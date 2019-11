Csomagpont lehet a Karmelitában, azért jött egymás után Putyin és Erdogan

Nem volt nagyobb durranás az utóbbi hetekben Rogánék válásánál, a Duma Aktuál visszatekintett a házasságra és kereste a miérteket is. A Puskás Aréna megnyitója is sokakat megmozgatott, Litkai Gergely ezért a számok nyelvére fordította le, miért is érte meg nekünk az újabb stadion, Kovács András Péternek pedig arra is volt ideje, hogy felszentelje a létesítményt. A Dumaszínház egyik legnépszerűbb műsorának friss epizódjai októbertől csak a hvg360-on láthatóak.