azt hangsúlyozta, Oroszország könnyebb helyzetben van, mint a Nyugat. „A helyzet nálunk sem egyszerű, ám hozzánk alapvetően a volt szovjet tagköztársaságokból jönnek, ők könnyebben illeszkednek be, hiszen ismerik az orosz nyelvet és kultúrát. Európában sokkal bonyolultabb a helyzet, hiszen oda más kultúrájú emberek mennek. Ezt az EU-nak kell megoldania, de úgy vélem, aligha csökken a beáramlás, ha a bevándorlást szociális juttatásokkal ösztönzik” – mondta.

Az orosz elnök szerint nem fenyeget az a veszély, hogy olyan válság alakulna ki az orosz-izraeli kapcsolatokban, mint a török-orosz viszonyban, amikor a török légierő lelőtt Szíria fölött egy orosz harci gépet. „Egészen más most a helyzet, nem Izrael lőtte le az orosz gépet, hanem véletlen incidens tötént, míg a török gép szándékosan semmisített meg egy orosz vadászt. Tisztázni kell, hogy pontosan mi történt, viszont Oroszország olyan lépéseket tesz Szíriában szolgáló katonái biztonságának szavatolására, hogy azt mindenki érzékelni fogja” – magyarázta az orosz államfő.